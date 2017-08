Stasera in tv: "Com'è bello far l'amore" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 17 agosto 2017

Italia 1 stasera propone "Com'è bello far l'amore", commedia del 2012 diretta da Fausto Brizzi (Notte prima degli esami) e interpretata da Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi e Giorgia Wurth.





Cast e personaggi

Fabio De Luigi: Andrea

Claudia Gerini: Giulia

Filippo Timi: Max

Giorgia Wurth: Vanessa

Alessandro Sperduti: Simone

Virginia Raffaele: Juanita

Mago Forest: Claudio

Michela Andreozzi: Daniela

Eleonora Bolla: Alice

Gledis Cinque: Martina





La trama

Andrea e Giulia sono una solida coppia di quarantenni, con un figlio adorabile, una bella casa e una tranquilla vita coniugale. Forse un filino troppo tranquilla...Andrea e Giulia, infatti, come tutte le coppie della loro età con figli grandi, non fanno sesso. Ma nella loro vita tutto cambia il giorno in cui in casa piomba Max, un vecchio e caro amico di Giulia, che di professione fa il pornodivo. Max stravolge subito i ritmi sonnacchiosi della casa e Giulia lo nomina da subito suo consigliere personale, nel tentativo disperato di rivitalizzare il suo matrimonio con Andrea. Quando Andrea scopre che Giulia ha raccontato tutto a Max della loro intimità, decisamente non la prende bene, ma Giulia lo fa ragionare: così non possono andare avanti, quantomeno non per tutta la vita. E Andrea, piano piano, si convince. In breve, Max diventa il “sessuologo” dei nostri protagonisti e li lancerà in una girandola di situazioni improbabili, comiche e divertenti per cercare di rivitalizzare il loro erotismo sopito.





Il nostro commento

Fausto Brizzi per la sua sesta prova dietro la macchina da presa decide di miscelare alcuni tipici elementi pruriginosi della commedia sexy anni ’70 con la sua visione romantica e spigliata delle dinamiche di coppia formato grande schermo, confezionando di fatto un film fumettoso, a tratti molto divertente, ma privo di guizzi.

Com'è bello far l'amore però non risulta troppo ammiccante grazie alla verve sorniona di Fabio De Luigi e ad una sceneggiatura che smussa con intelligenza la parte piu trasgressiva, il lato "pruriginoso" dell’operazione resta simpaticamente blando e viene abilmente edulcorato con una messinscena da classica commedia romantica.

Nonostante qualche inevitabile momento di stanca e l’imbarazzante partita di videogame che vede coinvolti De Luigi e il comico Michele Foresta alias il Mago Forest, Brizzi riesce a portare a casa il risultato accontentando di fatto una platea piuttosto vasta.





Note di produzione

Com’è nata l’idea di questo film?

Desideravo affrontare in modo divertente un argomento come il sesso che per noi rappresenta tradizionalmente un tabù, e la scommessa era farlo con un film family. Nella sceneggiatura, scritta con Marco Martani ed Andrea Agnello, abbiamo inserito un po’ tutto quello di cui ci piacerebbe parlare liberamente nei salotti o nelle cucine di casa nostra, senza osare farlo quasi mai. L’approccio è simile a quello che si ha quando in un gruppo di amici si inizia a parlare di sesso e, dopo qualche minuto, la risata è assicurata. Assistendo al film, che non sarà vietato ai minori, il pubblico durante i primi minuti prenderà un po’ le misure (dicendosi: “parliamo di sesso, posso ridere?”) dopo di che mi auguro che la visione sia liberatoria per tutti e che le coppie abbiano voglia di tornare subito a casa a fare l’amore: del resto durante la storia si afferma chiaramente che la sala cinematografica è stata inventata per rimorchiare e pomiciare.

Che cosa si racconta in scena?

I primi 10 minuti sono ricchi di colpi di scena, c’è un po’ di cinema nel cinema, dei cartoon, si scherza sui generi mentre Filippo Timi introduce la storia. I protagonisti sono una coppia di quarantenni che attraversano una profonda crisi matrimoniale e non fanno l’amore da tempo: si tratta di Andrea (Fabio De Luigi) e Giulia (Claudia Gerini) che vivono con un imbranato figlio diciottenne alle prese con le prime esperienze sessuali (Alessandro Sperduti). Quando i due decideranno di ospitare in casa per un certo periodo il migliore amico della donna, Max (Filippo Timi) - professione pornodivo - cominceranno grazie ai suoi consigli a ravvivare la loro vita sessuale. Ad aggravare la convivenza, ad insaputa di Andrea,nella mansarda in cui Max è ospite si infila Vanessa (Giorgia Würth), una collega pornostar ingenua e spiazzante, un po’ simile alla Mira Sorvino de LA DEA DELL’AMORE di Woody Allen: per lei il sesso non rappresenta solo il suo lavoro ma la sua passione, lo pratica e lo racconta con estrema disinvoltura.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini noto per aver composto brani di successo per Gianni Morandi (Non son degno di te, In ginocchio da te, Se non avessi più te, La fisarmonica, Un mondo d'amore) e Patty Pravo (La bambola). Zambrini è anche autore di numerose colonne sonore per il regista Neri Parenti (la serie Fantozzi) ed è assiduo collaboratore di Fausto Brizzi per il quale ha musicato diversi film come Notte prima degli esami, Ex e Maschi contro femmine.

La canzone originale del film "Com'è bello far l'amore" è stata scritta da Fausto Brizzi, Marco Adami e Bruno Zambrini ed interpretata da Patty Pravo.



Nel film inoltre sono presenti nei titoli di testa le hit "Tanti auguri" di Raffaella Carrà e "Reality" di Richard Sanderson, quest'ultima colonna sonora del film Il tempo delle mele.



TRACK LISTINGS

1. Com'è bello far l'amore - Patty Pravo

2. Love is in the Air - John Paul Young

3. Perhaps, Perhaps, Perhaps - Pussycat Dolls

4. Everybody Get Up - Five

5. Tridimensional Sex - Ap Beat

6. Sex Stronger Than Love - Riccardo III feat. Sylvia Piacenza

7. Tanti auguri - Raffaella Carrà

8. Fratelli Lumiere

9. Cinema d'autore

10. L'arrivo di Max

11. La prima volta

12. Facciamo l'amore

13. Noi

14. Ti amo ancora

15. Jazzando