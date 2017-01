Stasera in tv: "C'era una volta in America" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 6 gennaio 2017

Rai 3 stasera propone "C'era una volta in america", film drammatico del 1984 diretto da Sergio Leone e interpretato da Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern.

Cast e personaggi



Robert De Niro: David "Noodles" Aaronson

James Woods: Maximilian "Max" Bercovicz / Sen. Christopher Bailey

Elizabeth McGovern: Deborah Gelly

Joe Pesci: Frankie Monaldi

Burt Young: Joe

Tuesday Weld: Carol

Treat Williams: James Conway O'Donnell

Danny Aiello: Vincent Aiello

Richard Bright: Chicken Joe

James Hayden: Patrick "Patsy" Goldberg

William Forsythe: Philip "Cockeye" Stein

Darlanne Fluegel: Eve

Larry Rapp: "Fat" Moe Gelly

Robert Harper: Sharkey

Gerard Murphy: Crowing

Amy Ryder: Peggy

Karen Shallo: Lucy Aiello

Scott Schutzman Tiler: "Noodles" da ragazzo

Rusty Jacobs: "Max" da ragazzo/David Bailey

Jennifer Connelly: Deborah da ragazza

Brian Bloom: "Patsy" da ragazzo

Adrian Curran: "Cockeye" da ragazzo

Noah Moazezi: Dominic

James Russo: Bugsy Siegel

Mike Monetti: "Fat" Moe da ragazzo

Julie Cohen: Peggy da ragazza

Estelle Harris: mamma di Peggy

Arnon Milchan: autista di Noodles

Mario Brega: Mandy

Ray Dittrich: Trigger

Frank Gio: Beefy

Salvatore Billa: uno degli uomini di Beefy

Frankie Caserta: complice di Bugsy

Joey Marzella: complice di Bugsy

Scott Coffey: complice di Bugsy

Richard Foronjy: ag. Whitey

Mike Gendel: avv. Irving Gold

Bruce Bahrenburg: serg. P. Halloran

Clem Caserta: Al Capuano

Paul Herman: Monkey, il barista

Olga Karlatos: la donna nel teatro delle marionette

Ann Neville: ragazza nella bara

Marvin Scott: giornalista televisivo

Marty Licata: custode del cimitero

Doppiatori italiani

Edizione originale

Ferruccio Amendola: David "Noodles" Aaronson

Sergio Fantoni: Maximilian "Max" Bercovicz / sen. Christopher Bailey

Rita Savagnone: Deborah Gelly

Leo Gullotta: Frankie Monaldi

Gigi Reder: Joe

Maria Pia Di Meo: Carol

Cesare Barbetti: James Conway O'Donnell

Carlo Giuffré: Vincent Aiello

Vittorio Di Prima: Chicken Joe, Beefy

Angelo Nicotra: Patrick "Patsy" Goldberg

Luciano De Ambrosis: Philip "Cockeye" Stein

Vittoria Febbi: Eve

Franco Latini: "Fat" Moe Gelly

Nando Gazzolo: Sharkey

Renato Mori: Crowing

Riccardo Rossi: "Noodles" da ragazzo

Massimo Rossi: Max da ragazzo/David Bailey

Georgia Lepore: Deborah da ragazza

Alessandro Quarta: "Patsy" da ragazzo

Fabrizio Manfredi: "Cockeye" da ragazzo

Piero Tiberi: Bugsy Siegel

Francesco Pezzulli: "Fat" Moe da ragazzo

Claudio Fattoretto: Monkey

Vittorio Caprioli: ag. Whitey

Giorgio Piazza: avv. Irving Gold

Alessandro Rossi: serg. P. Halloran

Federico Danti: scagnozzo di Bugsy

Massimo Giuliani: scagnozzo di Bugsy

Gianni Marzocchi: scagnozzo di Bugsy

Anna Rita Pasanisi: ragazza nella bara

Pino Locchi: giornalista televisivo

Ridoppiaggio (2003)

