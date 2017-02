Bleed, Piu forte del destino: trailer italiano del biopic sportivo con Miles Teller e Aaron Eckhart

Di Federico Boni venerdì 17 febbraio 2017

Bleed: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul biopic sportivo con Miles Teller e Aaron Eckhart nei cinema italiani dall'8 marzo 2016.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Notorious Pictures ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina di Bleed, Più forte del destino, il dramma biografico basato sulla vita del cinque volte campione del mondo di pugilato Vinny Pazienza in arrivo nei cinema italiani il prossimo 8 marzo.

Se provi a fare quello che ti dicono che non puoi fare, scopri che ce la fai e ti rendi conto che è semplice, e che lo è sempre stato. Vinny Paz

Il film è interpretato da Miles Teller (Whiplash) e racconta di “The Pazmanian Devil”, del suo incidente d'auto che nel 1991 avrebbe dovuto porre fine alla sua carriera e la successiva determinazione a tornare sul ring e riconquistare il titolo.

Il cast è completato Aaron Eckhart, Katey Segal, Ciarán Hinds e Ted Levine.





Vinny Pazienza è un pugile italoamericano famoso sia per le sue straordinarie vittorie sul ring che per la sua vita privata fatta di eccessi e stravaganze. Nel pieno della sua carriera rimane vittima di un terribile incidente automobilistico che rischierà di compromettere, in maniera irreversibile, l'uso delle gambe. Saranno la determinazione ed il coraggio del suo allenatore, Kevin Rooney, ad aiutarlo a rimettersi in piedi e a riprendere a combattere. Martin Scorsese torna, nelle vesti di produttore, sul ring di Toro Scatenato per un'altra grande storia vera in cui la "voglia di farcela" è protagonista assoluta.





Bleed for This: trailer del biopic sportivo con Miles Teller e Aaron Eckhart

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile online un primo trailer di Bleed for This, il biopic basato sulla vita del cinque volte campione del mondo di pugilato Vinny Pazienza. Il film è interpretato da Miles Teller (Whiplash) e racconta di “The Pazmanian Devil”, del suo incidente d'auto che nel 1991 avrebbe dovuto porre fine alla sua carriera e la successiva determinazione a tornare sul ring e riconquistare il titolo.

Da segnalare che tra i produttori esecutivi del film c'è Martin Scorsese che a suo tempo raccontò vita e gesta sportive del pugile Jake LaMotta nel classico Toro scatenato.

Ben Younger, il regista dietro il thriller ambientato a Wall Street Boiler Room e la commedia romantica Prime, dirige da una sceneggiatura scritta di suo pugno.

Il cast di Bleed for this è completato da Aaron Eckhart, Katey Segal, Ciarán Hinds e Ted Levine.

La trama ufficiale:



"Bleed for this" è la vera storia incredibile di una delle rimonte più ispiratrici e improbabili nella storia dello sport. Miles Teller (Whiplash, Divergent) interpreta Vinny "The Devil Pazmanian" Pazienza, un pugile di Providence, che ha raggiunto la notorietà dopo aver vinto 2 volte il titolo mondiale. Dopo un incidente d'auto quasi mortale che lascia Vinny con una lesione alla spina dorsale, i medici gli dicono che non potrà più camminare. Con l'aiuto del celebre allenatore Kevin Rooney (Aaron Eckhart) Vinny diventa una leggenda quando, non solo cammina di nuovo, ma miracolosamente torna sul ring per recuperare la sua cintura a solo un anno dall'incidente.

Fonte: Collider





Bleed for This - Miles Teller e Aaron Eckhart per il biopic sul pugile Vinny Pazienza

Articolo pubblicato il 4 febbraio 2014

E' l'attore del momento, il nuovo che avanza in quel di Hollywood. Fresco di Premio del Pubblico e del Gran Premio della Giuria al 2014 Sundance Film Festival per il 'suo' film Whiplash, Miles Teller affiancherà Aaron Eckhart in Bleed for This, biopic sul pugile Vinny Pazienza.

Eckhart andrà ad indossare i panni dell'allenatore Kevin Rooney, con Miles in quelli di Vinni, Ben Younger (Boiler Room) allo script e in cabina di regia, e un produttore d'eccezione dietro le quinte. Ovvero Martin Scorsese, produttore esecutivo con la Synchronicity Entertainment.

A dare spunto al tutto la biografia scritta dallo stesso Pazienza, considerato il 'vero' Rocky Balboa d'America, ovvero 'Fight or Die-The Vinny Paz Story'. D'altronde la storia dell'italo-americano è incredibile. Nato 52 anni fa a Cranston, Vinny è stato un pugile professionista dal 1983 al 2004. 60 incontri portati avanti: 50 vinti (30 per ko) e 10 persi. Nel 1987 diventa campione del mondo pesi leggeri IBF, 4 anni fa il bis diventando campione del mondo dei supermedi WBA. Nei primi anni 90 la svolta. Un terribile incidente d'auto lo costringe ad abbandonare la corsa per il titolo. I medici gli dicono che mai e poi mai potrà tornare sul ring. Ma lui non cede. Dopo 3 mesi di ospedale torna ad allenarsi e risorge, battendo il futuro campione mondiale dei pesi medi Luis Santana. Un ritorno che all'epoca scatenò i media d'America. 'Comeback kid', titolò USA Today, tramutando Pazienza in un mito per gli appassionati di boxe a stelle e strisce.

Dal 2011 i diritti di questa storia erano stati acquistati da Hollywood, ed ora diverranno Cinema.

Fonte: Collider