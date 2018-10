Stasera in tv: "Quasi amici - Intouchables" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 31 ottobre 2018

Canale 5 stasera propone "Quasi amici - Intouchables", commedia del 2011 diretta da Olivier Nakache e Éric Toledano (Troppo amici) e interpretata da François Cluzet e Omar Sy.

Cast e personaggi

François Cluzet: Philippe

Omar Sy: Driss

Anne Le Ny: Yvonne

Audrey Fleurot: Magalie

Clotilde Mollet: Marcelle

Alba Gaïa Bellugi: Elisa

Cyril Mendy: Adama

Christian Ameri: Albert

Grégoire Oestermann: Antoine

Thomas Solivéres: Bastien

Doppiatori italiani

Angelo Maggi: Philippe

Simone Mori: Driss

Ludovica Modugno: Yvonne

Francesca Fiorentini: Magalie

Fabrizia Castagnoli: Marcelle

Valentina Favazza: Elisa

Mattia Nissolino: Adama

Oliviero Dinelli: Albert

Luca Biagini: Antoine

Flavio Aquilone: Bastien





La trama

Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico Philippe (François Cluzet) assume Driss (Omar Sy), ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione come badante personale... Per dirla senza troppi giri di parole, la persona meno adatta per questo incarico.

L’improbabile connubio genera altrettanto improbabili incontri tra Vivaldi e gli Earth, Wind, dizione perfetta e slang di strada, completi eleganti e tute da ginnastica...

Due universi opposti entrano in rotta di collisione ma per quanto strano possa sembrare prima dello scontro finale troveranno un punto d’incontro che sfocerà in un’amicizia folle, comica, profonda quanto inaspettata che li renderà.....Intoccabili.





Il nostro commento

Quasi amici è un toccante ritratto di disabilità vissuta con sorprendenti virate umoristiche, che giocano con ragguardevole levità ai confini del politicamente scorretto, elemento che la simpatia e vitalità di Omar Sy trasformano in un chiassoso e spassoso inno alla vita.

Il film è un racconto privo di qualsiasi prosopopea, che nasce dalla genuinità di un’amicizia virile che unisce una strana coppia quasi stereotipata nel suo sardonico riflesso di una società fondata sul classismo, un bianco ricco e un povero di colore, due prigionieri costretti da catene molto diverse, ma che sostanzialmente li costringono entrambi in un limbo di frustrazione, alla disperata ricerca di un confortante contatto umano, di un qualcosa che gli provi o di un qualcuno che gli racconti che altrove c’è dell’altro per cui vale la pena di lottare e sopravvivere ad una vita che non manca mai di giocare sporco.

I registi Olivier Nakache ed Éric Toledano mettono a buon frutto materiale che arriva da accadimenti reali in una sceneggiatura schietta e asciutta, modellata su elementi squisitamente "dramedy" e su due protagonisti assolutamente misurati e mai ammiccanti, sempre pronti a cogliere sfumature sottili e che giocano con i rispettivi personaggi attraverso divertenti schermaglie, che raccontano di due modi di affrontare la vita molto diversi, ma in qualche modo complementari.

Quasi amici è una film davvero da non perdere, capace di parlare al grande pubblico in maniera trasversale, mostrando uno sguardo altro sui problemi di tutti i giorni e sul tanto decantato "senso della vita".

E' esattamente questo quello che voglio, nessuna pietà. Spesso mi passa il telefono, sai perché? Perché si dimentica. È vero, non ha una particolare compassione per me, però è alto, robusto, ha due braccia, due gambe, un cervello che funziona, è in buona salute. Allora di tutto il resto a questo punto, nel mio stato, come dici tu, da dove viene, che cosa ha fatto... io me ne frego. Philippe





Curiosità



Il film è basato su eventi reali e in particolare sull'amicizia tra Abdel Yasmin Sellou e Philippe Pozzo di Borgo. Philippe vive attualmente in Marocco si è risposato ed è padre di due bambini, Abdel ha fondato una propria impresa ed è padre di tre bambini. La storia vera dietro il film è raccontata in un documentario incluso nei contenuti speciali dell'edizione home-video.



Nel film il badante è senegalese e si chiama Driss, mentre nella realtà è magrebino e si chiama Yasmin Abdel Sellou.



L'auto sportiva che Driss guida per Philippe è una Maserati Quattroporte.



Omar Sy per il ruolo in questo film ha vinto un Premio César come miglior attore.



A sole nove settimane dalla sua uscita in Francia (2 novembre 2011), Quasi amici è diventato il secondo film francese di maggior successo di tutti i tempi dopo la commedia Giù al nord.



In Italia il film ha incassato 14.961.389 € diventando il film francese di maggior successo, lo stesso è accaduto anche in Olanda dove il film ha battuto il record del precedente detentore, il drammatico La chiave di Sara (2010).







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del pianista e compositore italiano Ludovico Einaudi , tra i suoi lavori per il cinema segnaliamo colonne sonore per Aprile di Nanni Moretti, Fuori dal mondo e Luce dei miei occhi di Giuseppe Piccioni, Zivago di Giacomo Campiotti, Sotto falso nome di Roberto Andò e This Is England di Shane Meadows.

La colonna sonora include anche i brani "September" e "Boogie Wonderland" degli Earth Wind & Fire , "The Ghetto" di George Benson , "You're Goin' Miss Your Candyman" di Terry Callier e "Feeling Good" di Nina Simone dal musical "The Roar of the Greasepaint - The Smell of the Crowd"

La colonna sonora include anche diversi brani di musica classica tratti da opere di Chopin, Vivaldi, Handel, Bach e Mozart.



TRACK LISTINGS:

1. Fly

2. September

3. Writing Poems

4. The Ghetto

5. You're Goin' Miss Your Candyman

6. Boogie Wonderland

7. L'Origine Nascosta

8. Feeling Good

9. Cache - Cache

10. Vivaldi : Concerto Pour 2 Violons & Orchestre en La Mineur Op. III n\xB08 (Allegro)

11. Una Mattina