Stefano De Sando: David "Noodles" Aaronson

Luca Ward: Maximilian "Max" Bercovicz / Sen. Christopher Bailey

Roberta Pellini: Deborah Gelly

Pasquale Anselmo: Frankie Monaldi

Aldo De Martino: Joe

Emanuela Rossi: Carol

Enrico Di Troia: James Conway O'Donnell

Antonio Palumbo: Vincent Aiello

Nino D'Agata: Chicken Joe

Francesco Bulckaen: Patrick "Patsy" Goldberg

Pierluigi Astore: Philip "Cockeye" Stein

Francesca Fiorentini: Eve

Roberto Del Giudice: "Fat" Moe Gelly

Saverio Indrio: Sharkey, custode cimitero

Marco Vivio: Noodles da ragazzo

Stefano Crescentini: Max da ragazzo / David Bailey

Federica De Bortoli: Deborah da ragazza

Giulio Renzi Ricci: Patsy da ragazzo

Fabrizio Vidale: Bugsy Siegel

Alessio Puccio: "Fat" Moe da ragazzo

Vittorio Di Prima: Beefy

Luigi Ferraro: ag. Whitey

Vincenzo Ferro: avv. Irving Gold

Monica Bertolotti: Peggy da ragazza

Graziella Polesinanti: madre di Peggy

La trama

Il quartiere ebraico di una New York anni '20 vede l'esordio nella malavita di un gruppetto di ragazzini capeggiati da Max e Noodles.

La strada è il loro regno e i criminali in erba crescono in fretta e ben presto saranno pronti a fare il salto di qualità, mentre su New York incombe il Proibizionismo.

Trent'anni dopo David "Noodles" Aronson (Robert De Niro) torna nel suo quartiere di Manhattan a New York dove si ritrova ad affrontare fantasmi del passato e rimpianti della sua vecchia vita.

Il nostro commento

Come accaduto con il genere western e il suo classico C'era una volta il West, il regista Sergio Leone porta il suo cinema epico e visivamente potente nel gangster-movie americano e lo trasforma in un nostalgico affresco di un'epoca intera, filtrata da suggestioni cinefile, letterarie e ricordi di malavita.

Il film di Leone va oltre crimini e criminali, amplia lo sguardo e travalica epoche e generazioni, il suo continuo andirivieni temporale è un dolente mosaico di vita vissuta, immaginata e filtrata dallo struggente e inesorabile trascorrere del tempo e da una memoria figlia del rimpianto.

Una magnifica colonna sonora impressa a fuoco nell'immaginario cinematografico di sempre e un cast strepitoso al servizio di una messinscena memorabile che andrebbe vista nella sua interezza e nel taglio pensato da Leone; purtroppo all'epoca della sua uscita statunitense il film finì nella mani dei produttori americani che ne distribuirono una versione maldestramente rimontata e tagliata, una versione che non fece giustizia all'epopea gangster di Leone precludendogli la corsa all'Oscar.

Curiosità

Il film ha vinto un BAFTA per i costumi di Gabriella Pescucci e la colonna sonora di Ennio Morricone oltre a 4 Nastri d'argento: Migliore regia (Sergio Leone), Migliore fotografia (Tonino Delli Colli), Migliore scenografia (Carlo Simi) e Miglior colonna sonora (Ennio Morricone).



Robert De Niro ha suggerito che James Woods sfoderasse una serie di perfetti denti bianchi e luminosi per dimostrare la ricchezza e la vanità del senatore Bailey. I produttori hanno esitato per il costo e così De Niro ha pagato di tasca sua.



Sergio Leone all'epoca aveva rifiutato l'offerta di dirigere Il Padrino (1972) una decisione di cui si è profondamente rammaricato. Questo potrebbe in parte averlo ispirato a girare un gangster-movie. Leone nel film ha ampiamente utilizzato la tecnica del flashback utilizzata ne Il Padrino - Parte II (1974).



Al Pacino e Jack Nicholson hanno rifiutato il ruolo di Noodles.



A riprese completate il girato durava un totale di 8-10 ore. Il regista Sergio Leone e il montatore Nino Baragli hanno tagliato il filmato di circa 6 ore, con il piano di far uscire il film in due parti di tre ore ciascuna. I produttori hanno rifiutato questa idea e Leone ha dovuto tagliare ulteriormente il film fino a portarlo a 3 ore 49 minuti.



