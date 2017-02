Stasera in tv: Quel treno per Yuma su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 11 febbraio 2017

Rete 4 quest'oggi propone in prima serata "Quel treno per Yuma", remake western del 2007 diretto da James Mangold (Wolverine - l'immortale) e interpretato da Russell Crowe e Christian Bale.

Cast e personaggi

Russell Crowe: Ben Wade

Christian Bale: Dan Evans

Logan Lerman: William Evans

Dallas Roberts: Butterfield

Ben Foster: Charlie Prince

Alan Tudyk: Doc Potter

Peter Fonda: Byron McElroy

Vinessa Shaw: Emma

Gretchen Mol: Alice Evans

Luce Rains: Weathers

Kevin Durand: Tucker



La trama

Dan Evans (Christian Bale) è un uomo onesto che ha dedicato la propria vita al rispetto delle regole senza ricevere granché in cambio. Ex tiratore scelto dell’Esercito dell’Unione, è tornato a casa dopo la Guerra Civile con una ferita alla gamba che lo ha lasciato claudicante e con un piccolo risarcimento danni che gli ha permesso di trasferirsi insieme alla moglie Alice (Gretchen Mol) e ai due figli in un modesto ranch in Arizona. Ma le speranze in un nuovo inizio si sono infrante non appena Dan è entrato in contatto con le dure condizioni di vita e la corruzione diffusa nel selvaggio West. Una lunga siccità ha reso sterili le sue terre, ha decimato il bestiame e lo ha fatto precipitare in un mare di debiti riducendo lui e la sua famiglia alla fame. Nel frattempo, il detentore dell’atto di vendita del ranch, intravedendo un’opportunità nella costruzione della ferrovia, tenta spudoratamente di cacciare gli Evans dalla loro proprietà ma Dan continua a lavorare stoicamente la sua arida terra sperando che la fortuna giri dalla sua parte e rifiutando di abbassarsi al livello di coloro che lo tormentano. Tuttavia, è dolorosamente consapevole che così facendo si sta giocando il rispetto e la stima del figlio maggiore, Will (Logan Lerman), un quattordicenne che si emoziona per le avventure dei banditi e dei delinquenti resi celebri dai racconti sul Selvaggio West. Will comincia a guardare il padre con disprezzo e anche la moglie Alice inizia a dubitare della determinazione di Dan.

Ma poi la fortuna getta un osso in bocca a Dan, quando arriva il momento di catturare il noto fuorilegge Ben Wade (Russell Crowe), entrato ormai nella leggenda per le sanguinose rapine e per la temibile personalità. Brillante stratega e leader nato, Ben pretende e ottiene dai suoi uomini una lealtà assoluta, soprattutto dal suo secondo, lo spietato Charlie Prince (Ben Foster). Insieme alla sua gang, Ben compie razzie lungo la Southern Pacific Railroad, guadagnando ingenti somme di denaro e facendo numerose vittime.

Arrestare Ben Wade è solo il primo passo – e certamente il più facile - verso la sua consegna alla giustizia. Dal momento in cui è messo in prigione nella cittadina di Bisbee, i suoi secondini diventano automaticamente dei bersagli per i suoi fedeli seguaci. Il rappresentante della Southern Pacific Railroad, Grayson Butterfield (Dallas Roberts) cerca dei volontari pagati affinché si uniscano al gruppo incaricato del trasferimento di Ben Wade fino a Contention, un viaggio che durerà tre giorni. Una volta giunto a Contention, Ben Wade sarà caricato su un treno-prigione diretto a Yuma, in Arizona dove c’è il Tribunale Federale.

Scorgendo l’opportunità di salvare il ranch e la famiglia, Dan si offre volontario. A guidare la spedizione c’è un vecchio cacciatore di taglie, Byron McElroy (Peter Fonda), un micidiale mercenario timorato di Dio che nutre un odio viscerale nei confronti di Ben Wade. Il gruppo include anche Tucker (Kevin Durand), un duro del luogo e Doc Potter (Alan Tudyk), un mite veterinario che non ama affatto la violenza. Ma anche in ceppi, Ben Wade rappresenta una minaccia letale. Dietro il suo aspetto affascinante e attraente, si nasconde un profondo conoscitore della natura umana capace di sfruttare a proprio vantaggio ogni minimo cenno di debolezza. E quando Ben Wade scorge un’opportunità, - che sia la fuga o la vendetta – agisce senza pensarci due volte.

