Stasera in tv: "Il padrino Parte 2" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 8 dicembre 2018

Rete 4 stasera propone "Il padrino - Parte 2", film drammatico del 1974 diretto da Francis Ford Coppola e interpretato da Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall e Diane Keaton.

Cast e personaggi

Al Pacino: Michael Corleone

Robert Duvall: Tom Hagen

Diane Keaton: Kay Adams

Robert De Niro: Vito Corleone

John Cazale: Fredo Corleone

Talia Shire: Connie Corleone

Michael V. Gazzo: Frank Pentangeli

Lee Strasberg: Hyman Roth

G.D. Spradlin: Pat Geary

Richard Bright: Al Neri

Tom Rosqui: Rocco Lampone

Dominic Chianese: Johnny Ola

Joe Spinell: Willy Cicci

Gastone Moschin: Don Fanucci

Leopoldo Trieste: signor Roberto

Bruno Kirby: Peter Clemenza

John Aprea: Salvatore Tessio (giovane)

Abe Vigoda: Salvatore Tessio (anziano)

Frank Sivero: Genco Abbandando

James Caan: Santino Corleone

Gianni Russo: Carlo Rizzi

Peter LaCorte: Sig. Abbandando

Troy Donahue: Merle Johnson

Giuseppe Sillato: Don Ciccio

Carmine Caridi: Carmine Rosato

Danny Aiello: Anthony Rosato

Peter Donat: Questadt

Oreste Baldini: Vito Corleone (bambino)

Maria Carta: Madre di Vito Corleone

Harry Dean Stanton: Agente FBI di scorta

David Baker: Agente FBI di scorta

Amerigo Tot: Bussetta

Salvatore Po: Vincenzo Pentangeli

Fay Spain: Marcia Roth

Francesca De Sapio: Carmela Corleone (giovane)

Carmine Foresta: poliziotto

Nick Discenza: barista

Joseph Medeglia: Padre Carmelo

William Bowers: Presidente del Comitato

Joseph Della Sorte: Roberto Nelenza

Carmen Argenziano: Gaetano De Luna

Joe Lo Grippo: sfruttatore prostitute

Ezio Flagello: impresario

Livio Giorgi: tenore nell'operetta

Kathy Beller: ragazza nell'operetta

Saveria Mazzola: Signora Colombo

Tito Alba: Fulgencio Batista

Johnny Naranjo: traduttore cubano

Elda Maida: Signora Pentangeli

Ignazio Pappalardo: Mosca

Andrea Maugeri: Strollo

Vincent Coppola: venditore di strada

Tom Dahlgren: Fred Corngold

Paul B. Brown: senatore Ream

Phil Feldman: senatore Rogers

Roger Corman: senatore Weekler

Ivonne Coll: Yolanda

Joe De Nicola: cliente dell'hotel

Edward Van Sickle: dottore di Ellis Island

Gabriella Belloni: infermiera di Ellis Island

Richard Watson: ufficiale di custodia

Venancia Grangerard: infermiera cubana

Erica Yohn: governante

Teresa Tirelli: balia

Italia Coppola: Mama Corleone

Roman Coppola: Sonny Corleone ragazzo

Sofia Coppola: bambino sulla barca

Julie Gregg: Sandra Corleone

Larry Guardino: zio di Vito

Gary Kurtz: fotografo nella corte

Laura Lyons: ragazza

Connie Mason: ragazza

Richard Matheson: senatore King

John Megna: Hyman Suchowsky

Frank Pesce: ragazzo

Victor Pujols: uomo cubano con granata

Tony Sirico: ragazzo

Filomena Spagnuolo: ragazza a Little Italy

Julian Voloshin: Sam Roth

Carmine Coppola: Thomas Mars

Augustino Coppola: Romano Pianti

James Gounaris: Anthony Vito Corleone

Doppiatori italiani

Edizione originale

Ferruccio Amendola: Michael Corleone

Cesare Barbetti: Tom Hagen

Vittoria Febbi: Kay Adams Corleone

Pino Colizzi: Vito Corleone

Riccardo Cucciolla: Fredo Corleone

Rita Savagnone: Connie Corleone

Giuseppe Rinaldi: Frankie Pentangeli

Giorgio Piazza: Hyman Roth

Sergio Rossi: Pat Geary

Antonio Guidi: Johnny Ola

Vittorio Stagni: Peter Clemenza

Pino Colizzi: Santino Corleone

Antonio Guidi: Al Neri

Nino Scardina: Sig. Abbandando

Gianni Marzocchi: Merle Johnson

Sergio Fiorentini: Carmine Rosato

Luciano De Ambrosis: Questadt

Sandro Iovino: Guardia di Frankie

Sandro Iovino: Membro del senato

Michele Gammino: Don Tommasino giovane

Ridoppiaggio (2007)