Dal 1980 al 1982 Sergio Leone ha diviso il suo tempo tra casting (provinati 3000 attori per oltre 110 ruoli parlanti), diversi sopralluoghi e la supervisione del taglio e rielaborazione dello script.



Questo è stato il primo ruolo cinematografico di Jennifer Connelly e l'ultimo film di Sergio Leone.



Mentre la versione di 229 minuti è propagandata come la versione definitiva del film, Sergio Leone avrebbe voluto che il film avesse una durata di 250-265 minuti. La versione di 229 minuti ha invece lasciato fuori 45 minuti che Leone considerava essenziali come l'ulteriore spiegazione del rapporto mafia/lavoro, l'incontro tra Noodles e Carol nel 1968 e una buona dose di filmati con il rapporto di Noodles con Eva.



James Woods ha raccontato che un critico ha definito il film (nella sua versione di 144 minuti), il peggiore del 1984, anni dopo, quello stesso critico guardando la versione originale di 229 minuti ha definito il film uno dei migliori degli anni '80.



Sergio Leone ha basato lo stile visivo del film sui dipinti di artisti come Reginald Marsh, Edward Hopper, Norman Rockwell e Edgar Degas (per le scene di danza di Deborah) e le fotografie di Jacob Riis (per le sequenze del 1922).



Sergio Leone ha avuto diversi incontri con l'ex gangster e scrittore Harry Grey, in modo che potesse ricreare l'America vista attraverso gli occhi di Grey (in particolare gli spacci clandestini di alcol e le fumerie d'oppio).



Robert De Niro ha chiesto un incontro privato con il noto boss Meyer Lansky per prepararsi al ruolo di Noodles, ma gli è stato negato.



Joe Pesci ha originariamente sostenuto un provino per Max, ma Sergio Leone lo convinse che non sarebbe stato giusto per il ruolo. Come un favore all'attore perché amico di Robert De Niro (il protagonista del film), Leone disse a Pesci che poteva scegliere uno degli altri ruoli disponibili. Ha scelto la parte di Frankie che era considerevolmente più grande nello script originale di quanto lo sia nel film finito.



Pochi giorni prima della premiere del film nel 1984, l'attore Treat Williams ha scoperto che nei cinema sarebbe uscita la versione di due ore, non quella di quattro ore. A quel punto ha affermato senza mezzi termini che nessuno avrebbe capito il film in una versione così ridotta. Infatti il film non ebbe una buona riuscita al botteghino e venne escluso dalla corsa agli Oscar senza ricevere nessuna nomination. Quando il film uscì in videocassetta e DVD nella versione originale di quattro ore, il film ebbe il successo commerciale e di critica dovuto.



La performance di Jennifer Connelly in questo film ha attirato l'attenzione del regista italiano Dario Argento, che aveva lavorato con Sergio Leone per C'era una volta il West (1968), fu Argento a regalare all'attrice il suo primo ruolo da protagonista in Phenomena (1985).



Contrariamente a quanto affermano alcune voci, l'anziano venditore di biglietti alla stazione ferroviaria nel 1933 non è un cameo di Sergio Leone.



Il regista aveva pensato originariamene di adattare in un ordine cronologico lineare il romanzo autobiografico "The Hoods" di Harry Grey, ma nel 1970 ha iniziato a espandere la storia in un racconto epico con una prima stesura dello script di 400 pagine.



Il "Cantico dei Cantici" così come appare nella Bibbia ebraica si sente due volte nel film. La prima volta quando Deborah scopre Noodles a spiarla e glielo recita e la seconda volta quando Noodles lo legge a Deborah mentre sono sulla spiaggia.



Lo script originale del film è stata completato nel mese di ottobre del 1981 e aveva un totale di 317 pagine.



Per preparare una bozza della sceneggiatura lo scrittore Norman Mailer si è barricato in un hotel di Roma per tre settimane con una macchina da scrivere e una scorta di bottiglie di whisky e scatole di sigari cubani. Mailer ha poi avuto un incontro con Harry Grey per completare adeguatamente il progetto, ma Sergio Leone non lo ha trovato accettabile.



Clint Eastwood ha rifiutato il ruolo di Jimmy O'Donnell, mentre il capo della polizia Aiello è interpretato da un attore con lo stesso cognome, Danny Aiello.



