Stasera in tv: "In Time" su Italia 1

Italia 1 stasera propone "In Time", thriller fantascientifico del 2011 diretto da Andrew Niccol (Gattaca) e interpretato da Justin Timberlake e Amanda Seyfried.

La trama

In un futuro in cui il tempo è letteralmente denaro e il processo d’invecchiamento si ferma a 25 anni, l’unica maniera per restare vivi è guadagnare, rubare o ereditare tempo.

Will Salas vive non alla giornata ma al minuto, fino a quando in maniera del tutto inaspettata si ritrova tra le mani una quantità di tempo decisamente ingente che gli garantisce l’accesso al mondo dei ricchi, dove incontrerà una bella e giovane ereditiera con la quale tenterà di mettere fine a un sistema corrotto.



Il nostro commento

Andrew Niccol riapproccia la tematica fantascientifica che così bene aveva esplorato con il suo thriller eugenetico Gattaca-La porta dell’universo. Anche stavolta il regista esplora una società futuristica in cui la netta divisione tra classi resta imperante e ancora determinata dall’evoluzione della genetica.

Nella società narrata da Niccol invece che di fame e stenti si muore per mancanza cronica di tempo, una sorta di cronometro "ad vitam" scandisce un quotidiano convulso e minato da un terrore incombente di passare a miglior vita per mancanza di tempo "sonante", mentre a qualche chilometro di distanza ricchi magnati si giocano "secoli" ad un tavolo da poker.

In Time fruisce di un cast di giovani talenti e di un’ambientazione futuribile perfettamente equilibrata tra uno scenario distopico ed un futuro anteriore in cui muta la merce di scambio, ma non di certo il concetto di capitalismo, in questo caso virato in una variante darwiniana, come fa notare uno dei personaggi durante uno dei dialoghi del film mentre punta un paio di secoli di vita sul tavolo verde, inerte di fronte al fatto che nei ghetti non passa giorno in cui non ci si imbatte in cadaveri che giacciono in strada con i timer azzerati.

Il film di Niccol si rivela una pellicola solida, curatissima nella messinscena e diretta con mano sicura, insomma un film da vedere e da consigliare anche a chi non ama il genere fantascientifico.



Curiosità



Nella vita reale Justin Timberlake ha più anni di Olivia Wilde che interpreta sua madre.



L'edificio nella scena finale, la grande banca, viene spesso utilizzato per tribunali in molti film e serie televisive.



Lo scrittore di fantascienza Harlan Ellison ha avviato una causa contro la New Regency e il regista Andrew Niccol, sostenendo che la trama del film aveva una somiglianza sospetta con il suo racconto "Repent Harlequin! Said the Ticktockman". Inizialmente Ellison stava cercando un'ingiunzione per impedire l'uscita del film, poi ridimensionata ad una richiesta di crediti sullo schermo. Alla fine il caso è stato archiviato senza alcun risarcimento.



Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Olivia Wilde e Vincent Kartheiser hanno recitato insieme anche in Alpha Dog (2006).



Il film ha fruito di due titoli di lavorazione: "Now" e "I'm.mortal".



Questo è Il primo film che il direttore della fotografia Roger Deakins ha girato in digitale.



Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 173.



Note di regia

Prendete un quotidiano o una rivista qualunque. Accendete la televisione... navigate su Internet o andate al cinema. La troverete ovunque, in maniera diretta o subliminale, onnipresente sui media: l’ossessione per la giovinezza. Le industrie della bellezza e della salute investono ogni anno miliardi di dollari e di ore nella ricerca di sistemi per fermare l’invecchiamento, rivolgendosi a consumatori disposti a spendere una somma pari all’ammontare del debito pubblico di una piccola nazione in cambio della fonte dell’eterna giovinezza. E mentre la scienza si avvicina alla scoperta del rimedio per combattere questo complicato processo nel frattempo c’è un uomo che potrebbe aver trovato la maniera per mantenere gli esseri umani sempre giovani....almeno sulla carta: il cineasta Andrew Niccol.

La capacità di Niccol di combinare memorabili sequenze d’azione e grandi idee in maniera inaspettata ma al contempo riconoscibile emerge chiaramente in IN TIME. “IN TIME è un thriller d’azione,” sottolinea Niccol. “E credo che il pubblico saprà apprezzare questo aspetto del film, soprattutto coloro che amano le sequenze spericolate, l’azione, gli inseguimenti in auto ma soprattutto tutti coloro che non vedono l’ora di vedere Amanda Seyfried con una pistola in mano, cosa che le riesce egregiamente! Tuttavia, ritengo che il pubblico saprà anche apprezzare alcune delle idee e dei temi che ho voluto esplorare con questo film, perché IN TIME dice qualcosa di importante sul nostro desiderio di restare giovani per sempre. E anche se nella realtà non siamo ancora in grado di disattivare il gene dell’invecchiamento, è pur vero che saremmo disposti a fare qualunque cosa pur di restare giovani.

La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Craig Armstrong (Il collezionista di ossa, L'incredibile Hulk, Il grande Gatsby).

Altri brani inlcusi nella colonna sonora: "Trucha" di Ghostman MC; "Mi swing es tropical (Zeb's reggae remix)" di Nickodemus and Quantic; "With Time" di Simone Benyacar; "So Nice" di Bebel Gilberto; "Leaves Before Autumn" di Julianna Raye; "Escalator" e "Underneath your spell" di Patron saints of jazz; "In a manner of speaking" di Nouvelle Vague.



