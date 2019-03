Stasera in tv: "I due superpiedi quasi piatti" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 2 marzo 2019

Rete 4 stasera propone "I due superpiedi quasi piatti", commedia d'azione del 1977 diretta da E.B. Clucher e interpretata da Bud Spencer e Terence Hill.

Cast e personaggi

Terence Hill: Matt Kirby

Bud Spencer: Wilbur Walsh

David Huddleston: capitano McBride

Luciano Catenacci: Fred Clyne, il capo

Riccardo Pizzuti: lo sfregiato

Jill Flanter: Galina Kocilova

April Clough: Angie Crawford

Emilio Delle Piane: il maggiordomo di Galina e Angie

Laura Gemser: Susy Lee

Claudio Ruffini: picchiatore

Ezio Marano: capo banda di teppisti nel bar

Luciano Rossi: John Philip Forsythe, detto "Geronimo"

Luigi Casellato: barista

Vincenzo Maggio: spacciatore

Ottaviano Dell'Acqua: uomo di "Geronimo"

Alex Edlin: uomo di "Geronimo"

Aaron Heyman: il procuratore generale

Edy Biagetti: il vicegovernatore

Pietro Torrisi: uomo di Fred

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Matt Kirby

Glauco Onorato: Wilbur Walsh

Ferruccio Amendola: capitano McBride

Sergio Fiorentini: Fred Clyne, il capo

Luciano De Ambrosis: lo sfregiato

Gianni Marzocchi: il maggiordomo di Galina e Angie

Serena Verdirosi: Susy Lee

Elio Pandolfi: un picchiatore / il cinese

Angelo Nicotra: il capo dei teppisti nel bar / un infermiere della Neuro

Vittorio Stagni: John Philip Forsythe, detto "Geronimo"

Carlo Alighiero: il vicegovernatore

Alessandro Sperlì: il procuratore generale

Gianfranco Bellini: un infermiere della Neuro

Piero Tiberi: un infermiere della Neuro / il sergente di polizia

Romano Malaspina: l'agente che distribuisce le divise

Vinicio Sofia: il venditore ambulante del fast food / il dottore dell'obitorio

Manlio De Angelis: poliziotto





La trama

In quel di Miami Wilbur Walsh (Bud Spencer) e Matt Kirby (Terence Hill), due scaricatori, sono entrambi entrambi alla ricerca di un lavoro, ma non riuscendo a trovarlo decidono di rapinare l'ufficio amministrazione di un supermarket.

Il colpo però subirà un imprevisto e i due si ritroveranno senza volerlo nell'ufficio reclutamento della polizia dove saranno costretti ad arruolarsi e a sostenere il corso addestramento della durata di venti settimane.

Dopo vari tentativi andati a vuoto di farsi cacciare dal corso, i due finiscono per diventare poliziotti e grazie ai loro modi spicci riusciranno persino a risolvere un caso di omicidio.





Il nostro commento

"I due superpiedi quasi piatti" si presenta come una delle migliori performance del divertente duo Spencer/Hill, l’iter di trasformazione da delinquenti alquanto "casarecci" in efficienti poliziotti è veramente divertente, specialmente nell'esilarante fase di addestramento, sequenza comica che rivedremo ampliata in seguito nel demenziale Scuola di polizia.

Il film è una co-produzione americana e italiana, si nota comunque il budget leggermente superiore alla media e le location, tutte site in quel di Miami. L’americanissimo regista E.B. Clucher è in realtà il nostrano Enzo Barboni che con la coppia Spencer-Hill ha ormai una duratura e ben consolidata collaborazione, suoi i due Trinità (1970/1971) e Non c’è due senza quattro (1984), Barboni in questo film è oltre che regista, autore del soggetto e della sceneggiatura.

Divertimento assicurato per "I due superpiedi quasi piatti" grazie ad un’intrigante ambientazione americana e una serie di gag veramente riuscite, insomma un altro centro per il dinamico duo.





Curiosità



Il film è stato girato quasi interamente a Miami, eccetto per la scena della scazzottata finale, ripresa in una sala bowling in Italia, più precisamente a Milano.



Durante un dialogo tra Matt e Wilbur, il primo dice all'altro: "chi trova un amico, trova un tesoro" che è il titolo di un film che Spencer e Hill gireranno quattro anni dopo.



Nel film Terence Hill sottolinea la sua provenienza italiana quando insieme a Bud Spencer e a due poliziotti (la scena in cui ammira le motociclette e mangia le patatine fritte) dice di essere nato a Venezia e di avere acquisito la cittadinanza americana.



Laura Gemser che nel film interpreta Susy Lee era un'attrice di film erotici molto famosa alla fine degli anni settanta e negli anni ottanta, tra i suoi film più celebri ricordiamo la serie "Emanuelle".



In una puntata del programma televisivo Stracult del 2003 dedicata alla carriera cinematografica di Spencer e Hill, parlando della lavorazione di I due superpiedi quasi piatti, Bud Spencer rivelò che mentre lui e Terence Hill stavano girando una scena del film (con auto, armi e divise autentiche della polizia americana), lasciarono accesa la radio della polizia nell'auto, e sentirono che il comando stava avvertendo che: "due falsi poliziotti, armati, girano per Miami con una vera auto della polizia"; sempre per radio sentirono anche che: "alcune pattuglie devono immediatamente convergere nel luogo dove si trovavano i falsi poliziotti, con la massima allerta". I due attori capirono che si stava parlando di loro e uscirono dall'auto con le mani alzate prima che arrivassero le vere pattuglie della polizia, per paura che potessero sparargli addosso. Questo accadde perché la polizia di Miami aveva dato l'assenso alla produzione per girare il film, ma la produzione stessa non aveva specificato né in quali strade della città e né in che modalità sarebbero state girate le scene.



Citazioni dal film

Terence: "Sai amico, noi abbiamo parecchio in comune... Io sono Matt Kirby"

Bud: "Io no"

Terence: "Appena fatto il colpo andiamo a spassarcela in Florida"

Bud: "Ma ci siamo già in Florida..."

Terence: "Ah, già, mi sembrava..."

Bud mangia un hamburger in auto

Terence: "Ehi, e per me non c'è niente?"

Bud: "Eh, la carta!"

Radio: "Centrale chiama 32-11, centrale chiama 32-11"

Bud: "Mmmhh, c'ho l'hamburger che fa contatto..."

Maggiordomo: "Se i signori vogliono entrare"

Terence: "Abbiamo bussato per questo"

Maggiordomo: "Se i signori vogliono seguirmi..."

Bud: "Ehi, noi abbiamo appuntamento con due fochette, non con un pinguino, chiaro!?"





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Guido e Maurizio De Angelis meglio noti come Oliver Onions .

Mentre Wilbur e Matt stanno mangiando un hamburger, nel locale si può sentire la canzone "Angels and beans", colonna sonora di Anche gli angeli mangiano fagioli, film con protagonisti Bud Spencer e Giuliano Gemma.