Nel 1980 Sergio Leone aveva parlato di casting per Paul Newman per Noodles anziano e Tom Berenger per la versione giovane, il ruolo di Max sembra dovesse giocarsi tra Dustin Hoffman, Jon Voight, Harvey Keitel e John Malkovich; Liza Minnelli avrebbe interpretato Deborah con Brooke Shields nella sua versione più giovane, mentre Claudia Cardinale era in lizza per il ruolo di Carol.



Jodie Foster e Daryl Hannah hanno rifiutato il ruolo di Deborah. La Hannah in particolare ha preferito girare Splash - Una sirena a Manhattan (1984).



A John Belushi venne offerto il ruolo di Max, ma l'attore morì prima che iniziassero le audizioni.



Nei primi giorni di sviluppo del progetto Sergio Leone avvicinò John Milius, un grande fan di Leone, per scrivere il film. Tuttavia Milius dovette declinare poiché stava già lavorando su Il vento e il leone (1975) e Apocalypse Now ( 1979).



Quando il produttore Alberto Grimaldi lesse la sceneggiatura scrisse una lunga lettera a Sergio Leone riferendogli quelli che secondo lui erano i difetti fondamentali: il film era troppo lungo (sarebbe durato cinque ore e i distributori americani l'avrebbero tagliato fino a due) e Noodles era un personaggio troppo negativo per il pubblico americano (Grimaldi lo descrisse come uno che "stupra una donna e uccide le persone senza motivo" ). Grimaldi chiese che lo script venisse rielaborato o non lo avrebbe prodotto.



Nel giugno 1982, prima dell'inizio delle riprese, Sergio Leone ha cercato di contattare Harry Grey per dargli la buona notizia che la sua storia sarebbe diventata un film. La moglie di Grey comunicò a Leone che suo marito era morto qualche settimana prima.



Il film costato 30 milioni di dollari alla sua uscita negli States incassò solo 5 milioni.







La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del maestro Ennio Morricone colaboratore di lunga data di Sergio Leone.

colaboratore di lunga data di Sergio Leone.

La colonna sonora include anche i brani: "Yesterday" dei Beatles ; un brano dalla celeberrima sinfonia dell'opera "La gazza ladra" di Gioacchino Rossini durante la scena dello scambio delle culle; "God Bless America" di Irving Berlin ; "Amapola" di Joseph LaCalle ; "Summertime" di George Gershwin e "Night and Day" di Cole Porter .

; un brano dalla celeberrima sinfonia dell'opera "La gazza ladra" di durante la scena dello scambio delle culle; "God Bless America" di ; "Amapola" di ; "Summertime" di e "Night and Day" di .

Il distributore americano non è riuscito a presentare la documentazione corretta in modo che la colonna sonora di Ennio Morricone, considerata una delle sue migliori composizioni di sempre, potesse essere ammessa alle nomination degli Oscar.



Ennio Morricone aveva inizialmente composto il "Tema di Deborah" nel 1970 per un altro film, ma venne bocciato. Morricone allora ha ripresentato il pezzo a Sergio Leone per utilizzarlo nel film, ma Leone era inizialmente riluttante ad usarlo perché lo riteneva molto simile al tema principale composto da Morricone per C'era una volta il West (1968).



Per creare l'atmosfera giusta le musiche di Ennio Morricone, composte in largo anticipo, sono state ascoltate sul set.



Il brano "Amapola" può essere ascoltato a più riprese nel film: Deborah ne balla una versione jazz che si può ascoltare sul grammofono, la band di Fat Moe ne suona la melodia e un'altra versione si può ascoltare durante il fidanzamento di Noodles con Deborah.







1. Once Upon A Time In America

2. Poverty

3. Deborah's Theme

4. Childhood Memories

5. Amapola

6. Friends

7. Prohibition Dirge

8. Cockeye's Song

9. Amapola Part Ii

10. Childhood Poverty

11. Photographic Memories

12. Friends

13. Friendship And Love

14. Speakeasy

15. Deborah's Theme-Amapola

16. Suite From Once Upon A Time In America (Includes Amapola)

17. Poverty (Temp. Version)

18. Unused Theme

19. Unused Theme (Version 2)