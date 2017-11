Stasera in tv: "A Dangerous Man" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 25 novembre 2017

Rete 4 stasera propone "A Dangerous Man - Solo contro tutti", film d'azione del 2009 diretto da Keoni Waxman e interpretato da Steven Seagal.





Cast e personaggi

Steven Seagal: Shane Daniels (doppiato da Michele Gammino)

Marlaina Mah: Tia

Vitaly Kravchenko: Vlad

Jesse Hutch: Sergej

Terry Chen: Chen

Byron Mann: Il Colonnello

Byron Lawson: Mao

Jerry Wasserman: Sergente Ritchie





La trama

Dopo aver scontato sei anni per un crimine che non ha commesso, Shane Daniels (Steven Seagal) viene rilasciato dal carcere con le scuse da parte dello Stato dell'Arizona. Poche ore dopo il suo ritorno in libertà Daniels si ritrova testimone di un omicidio perpetrato dal acuni mafiosi cinesi ai danni di un poliziotto. Il pacchetto include anche una ragazza rapita, mafia russa e violenza a dosi massicce.





Il nostro commento

A Dangerous Man - Solo contro tutti per essere un direct-to-video fruisce di una confezione sopra la media, anche se a livello di trama non si può annoverare tra i migliori film realizzati per l'home-video da Steven Seagal.

Il film sfoggia violenza a dosi massicce e forse siamo di fronte ad uno dei film più violenti interpretati da Seagal, ma questo permette all'attore di dar sfoggio alla parte più brutale dell'arte marziale di cui è esperto, naturalmente ci riferiamo all'Aikido.

A Dangerous Man - Solo contro tutti è action a tinte "crime" piuttosto debole, ma per ciò che concerne il filone dei direct-to-video abbiamo senza dubbio visto di molto peggio.





Curiosità e colonna sonora