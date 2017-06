Stasera in tv: "Programmato per uccidere" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 giugno 2017

Rete 4 stasera propone "Programmato per uccidere", film d'azione del 1990 diretto da Dwight H. Little e interpretato da Steven Seagal.





Cast e personaggi

Steven Seagal : John Hatcher (voce italiana di Massimo Corvo)

Basil Wallace : Screwface

Keith David : Max

Tom Wright : Charles

Joanna Pacu?a : Leslie

Elizabeth Gracen : Melissa Hatcher

Danielle Harris : Tracey Hatcher

Al Israel : Tito Barco

Arlen Dean Snyder : Duvall

Victor Romero Evans : Nesta

Michael Ralph : Money

Danny Trejo : Hector

Jeffrey Anderson-Gunter : Nago





La trama

John Hatcher (Steven Seagal) è un agente della DEA in crisi d’identità. Dopo una disastrosa missione in Colombia dove l’agente perde un amico e fa strage di narcotrafficanti, Hatcher combatte con la sua coscienza, non sapendo più da che parte è la giustizia e se ancora vale la pena combattere un’infinita guerra che sembra persa in partenza.

Per raccogliere le idee non c’è niente di meglio di un ritorno all’ovile, così Hatcher se ne torna nella sua Chicago e nel suo vecchio quartiere, dove ritrova la sua famiglia e un vecchio amico ora allenatore di football in un liceo. Durante una serata tra amici in un bar, Hatcher si ritrova nel bel mezzo di una sparatoria con alcuni spacciatori capeggiati dallo scagnozzo di un potente boss locale, il giamaicano Screwface. Hatcher arresta lo scagnozzo e lo sbatte in prigione, segue immediata ritorsione sulla famiglia dell’agente.

Hatcher vorrebbe porre rimedio al fiume di droga e al terrore che Screwface e la sua gang somministrano quotidianamente agli abitanti del quartiere mettendo in campo la sua esperienza, ma quando salva la sorella in extremis da un vero e proprio assalto alla sua casa, capisce che l’unico modo per chiudere definitivamente i conti con la banda giamaicana è scovare, affrontare ed eliminare una volta per tutte il famigerato boss della droga.





Il nostro commento

Programmato per uccidere è il terzo film di Steven Seagal, girato lo stesso anno di Duro da uccidere. Anche qui l’innesco narrativo è sempre la vendetta e infatti il revenge-movie prende ben presto il sopravvento nello script dall’incipit poliziesco, tratto ricorrente di quasi tutta la filmografia anni ’90 di Seagal. In questo film si comincia già a palesare la ripetitività di un copione che verrà riproposto ad oltranza sino al prevedibile epilogo nel direct-to-video.

Il regista Dwight H. Little (Drago d’acciaio) fa il suo dovere, il film sfoggia delle intriganti suggestioni dark, le canoniche coreografie "made in Seagal" con notevoli picchi di brutalità come accadrà anche nel successivo Giustizia a tutti i costi e una buona digressione poliziesca che cerca volenterosamente di inserire elementi thriller nello script, insomma un Seagal decisamente in forma per una delle sue migliori performance.





Curiosità



Il criminale Screwface è stato chiamato così per una canzone di Bob Marley.



La gang guidata da "Screwface" per imporsi utilizza una combinazione di paura e Obeah, una religione giamaicana dell'Africa occidentale e di origine caraibica simile al Vudù haitiano e alla Santeria praticata a Cuba.



Questa è la prima volta che Seagal collabora con la 20th Century Fox (che non ha più lavorato con l'attore fino alla sua apparizione nella commedia The Onion Movie) ed l'unico film realizzato da Seagal con uno studio diverso da Warner Bros. fino al 1998 con il direct-to-video The Patriot uscito con Buena Vista Home Entertainment.



Il film costato 12 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 58.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard (il fuggitivo, Batman Begins, Hunger Games).

(il fuggitivo, Batman Begins, Hunger Games).

Steven Seagal ha scritto ed eseguito la canzone "John Crow" insieme a Jimmy Cliff. Questa è la prima performance su grande schermo di Seagal in veste di musicista.



1. "I Wanna Do Something Freaky to You"- 4:30 (Kenyatta)

2. "I Joke But I Don't Play"- 4:33 (Tone L?c)

3. "Roots & Culture"- 4:00 (Shabba Ranks)

4. "Put the Funk Back in It"- 5:45 (Brand New Heavies)

5. "Welcome to My Groove"- 4:52 (Mellow Man Ace)

6. "Quiet Passion"- 4:40 (N'Dea Davenport)

7. "Domino"- 3:46 (Masters of Reality)

8. "The Shadow of Death"- 4:32 (Def Jef and Papa Juggy)

9. "Ya Gets None"- 5:02 (Body & Soul)

10. "Rats Chase Cats"- 3:47 (Attic Black)

11. "Pick Up the Pace"- 3:18 (Young MC)

12. "Weapons Montage"- 2:06 (Tom Scott and James Newton Howard)

13. "John Crow"- 3:44 (Jimmy Cliff and Steven Seagal)

14. "Stepping Razor"- 5:47 (Peter Tosh)

15. "No Justice"- 4:02 (Jimmy Cliff)

16. "Rebel in Me"- 4:08 (Jimmy Cliff)