Stasera in tv: "Ruslan" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 21 gennaio 2017

Rete 4 stasera propone "Ruslan", film d'azione del 2009 diretto da Jeff King e interpretato da Steven Seagal.

Cast e personaggi



Steven Seagal: Ruslan (voce italiana di Michele Gammino)

Dmitry Chepovetsky: Stephan Abramov

Igor Jijikine: Michail Abramov

Robert Wisden: Terry Goldstein

Inna Korobina: Catherine

Zak Santiago: Detective Lavastic

La trama

Ruslan Drachev (Steven Seagal) è un ex membro della mafia russa a riposo che vive in California, una telefonata della sua ex moglie gli comunica le imminenti nozze della loro figlia.

Il problema è che il futuro sposo della figlia sembra essere imparentato con il boss per il quale Ruslan ha lavorato quando ancora era in arrività, quindi ciò avrà inevitabilmente delle conseguenze.

Le conseguenze si materializzeranno in un’aggressione in casa, proprio il giorno delle nozze, ai danni della figlia di Ruslan e della sua ex moglie, la prima è ridotta in fin di vita mentre la figlia viene uccisa a sangue freddo.

Ruslan utilizzerà tutte le sue conoscenze e la sua sete di vendetta per andare fino in fondo alla storia, tornando a frequentare il sottobosco che lo ha visto criminale in erba per scovare ed eliminare il mandante dell’aggressione.

Il nostro commento

Ennesima pellicola direct-to-video per l’immarcescibile Steven Seagal, "reuccio" incontrastato dell’action "di cassetta".

Anche se il copione da qualche anno a questa parte resta il medesimo con qualche rara eccezione, vedi l'orientaleggiante Belly of the Beast e il fantascientifico a tinte horror Attack force - La morte negli occhi, stavolta Seagal sembra aver imbroccato sia regista che copione.

Il regista in questione è Jeff King che sembra aver dato un’occhiata a Giustizia a tutti i costi, uno dei migliori film di Seagal firmato nel 1991 dal veterano John Flynn, infatti riesce a far tornare a galla qualche reminiscenza del Seagal "che fu" allestendo un discreto action a tinte crime.

Un’infarinatura di poliziesco, un esercito di tatuatissimi brutti ceffi da mafia russa e qualche scazzottata per rinverdire i bei tempi, Ruslan si inserisce così tra i migliori direct-to-video sfornati sinora da mr. Seagal, un buon film di cassetta per una serata all’insegna del revenge-movie.

Curiosità

Il film è conosciuto anche con il titolo di Driven to Kill.



Il regista Jeff King ha diretto Steven Seagal anche in Killing Point (Kill Switch).



Inna Korobkina interpreta la madre di Laura Mennell, ma nella vita reale lei è quasi un anno più giovane della Mennell.







Citazioni dal film



- Tutti vogliono diventare dei duri, ma nessuno vuole pagarne il prezzo. (Ruslan)

- Michail sa che siete eliminabili e può anche fare a meno di voi. È così che funzionava nel gulag, non lo sapevi? (Ruslan ad uno scagnozzo di Michail)

- Tu hai le tue regole e io ho le mie. Non mi interessa a che gioco giochiamo. Mi interessa solo chi riuscirà a raccontare la storia. (Ruslan a Michail)

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Peter Allen (American Mary, The Stranger, L'arte della guerra 2)





- Altri brani inlcusi nella colonna sonora:

"Shoeshine" - David Steele

"Joy And Courage" - Ed Henderson (chitarra acustica)

"Something Right" - David Steele

"Land Of Sorrows - Ed Henderson (chitarra acustica)

"Butch Blues" - Butch Jularbal

"One Of Them Days" - Loverboy

"Alien Smegma" - David Steele

"Island Bound" - Steve Hilliam