Massimo Rossi: Michael Corleone

Angelo Maggi: Tom Hagen

Roberta Pellini: Kay Adams

Pino Insegno: Vito Corleone

Oliviero Dinelli: Fredo Corleone

Franca D'Amato: Connie Corleone

Giorgio Lopez: Frank Pentangeli

Dario Penne: Hyman Roth

Sergio Di Stefano: Pat Geary

Roberto Pedicini: Santino Corleone

Mario Bombardieri: Antonio Rosat





La trama

Sicilia 1901, Vito Aldoini assiste impotente al massacro della sua famiglia da parte del boss di Corleone, la madre unica sopravvissuta tenta di intercedere per lui, ma anch’essa viene brutalmente uccisa. Vito è così costretto a lasciare la Sicilia e a rifugiarsi a New York dove il suo cognome per una svista alla dogana, diventa Corleone, come il suo paese di nascita. Vito (Robert De niro) inizia così la sua nuova vita di onesto lavoratore americano, ma ben presto capirà che le regole non sono uguali per tutti, che per molti vige la legge del più forte e per sfamare la propria famiglia comincerà a trafficare nell’illecito.

Stati Uniti 1959, Michael Corleone (Al Pacino) ormai saldamente alla guida della Famiglia, tra gioco d’azzardo e speculazioni immobiliari aumenta potere e possedimenti a vista d’occhio attirando invidie e rivali dai pochi scrupoli. Quando la sua Famiglia tenta di ampliare il proprio giro d’affari anche nella Cuba del dittatore Batista, Michael e la moglie subiscono un attentato che li vede vivi per miracolo. Per Michael sarà l’inizio di una feroce e profonda pulizia all’interno della Famiglia che culminerà con l’uccisione del proprio fratello Fredo (John Cazale) reo di essersi venduto al nemico.





Il nostro commento

Definire Il padrino - Parte 2 solo un sequel sarebbe alquanto riduttivo, tra il primo e secondo film c’è una linea di continuità che trasforma questo secondo capitolo in parte integrante e indispensabile di un'epopea altrimenti irrimediabilmente incompleta, infatti la scelta di usare due piani temporali paralleli per lo svolgimento della trama permette di dare ulteriore completezza a questi due film che narrativamente diventano un singolo e completo dramma in due atti.

L’epicità dei personaggi qui si riduce a favore di una teatralità da tragedia, Kay (Diane Keaton) la moglie di Michael ormai non riesce a metabolizzare il male che quotidianamente nutre lei e i suoi figli e vuole lasciare il marito, ma Michael assume la spietatezza del sovrano tradito che instaura un clima di terrore tra i propri uomini; un clima che figlierà il dramma di un fratricidio, che segnerà il nuovo "Padrino" indelebilmente per il resto dei suoi giorni e innescherà una serie di omicidi meticolosamente pianificati per salire la scala gerarchica dell’organizzazione e ottenere così una sovranità sicura e duratura.

Al già nutrito cast del primo capitolo si aggiunge un memorabile Robert De Niro che interpreta un giovane Vito Corleone regalando un'altra straordinaria caratterizzazione alla storia del cinema americano.





Il film è stato candidato a 11 Premi Oscar e ne ha vinti 6: Miglior film, Migliore regia, Miglior attore non protagonista (a Robert De Niro), Migliore sceneggiatura non originale (a Francis Ford Coppola e Mario Puzo), Migliore scenografia e Miglior colonna sonora (a Nino Rota e Carmine Coppola).



Marlon Brando e Robert De Niro sono gli unici due attori ad aver vinto l'Oscar interpretando lo stesso personaggio, Vito Corleone.



Francis Ford Coppola ha avuto un momento di grande difficoltà dirigendo Il Padrino (1972) e aveva chiesto di restare come produttore e scegliere un regista diverso per il sequel. Coppola aveva scelto Martin Scorsese che i dirigenti dello studio hanno però respinto. Così Coppola ha accettato di dirigere il film imponendo alcune condizioni, tra queste di poter dirigere una sua sceneggiatura (La Conversazione) e scrivere la sceneggiatura di Il grande Gatsby.



