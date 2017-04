Stasera in tv: "Il re dei re" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 15 aprile 2017

Rete 4 stasera propone "Il re dei re", dramma biografico a sfondo biblico del 1961, diretto dal regista Nicholas Ray e interpretato da Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna e Hurd Hatfield.





Cast e personaggi

Jeffrey Hunter: Gesù

Siobhan McKenna: Maria

Robert Ryan: Giovanni Battista

Ron Randell: Lucio il centurione

Hurd Hatfield: Ponzio Pilato

Viveca Lindfors: Claudia

Frank Thring: Erode Antipa

Rita Gam: Erodiade

Royal Dano: Pietro

Rip Torn: Giuda Iscariota

Harry Guardino: Barabba

Carmen Sevilla: Maria Maddalena

Brigid Bazlen: Salomè

Guy Rolfe: Caifa

Gregoire Aslan: Erode il Grande

Louis Prendes: 1° ladrone

Barry Keegan: 2° ladrone

Orson Welles: Voce narrante

Doppiatori italiani

Giuseppe Rinaldi: Gesù

Lydia Simoneschi: Maria

Emilio Cigoli: Giovanni Battista

Manlio Busoni: Lucio

Nando Gazzolo: Ponzio Pilato

Andreina Pagnani: Claudia

Giorgio Capecchi: Erode Antipa

Rosetta Calavetta: Erodiade

Mario Pisu: Pietro

Pino Locchi: Giuda Iscariota

Glauco Onorato: Barabba

Maria Pia Di Meo: Maria Maddalena

Fiorella Betti: Salomè

Olinto Cristina: Caifa

Luigi Pavese: Erode il Grande

Gualtiero De Angelis: 1° ladrone

Renato Turi: 2° ladrone

Gino Cervi: Voce narrante





La trama

Anno 63 a.C. Gerusalemme è conquistata da Pompeo e le sue legioni, in questo tumultuoso periodo la Giudea diventa dominio romano, Erode il grande sale al trono e la ribellione contro l’impero viene soffocata nel sangue.

Frattanto a Betlemme il falegname Giuseppe e la moglie Maria, in attesa del loro primogenito, giunti in città per il censimento saranno costretti a rifugiarsi per la notte in una stalla dove al cospetto di Magi e adoranti pastori nascerà il futuro Messia Gesù, nascita accolta con terrore da Erode che ordinerà ai suoi centurioni la strage di tutti i nascituri costringendo Maria e Giuseppe a fuggire in Egitto.

La coppia con figlio al seguito torna in Giudea dopo la morte di Erode, sul trono c’e il figlio Antipa degno erede di suo padre per crudeltà e ambizione, nel frattempo Gesù appena dodicenne verrà protetto dal soldato Lucio accortosi che il ragazzino è sfuggito al massacro di Betlemme.

Altri due decadi trascorrono, Gesù ormai nel pieno del suo percorso spirituale è diventato una leggenda, mentre Barabba e Giuda Iscariota guidano un gruppo di ribelli che assale la scorta che sta portando a Gerusalemme il nuovo governatore Ponzio Pilato, ma l’assalto fallisce.

Gesù dopo essere stato battezzato da Giovanni Battista prosegue il suo percorso di conoscenza affrontando il male e la tentazione nel deserto. Il messia raduna folle e fa proseliti mentre la sua fama aumenta così come i suoi discepoli a cui si aggiunge anche Giuda Iscariota. Nel frattempo Giovanni Battista viene decapitato da Antipa e la moglie di Pilato e il soldato Lucio assistono ai primi miracoli del Messia.

Sia i sacerdoti del tempio che Antipa e Pilato cominciano ad aver timore dall’enorme potere delle parole e dai miracoli di Gesù, così mentre Barabba viene catturato durante l’ennesimo agguato, Giuda consegna Gesù ai romani affinchè egli sfrutti finalmente il suo enorme potere per liberare la Giudea dal giogo romano. Gesù invece finirà processato da Pilato e consegnato da quest’ultimo al giudizio del popolo, che costretto a scegliere tra la vita di Gesù e quella del ribelle Barabba, salverà quest’ultimo condannando Gesù alla crocifissione.

Il Messia percorrerà l’ultimo tratto del suo percorso di vita subendo vessazioni e indicibili tormenti per mano di quello stesso popolo che lo aveva adorato e seguito, verrà crocifisso sul Golgota e tre giorni dopo la sua sepoltura apparirà ai suoi discepoli esortandoli a proseguire il suo cammino, affinchè tutti possano conoscere la parola di Dio.





