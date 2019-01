Stasera in tv: "Ho cercato il tuo nome" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 gennaio 2019

Canale 5 stasera propone Ho cercato il tuo nome (The Lucky One), dramma romantico del 2012 diretto da Scott Hicks e interpretato da Zac Efron e Taylor Schilling.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Zac Efron: Logan Thibault

Taylor Schilling: Beth Clayton

Blythe Danner: Ellie

Riley Thomas Stewart: Ben Clayton

Jay R. Ferguson: Keith Clayton

Adam LeFevre: Giudice Clayton

Robert Hayes: Victor Miles

Joe Chrest: Deputy Moore

Russell Durham Comegys: Roger Lyle

Sharon Conley: principale Miller

Ann McKenzie: Charlotte Clayton

Kendal Tuttle: Aces

Ritchie Montgomery: proprietario del cottage

Courtney J. Clark: sorella di Logan

Jillian Batherson: Amanda

Doppiatori italiani

Andrea Mete: Logan Thibault

Selvaggia Quattrini: Beth Clayton

Melina Martello: Ellie

Tito Marteddu: Ben Clayton

Alessio Cigliano: Keith Clayton

Renato Cecchetto: Giudice Clayton





La trama

Il sergente dei Marines Logan Thibault (Zac Efron), torna a casa dopo tre missioni in Iraq, con l’unica cosa che è convinto gli abbia portato fortuna, la foto di una donna che non ha mai incontrato.

Quando scopre che si chiama Beth (Taylor Schilling) e dove vive, si presenta a casa sua e finisce con il lavorare per l’allevamento di cani gestito dalla sua famiglia.

Malgrado l’iniziale diffidenza di lei e la sua vita complicata, tra loro nasce l’amore e Logan inizia a sperare che Beth possa essere molto di più del suo portafortuna.

Ho cercato il tuo nome - Recensione del film con Zac Efron Riuscirà a conquistare il pubblico italiano il nuovo romantico film targato Nicholas Sparks?





Curiosità



Il film è basato su un romanzo dello scrittore Nicholas Sparks, tra gli altri romanzi dello stesso autore adattati per il grande schermo ricordiamo: Le parole che non ti ho detto (1999), I passi dell'amore - A Walk to Remember (2002), Le pagine della nostra vita (2005), Come un uragano (2008), Dear John (2010), The Last Song (2010), Safe Haven (2013).



Il ruolo di Logan Thibault è stato scritto con Ryan Gosling in mente.



Taylor Schilling ha battuto Abbie Cornish e Katie Cassidy per il ruolo di protagonista femminile.



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha ncassati nel mondo circa 99.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Isham (In mezzo scorre il fiume, The Black Dahlia, Next, Leoni per agnelli).



TRACK LISTINGS:

1. You Know It's True - Jules Larson

2. All The World (I Tell Myself) - Correatown

3. You Got What I Need - Joshua Radin

4. Count Me In - Early Winters

5. If I Run - Voxhaul Broadcast

6. What I Wouldn't Do - A Fine Frenzy

7. Wasted Generation - Mayfield

8. Hold On You - Ponderosa

9. When I Feel - Mayfield

10. Dance Everyday - Terrance Simien

11. Over The Bend - Hilmar

12. The Story - Brandi Carlile

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]