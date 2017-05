Stasera in tv: "Don Camillo monsignore...ma non troppo" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 21 maggio 2017

Rete 4 stasera propone "Don Camillo monsignore...ma non troppo", quarto episodio della saga di "Don Camillo e Peppone", diretto da Carmine Gallone e interpretato da Gino Cervi e Fernandel.





Cast e personaggi

Fernandel: Don Camillo

Gino Cervi: Giuseppe Bottazzi (Peppone)

Leda Gloria: Maria Bottazzi

Gina Rovere: Gisella Marasca

Valeria Ciangottini: Rosetta Grotti

Saro Urzì: il sindaco Brusco

Marco Tulli: Lo Smilzo

Andrea Checchi: dirigente del PCI di Roma

Ruggero De Daninos: il segretario di monsignor Camillo

Emma Gramatica: Desolina

Karl Zoff: Walter Bottazzi

Carlo Taranto: Marasca

Armando Bandini: Don Carlino

Giuseppe Porelli: Dott. Galluzzi

Giulio Girola: Grotti, il padre di Rosetta

Carlo Giuffré: maresciallo carabinieri

Armando Migliari: uomo con cui Don Camillo gioca a carte

Ignazio Balsamo: uno degli uomini di Peppone

Doppiatori italiani

Carlo Romano: Don Camillo

Rina Morelli: Maria Bottazzi

Lydia Simoneschi: Gisella Marasca

Maria Pia Di Meo: Rosetta Grotti

Mario Pisu: il sindaco Brusco

Emilio Cigoli: dirigente del PCI di Roma

Giuseppe Rinaldi: segretario di Don Camillo

Massimo Turci: Walter Bottazzi

Edoardo Toniolo: Dott. Galluzzi

Bruno Persa: maresciallo dei carabinieri

Manlio Busoni: un esponente democristiano

Cesare Fantoni: un compagno socialista

Renzo Ricci: voce crocifisso

Sergio Fantoni: voce narrante





La trama

I due storici nemici/amici più famosi di Brescello hanno intrapreso strade e carriere diverse, mentre Peppone (Gino Cervi) eletto senatore si appresta a militare nella politica d’alto bordo, Don Camillo (Fernandel) ha ricevuto invece una "promozione" diventando monsignore.

I due però, nonostante siano ormai delle personalità, non hanno per nulla abbandonato la loro veracità e le loro controversie politico/religiose, mentre a Brescello impazza la diatriba sulla mancata costruzione di un cappella in favore di una Casa del popolo.

I due torneranno in paese e ricominceranno i piccoli screzi e gli scontri sul come e quanto applicare politica e religione nella vita quotidiana dei compaesani, tra questi conflitti anche la celebrazione del matrimonio del figlio di Peppone.

Comunque i due a prescindere dalle differenti vedute dovranno fare buon viso a cattivo gioco rispettando le nuove cariche ricoperte e comportandosi di conseguenza, unendo le forze affinché a Brescello torni finalmente la quiete, almeno per un po'.





Il nostro commento

A sei anni da Don Camillo e l’onorevole peppone torna dietro la macchina da presa Carmine Gallone, la ricetta non cambia e la messinscena resta sempre un gran bel vedere, atmosfere e suggestioni restano forti e l’efficacia dell’accoppiata alla "Totò e Peppino" resta pressoché immutata.

Politica e religione fanno da spassosa scintilla per una coppia di protagonisti che solo all’apparenza sembrano aver raggiunto un equilibrio e seppellito l’ascia di guerra, perchè basterà l’aria frizzante della loro cittadina e una nuova serie di decisioni che li metteranno a confronto, per risvegliare i due militanti solo sopiti, che si lanceranno nell’ennesima e sempre spassosa serie di ripicche in un battibeccare e punzecchiarsi in crescendo, ma rivelando un affetto e un rispetto di fondo reciproco sempre ben percettibili.

Don camillo monsignore…ma non troppo resta un perfetto esempio di commedia italiana dal messaggio oltremodo rassicurante e che racconta e tratteggia un Italia di provincia ricca di suggestioni che non può mancare di suscitare un po' di sana malinconia.





Curiosità



Alcuni episodi del film sono stati ideati ex novo mentre altri provengono dai racconti originali di Guareschi: Il pittore (1947), In riva al fiume (1947), Il muraglione (1951), Vincita Sisal (1952), Il campanone (1960) e La vendetta (1961).



Gli esterni principali del film sono stati girati tra Brescello e Boretto.



La cosiddetta «Madonnina del Borghetto», è in realtà l'edicola mariana collocata a fianco della strada provinciale 62r. La cappelletta esiste ancor oggi. Nel 1982 fu restaurata, cambiando purtroppo il soggetto pittorico, che era quindi irriconoscibile da quello che s'intravedeva nel film; fortunatamente però, nel 2004, il dipinto è stato rifatto (dall'artista Marco Cagnolati) ed ora è praticamente identico a quello che si vede nel film.



Nel finale, Don Camillo da un passaggio a Peppone in macchina e lo lascia davanti all'entrata dell'effettiva stazione di Castelnovo di Sotto.







La colonna sonora