Il nostro commento

Il regista Nicholas Ray (Gioventù bruciata) approccia la "storia delle storie" senza sudditanza e con un certa disinvoltura che gli permette di non rendere il film eccessivamente didascalico. La sceneggiatura di Philip Yordan è ligia alla storia narrata nei Vangeli e Ray le dona un’ìmpronta molto cinematografica, trasformandola in un dinamico affresco storico-politico, chiave di lettura che all’epoca dell'uscita del film fece insorgere la Chiesa, che poi nei decenni a seguire saprà rivalutare l’impatto artistico e divulgativo della pellicola.

Il re dei re è un kolossal a tutti gli effetti, girato nel periodo d’oro hollywoodiano e caratterizzato da sontuosi costumi, suggestive location, immancabili scene di massa e tecniche di ripresa all’avanguardia. Il film di Ray resta un classico senza tempo e propone una lettura della vita del Messia molto avvincente, ponendo coraggiosamente al centro della narrazione non il Messia stesso, bensì il giogo della dittatura romana e i moti di ribellione che questa figliò, scelta coraggiosa e che ad oggi risulta ancor più vincente.





Curiosità



La scena della crocifissione venne girata nuovamente perché ad un'anteprima il pubblico si sentì offeso da un Gesù dal petto villoso.



La parte di Gesù venne originariamente offerta a Richard Burton.



Carmen Sevilla fu doppiata (la sua vera voce può essere ascoltata in Passione Gitana).



La voce narrante del film, l'attore Orson Welles, aveva interpretato un re nel dramma a sfondo biblico David e Golia (1960).



Franz Planer, il direttore della fotografia del film, durante le riprese in Spagna subì un colpo di calore. Questo è diventato uno dei suoi ultimi film e morì pochi anni dopo.



Questo film fu il debutto cinematografico di Aldo Sambrell.



La locandina del film è stata volutamente pensata per assomigliare a quello di Ben-Hur (1959).



Il regista Nicholas Ray aveva considerato Keith Michell, Christopher Plummer e Peter Cushing per il ruolo di Cristo prima di scegliere Jeffery Hunter. Ray aveva anche espresso interesse per Max Von Sydow che qualche anno più tardi interpreterà Cristo ne La più grande storia mai raccontata.



James Mason rifiutò il ruolo di Ponzio Pilato.



Il film costato 5 milioni di dollari ne incassò nel mondo circa 13 che divennero 25 milioni nel 1989 grazie agli incassi home-video.







La colonna sonora



Le musiche originali del film, candidate ad un Golden Globe, sono ad opera di Miklós Rózsa, compositore ungherese noto per aver musicato grandi classici come Ben-Hur, Giorni perduti, Quo Vadis? e Quella sporca dozzina.



Disc: 1

1. Overture

2. Prelude

3. Roman Legions

4. The Elders/Sanctuary

5. The Scrolls/Subjagation

6. Road To Bethlehem/The Nativity

7. The Slaughter Of Innocents

8. Joseph & Mary

9. Pontius Pilate's Arrival

10. John The Baptist

11. Revolt/Barabbas' Escape

12. Baptism Of Christ/Sadness And Joy

13. The Last Temptation Of Christ

14. The Chosen

15. Herod's Feast

16. Miracles

17. The Hovel

18. Parable Of The Seed

19. Mary Madalene/Answer From A Stone

20. The Blessing

21. Casting Out The Demon

22. Woman Of Sin

23. John's Message

24. Jugglers & Tumblers/Herod's Desire

25. Salome's Dances

26. Christ's Answer/The Beheading Of John

27. Salome's Dance #6 (deleted reprise)

28. Mount Galilee/Sermon On The Mount/Love Your Neighbor

29. The Law Of The Prophets

Disc: 2

1. The Lord's Prayer

2. The Disciples

3. Barabbas' Plan

4. Entr'acte

5. Premonition

6. Jesus Enters Jerusalem/A Tempest In Judea/Defeat/Phalanx/False

7. Judas Sees Caiphas/Gethsemane

8. Agony In The Garden/Judas' Kiss

9. Herod's Castle Trumpet

10. Christ Before Herod

11. The Scourging Of Christ/Crown Of Thorns

12. Via Dolorosa/Christ Bearing His Cross

13. Last Words Of Christ/Golgotha/The Pieta/The Sepulcher/Resurrection

14. Epilogue

Per ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.