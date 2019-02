Stasera in tv: "Più forte ragazzi!" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 2 febbraio 2019

Rete 4 stasera propone "Più forte ragazzi!", commedia d'azione del 1972 diretta da Giuseppe Colizzi (Dio perdona...io no!) e interpretata da Bud Spencer e Terence Hill.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Terence Hill: Plata

Bud Spencer: Salud

René Kolldehoff: Mr. Ears

Alexander Allerson: Naso

Cyril Cusack: Matto

Michel Antoine: Careira

Riccardo Pizzuti: Uomo di Mr. Ears

Marcello Verziera: Uomo di Mr. Ears

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Plata

Glauco Onorato: Salud

Adolfo Geri: Mr. Ears

Carlo Romano: Matto

Michele Gammino: Uomo di Mr. Ears





La trama

Salud e Plata (Bud Spencer & Terence Hill) sono due amici che condividono un lavoro come piloti per linee aeree private brasiliane e un secondo lavoro che li lega all’intrallazzatore Naso, che per mantenere la numerosa prole li ha coinvolti in finte sparizioni di vecchi aerei, allo scopo di incassarne i premi assicurativi che per un motivo o per l’altro i due non incassano mai.

Durante un vero incidente i due finiscono nel bel mezzo della giungla dove raggiunto un villaggio di cercatori di smeraldi scoprono che Naso è finito in prigione. Saputa la notizia decidono di rimanere ben nascosti e dopo aver rimesso in sesto un vecchio aereoplano, grazie a qualche rottame acquistato in loco, i due si danno al trasporto merci e rifornimenti riscuotendo un successo insperato.

Purtroppo i due pestano i piedi al piccolo boss locale Mr. Ears, sino ad allora detentore del monopolio dei trasporti aerei, che sentendosi minacciato dagli ottimi prezzi proposti dalla coppia di concorrenti, nonchè dalla loro flessibilità nella riscossione dei pagamenti, decide di inviare una spedizione punitiva. Così dopo una devastante incursione degli scagnozzi del boss i due amici finiscono per perdere tutto e finire in prigione, ma questo non li fermerà...





Il nostro commento

Stavolta a dirigere il "dinamico duo" troviamo Giuseppe Colizzi, regista che lanciò la coppia nella prima trilogia spaghetti-western che li ha visti esordire nel 1967 con Dio perdona…io no!. Accoppiata vincente poi ulteriormente elaborata da Enzo Barboni nella serie Trinità, per poi in seguito appendere cinturone e cappello "al chiodo" onde approdare all’inconfondibile impronta action-comedy che ha reso i due amatissimi attori delle vere star del botteghino.

Colizzi utilizza esotiche location, una regia ligia al dovere e un’intrigante impronta "avventurosa" per regalare la classica miscela di buonumore e azione che tutti ben conosciamo e che dopo la fase western diventerà un marchio di fabbrica, nonché un filone inesauribile di grandi successi.

Più forte ragazzi! non mancherà di coinvolgere e divertire, la coppia sfoggia una sintonia invidiabile e una forma strepitosa, come strepitose e spassose sono anche le coreografiche scazzottate e l'ironia sempre presente, insomma un’ottima occasione per rispolverare un indiscutibile classico dell’intrattenimento "made in Italy".





Curiosità



Nella versione DVD e televisiva del film ci sono diverse scene tagliate e il film risulta fruire di un nuovo montaggio, infatti la durata di 122 minuti della versione per le sale è stata ridotta a 90 minuti.



Il film è stato girato tra Colombia e Brasile.



Nel film a pilotare per la maggior parte delle volte è Terence Hill (4 volte) rispetto a Bud Spencer (2). Nella realtà però è proprio quest'ultimo ad avere il brevetto di volo.



Nelle scene in cui compaiono i primi due voli, gli aerei vengono chiamati con l'Alfabeto fonetico NATO. Poco dopo l'atterraggio del DC-3, un responsabile della torre di controllo intima all'aereo di liberare la pista, usando le parole "lima, lima, bravo, yankee, zulu", mentre più avanti, quando Salud si mette in contatto con la base Maranhào, comunica questa frase "qui è il 619, delta, bravo, foxtrot, tango": i due voli perciò si chiamano "LLBYZ" il primo e "619 DBFT" il secondo.



L'aereo con cui i due protagonisti atterrano abusivamente all'inizio del film è un Douglas C-47 Dakota ex velivolo militare.



Il bimotore con cui Salud e Plata precipitano nella giungla è un Consolidated PBY Catalina.



Il biplano usato per fare concorrenza a Mr.Ears è uno Stearman PT-17 "Kaydet".



Alla fine del film, l'aeroplano rosso con cui Plata raggiunge Salud è un Cessna 150 E.



L'aereo che pilota Salud di notte portando in salvo un ragazzo ferito è un De Havilland Canada DHC-2 Beaver Mk.1 della Fuerza Aérea Colombiana.



Il velivolo color metallico che si intravede all'interno dell'hangar e che viene investito dal C47 Dakota è un Lockheed T-33 Shooting Star mancante della parte posteriore.



L'aereo pilotato da Salud e Plata che atterra a Salvador e trasporta il "Matto" è un bimotore turboelica Hawker Siddeley HS 748 Srs2A/260 della Satena.



Nel 1975 Bud Spencer ha conseguito la licenza di pilota facendo diventare il volo uno dei suoi hobby (ora ha all'attivo più di duemila ore di volo). Nel 1979, durante le riprese di Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre si iscrisse alla più prestigiosa compagnia di Miami ottenendo anche il brevetto di pilota di elicotteri infatti nei film Nati con la camicia del 1983 e Miami supercops - I poliziotti dell'8ª strada del 1985 guida realmente un elicottero.







La colonna sonora



La musiche originali del film sono degli Oliver Onions alias Guido e Maurizio De Angelis che per questo film hanno vinto un Nastro d'argento per la Migliore colonna sonora

alias che per questo film hanno vinto un Nastro d'argento per la Migliore colonna sonora

Tra le altre colonne sonore composte dagli Oliver Onions per i film con Bud Spencer e Terence Hill troviamo ... altrimenti ci arrabbiamo! e ...continuavano a chiamarlo Trinità. Della coppia anche sigle storiche di serie tv come Sandokan, Spazio 1999 e Orzowei nonché sigle di cartoni animati anni ottanta come Galaxy Express, Il Gatto Doraemon e Rocky Joe.



La colonna sonora include il brano "Flying through the air" (G. & M. De Angelis - C. De Natale - S. Duncan Smith - C. Pedersoli).



TRACK LISTINGS:

1. Flying through the air - Oliver Onions [nei titoli di testa]

2. Il matto

3. Valzer tra amici

4. Il ballo

5. Flying through the air (solo orchestra)

6. Samba

7. Morte del matto [quando muore il matto in aereo]

8. Plata and Salud [durante il ballo collettivo allo spaccio della giungla]

9. Gli amici [canzone del juke-box durante la rissa con Mr. Ears]

10. Bucefalo

11. Salud all'aereoporto

12. Scambio di opinioni

13. Bossa [Terence parla al telefono con la figlia di Naso]

14. Plata and Salud [durante il ballo collettivo allo spaccio della giungla]

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]