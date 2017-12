Stasera in tv su Rete 4: 40 carati

Di Pietro Ferraro martedì 12 dicembre 2017

Rete 4 stasera propone 40 carati (Man on a Ledge), thriller del 2012 diretto da Asger Leth e interpretato da Sam Worthington, Elizabeth Banks e Jamie Bell.





Cast e personaggi

Sam Worthington: Nick Cassidy

Elizabeth Banks: Lydia Mercer

Jamie Bell: Joey Cassidy

Anthony Mackie: Mike Ackerman

Edward Burns: Jack Dougherty

Ed Harris: David Englander

Kyra Sedgwick: Suzie Morales

Génesis Rodríguez: Angie

William Sadler: Valet

Titus Welliver: Nathan Marcus

Mandy Gonzalez: Manager

J. Smith-Cameron: psichiatra

Patrick Collins: padre di Leo

Afton Williamson: Janice Ackerman

Joe Lisi: sergente

Candice McKoy: poliziotto

Johnny Solo: poliziotto

Doppiatori italiani

Francesco Bulckaen: Nick Cassidy

Barbara De Bortoli: Lydia Mercer

Fabrizio De Flaviis: Joey Cassidy

Fabrizio Vidale: Mike Ackerman

Roberto Certomà: Jack Dougherty

Luca Biagini: David Englander

Antonella Rinaldi: Suzie Morales

Valentina Favazza: Angie

Sergio Di Giulio: Valet

Franco Mannella: Nathan Marcus





La trama

Nick Cassidy (Sam Worthington), ex poliziotto newyorkese ora galeotto evaso di prigione, entra nel famoso Roosevelt Hotel di New York, tra la 45esima e Madison Avenue, si avvia verso uno dei piani più alti del grattacielo e si piazza sul cornicione. Così facendo non mette in pericolo solo la propria vita. Una città intera sta per essere coinvolta, incluse alcune persone molto nervose con parecchi, troppi segreti.

La decisione di rimanere sul cornicione del grattacielo presa dall’ex sbirro Cassidy scatena una vera e propria tempesta mediatica e la situazione diventa assai delicata per la determinata negoziatrice del Dipartimento di Polizia di New York Lydia Spencer (Elizabeth Banks). La Spencer tenta di dissuaderlo, ma deve fare i conti con un rivale all'interno del dipartimento (Edward Burns), convinto che per lei esista un conflitto d'interesse. Ma più Lydia si addentra nella risoluzione della questione, più si rende conto che forse dietro tutto ciò Cassidy nasconde un altro obiettivo.

Forse ha qualcosa a che fare con il misterioso progetto sul quale il fratello di Cassidy, (Jamie Bell) sta lavorando insieme alla sua ragazza (Genesis Rodriguez)? Oppure ha a che fare con gli sforzi che il suo migliore amico al dipartimento (Anthony Mackie) sta facendo per aiutare Cassidy a scendere? Oppure con i loschi traffici di un potente uomo d’affari (Ed Harris)? Mentre i pezzi del puzzle vengono pian piano svelati, la storia di uno sbirro caduto in disgrazia che tenta di provare la sua innocenza diventa qualcosa di decisamente più rilevante. La posta in gioco è assai più pericolosa di un uomo sopra un cornicione che potrebbe perdere l'equilibrio.



Il nostro commento

Il regista Asger Leth sfrutta elementi tipici dell’heist-movie miscelandoli con crime e poliziesco, confezionando in un divertente mash-up quello che potremmo definire un "thriller con rapina".

A parte qualche sconfinamento nell’improbabile, la sceneggiatura fruisce di una scrittura efficace che mantiene la tensione a livelli accettabili e permette al film di arrivare ai titoli di coda con scioltezza, senza intoppi, ma anche senza particolari guizzi.

40 carati mantiene ciò che promette e cioè dell'intrattenimento di buona fattura grazie ad un volenteroso cast e ad una corposa serie di cliché imprescindibili quando si parla di cinema di genere.





Curiosità



Il regista danese Asger Leth debutta su grande schermo nel suo primo lungometraggio di fiction e nella sua prima produzione americana dopo il documentario "Ghosts of Cité Soleil" e il mancato e più volte cassato crime Cartel, progetto naufragato definitivamente nel 2010.



Nel cast figurano Jamie Bell, protagonista del pluripremiato dramma musicale britannico Billy Elliot e la Kyra Sedgwick della serie tv The Closer.



Lo script è del venezuelano Pablo Fenjves, ghostwriter e sceneggiatore televisivo.



Tutte le ampie inquadrature degli attori sulla sporgenza sono reali. Cavi di sicurezza sono stati nascosti alle macchine da presa e montati appena fuori dalle inquadrature.



Amy Adams è stata considerata per il ruolo di Lydia.



I cartelli delle tre donne sul tetto di fronte dicono: "Salta tra le mie braccia", "Siamo con te!" e "Single?".



Joey Cassidy (Jamie Bell) ha tre battute nei suoi dialoghi che ripete per tre volte in rapida successione: "Aspetta, aspetta, aspetta"; "Siamo qui, siamo qui, siamo qui" e " Angie, Angie, Angie".



SPOILER: L'uomo dall'aspetto trasandato che alla fine permette a Nick Cassidy di dimostrare la sua innocenza viene visualizzato brevemente nella scena in cui Mike Ackerman entra nella stazione di polizia e apprende per la prima volta che c'è un uomo su un cornicione FINE SPOILER.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Henry Jackman che ha firmato musiche anche per i cartoon Kung Fu Panda e Il gatto con gli stivali, il thriller Prospettive di un delitto e i cinecomic Kick-Ass e X-Men: L’inizio.

La colonna sonora include anche i brani: "She's Mine" dei Sugardrive, "Sinfonia n. 103 in mi bemolle maggiore (secondo movimento)" eseguita dall'Orchestra filarmonica di Mosca e "Police On My Back" dei Clash.



1. The Roosevelt Hotel

2. The Getaway

3. Little Miss Grim Reaper

4. Joey & Angie

5. Fly-By

6. Wire Tapping

7. The Diamond Thief

8. Make It Rain

9. Send In Tactical

10. Bird On A Wire

11. A Girl’s Best Friend

12. The Monarch Diamond

13. Good Cop Bad Cop

14. Stand-Off On The Roof

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.