Durante il pericoloso viaggio verso Contention, il gruppo farà un acquisto involontario ma perderà alcuni dei suoi componenti. E a mano a mano che il gruppetto si assottiglia, Dan Evans ritrova la forza che pensava di aver perduto per sempre, mentre lotta con tutte le sue forze per portare a termine la missione e col passare del tempo, questi due uomini diametralmente opposti scopriranno delle affinità assolutamente inaspettate.

Nel momento in cui treno fischia annunciando l’arrivo alla stazione di Contention, l’ultimo e disperato tentativo di Dan Evans di salvare il suo ranch è diventato un qualcosa di molto più profondo e intenso: la possibilità di riscattarsi agli occhi della sua famiglia e di se stesso e di insegnare al figlio che cosa voglia dire essere un uomo.



Il nostro commento

Remake decisamente riuscito che non sfigura affatto con la sua storica controparte del '57, questo grazie al regista James Mangold, cineasta molto versatile e avvezzo a confrontarsi con il cinema di genere, esperienza già sfoggiata nell’ottimo Copland e nel thriller Identità.

Mangold qui omaggia il western classico con atmosfere e suggestioni visive tipiche del genere, supportato dalla notevole e immersiva fotografia di Phedon Papamichael e la colonna sonora di Marco Beltrami candidata all'Oscar.

Da sottolineare l'azzeccato casting con un paio di volti "ruvidi" al punto giusto, con un Russell Crowe a suo agio in salsa vecchio west e l’intenso Christian Bale oltremodo avvezzo alle caratterizzazioni sofferte e in questa occasione particolarmente efficace e in parte.



Curiosità

- il film è stato candidato a 2 Premi Oscar per la migliore colonne sonora (Marco Beltrami) e il miglior sonoro.

- il film è un remake dell'omonimo classico diretto nel 1957 da Delmer Daves e basato su un racconto di Elmore Leonard.

- La realizzazione del film è stata tutt'altro che facile ed anzi contrassegnata da difficoltà e peripezie di vario ordine fra cui il ferimento di una controfigura e la morte accidentale di un cavallo nel primo giorno di riprese, che aveva determinato l'apertura di un'inchiesta da parte dell'American Humane Association, e un successivo contenzioso sull'uso dei ranch sede delle riprese stesse.

- Avvertendo dolore durante un intervento chirurgico, Byron MacElroy (Peter Fonda) dice a Doc Potter che non è la prima volta che gli sparano. Nella vita reale Peter Fonda si è accidentalmente sparato allo stomaco quando aveva 10 anni.

- Nel film appare in un cameo l'attore Luke Wilson, nel ruolo di Zeke.

- Da notare che, nel racconto originale di Elmore Leonard, i nomi dei protagonisti sono diversi rispetto alle due versioni cinematografiche; Ben Wade si chiama Jim Kidd, mentre Dan Evans è Paul Scall.

- Il regista James Mangold originariamente voleva Kris Kristofferson come Byron MacElroy, ma a causa dei troppi impegni di Kristofferson la parte è andata a Peter Fonda.

- Il volatile disegnato dal personaggio di Russell Crowe è una poiana coclea, originaria dell'Africa.

- Dan Evans utilizza una carabina Spencer, un revolver Colt navy 1851 e un fucile Remington 1889. Ben Wade utilizza una Colt 1873 e un Colt 45, quest'ultima con intarsi d'oro e un crocifisso inciso sull'impugnatira di ebano.

- In principio c'era Tom Cruise a bordo per il ruolo di Ben Wade ed Eric Bana per il ruolo di co-protagonista.

- Il racconto su cui si basa il film è stato pubblicato nel nel 1953. L'azione inizia nella stanza d'albergo con un vice sceriffo a guardia di un rapinatore di 21 anni.

- Il dialogo tra Ben e Dan al bar, quando Ben viene catturato, è preso quasi alla lettera dal film originale, a parte un paio di frasi invertite e un diverso finale.

- Il film costato 55 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 70.



La colonna sonora

- La colonna sonora, candidata all'Oscar, è di Marco Beltrami (Scream, The Hurt Locker, Hellboy).

- Beltrami è alla sua terza partitura western dopo quelle realizzate per Le tre sepolture e Jonah Hex.