Il personaggio di Hyman Roth è vagamente basato sul vero mafioso Meyer Lansky che al momento dell'uscita del film viveva a Miami. Lansky pare abbia telefonato all'attore Lee Strasberg scherzando sul ruolo: "Non potevate farmi un po' più simpatico? Dopo tutto sono un nonno".



Anche se il film è basato sul romanzo di Mario Puzo, solo le scene del giovane Vito Corleone (Robert De Niro) hanno un riferimento nel libro in cui un solo capitolo è dedicato alla gioventù di Vito. La storia ruota attorno a Michael (Al Pacino) e la parte della famiglia a Las Vegas è stata scritta ex novo.



Per prepararsi per il suo ruolo Robert De Niro ha vissuto in Sicilia.



Questo film è stato il primo sequel a vincere un Oscar per il miglior film.



Nella scena in cui il giovane Vito negozia con il signor Roberto per la strada, un passante li interrompe per dire ciao a Vito. Carmelo Russo era una comparsa che doveva semplicemente camminare, ma ha voluto improvvisare parlando a Vito. A Francis Ford Coppola non piacque il fatto che avesse interrotto la scena, ma Robert De Niro invece pensò che quel saluto mostrasse quanto la gente del quartiere rispettasse Vito e convinse Coppola a tenere l'improvvisazione di Russo.



Marlon Brando doveva tornare per un cameo nel flashback finale, ma a causa del modo in cui la Paramount lo trattò durante le riprese de Il Padrino non si presentò sul set. Francis Ford Coppola riscrisse la scena senza Vito e girò il giorno successivo.



Robert De Niro ha trascorso quattro mesi ad imparare il dialetto siciliano per interpretare Vito Corleone. Quasi tutti i dialoghi del suo personaggio nel film sono in siciliano.



L'attore Lee Strasberg si ammalò durante le riprese, ma invece di ritardare la produzione, il personaggio di Roth venne riscritto come un uomo vecchio e malato.



Mentre il termine "mafia" non viene mai pronunciato ne Il Padrino in questo sequel viene pronunciata tre volte durante le audizioni al Senato: il Sen. Geary dice: "Queste audizioni sulla mafia..."; il Presidente della commissione dice: "lei è il capo della più potente famiglia mafiosa di questo paese" e Michael Corleone nella sua dichiarazione dice: "Che la si chiami 'mafia' o 'Cosa Nostra' o con qualsiasi altro nome vogliate...".



Talia Shire era stata pagata solo 1.500 dollari per interpretare Connie ne Il Padrino, per il sequel ha ricevuto 30.000 dollari con un bonus di 10.000$ quando gli incassi al botteghino avrebbero superato i 27,5 milioni dollari.



Le riprese sono state ritardate di un mese dopo che Al Pacino si è ammalato di polmonite a Santo Domingo.



Francis Ford Coppola e Mario Puzo hanno vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, anche se la metà della sceneggiatura è stata adattata e solo la metà era originale.



Mario Puzo e Francis Ford Coppola erano in disaccordo sul fatto che Michael dovesse o meno uccidere Fredo. Coppola ha accettato solo a condizione che Michael avrebbe aspettato fino alla morte della loro madre.



La sceneggiatura includeva una scena con un Michael vecchio e malato che parla con un Anthony diciottenne, ma questa scena è stata tagliata. La scena scartata comprendeva anche Connie che diceva che Fredo era annegato nel lago. Queste idee sono state poi utilizzate nel Il Padrino - Parte III (1990).



Il film costato 13 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 193.







La colonna sonora



Le musiche originali del film, premiate con un Oscar, sono di Carmine Coppola che ha composto le muiche addizionali e Nino Rota che ha utilizzato le musiche composte per il primo fim.



TRACK LISTINGS:

1. Main Title/The Immigrant - Carmine Coppola

2. A New Carpet - Carmine Coppola

3. Kay - Carmine Coppola

4. Ev'ry Time I Look In Your Eyes/After The Party - Carmine Coppola

5. Vito And Abbandando - Carmine Coppola

6. Senza Mama/Ciuri-Ciuri/Napule Ve Salute - Livio Giorgi

7. The Godfathers At Home - Carmine Coppola

8. Remember Vito Andolini - Carmine Coppola

9. Michael Comes Home - Carmine Coppola

10. Marcia Stilo Italiano - Carmine Coppola

11. Ninna Nanna A Michele - Nino Palermo

12. The Brothers Mourn - Carmine Coppola

13. Murder Of Don Fanucci - Marcia Religioso

14. End Title - Carmine Coppola

