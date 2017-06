Stasera in tv: "L'incredibile storia di Winter il delfino" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 3 giugno 2017

Italia 1 quest'oggi propone in prima serata L'incredibile storia di Winter il delfino (Dolphin Tale), film per famiglie del 2011 diretto da Charles Martin Smith e interpretato da Ashley Judd, Kris Kristofferson e Morgan Freeman.





Cast e personaggi

Morgan Freeman: Dott. Cameron McCarthy

Ashley Judd: Lorraine Nelson

Kris Kristofferson: Reed Haskett

Harry Connick Jr.: Dott. Clay Haskett

Nathan Gamble: Sawyer Nelson

Cozi Zuehlsdorff: Hazel Haskett

Frances Sternhagen: Gloria Forrest

Austin Stowell: Kyle





La trama

“L’incredibile storia di Winter il delfino” è ispirato alla storia vera del delfino Winter e della compassionevole comunità che si unisce per salvargli la vita. Mentre nuota libero, un giovane delfino rimane impigliato in una trappola per granchi e riporta gravi ferite alla coda, viene soccorso e trasportato al Clearwater Marine Hospital, dove gli viene dato il nome Winter. Ma la sua lotta per sopravvivere è solo all’inizio. La perdita della coda può costargli la vita e saranno necessarie l’esperienza di un appassionato biologo marino, l’ingegno di un brillante medico esperto di prostetica e l’incrollabile devozione di un ragazzo per portare a compimento un miracolo - un miracolo che non solo ha salvato Winter, ma è riuscito ad aiutare migliaia di persone in tutto il mondo.

Il vero Winter, che interpreta se stesso nel film, oggi è il simbolo del coraggio e della speranza per milioni di persone, in particolare quelle che devono affrontare disabilità fisiche, colpite dalla sua straordinaria storia di recupero e riabilitazione.





Il nostro commento

L’attore e regista Charles Martin Smith confeziona un film godibile e toccante, concepito ad hoc essere goduto da un target piuttosto ampio che va dalle famiglie a chi ama le storie vere con protagonisti animali.

Il cast ha lavorato in simbiosi per far spiccare sia il protagonista Winter, che ricordiamo interpreta se stesso, che il giovane Nathan Gamble che offre una performance credibile, in alcuni momenti ci ha ricordato l’Elliott di E.T. L’extraterrestre, dimostrando un buon feeling con il suo "partner" di vasca.

L’incredibile storia di Winter il delfino non deluderà chi cerca un film da guardare con tutta la famiglia e anche chi è in cerca di un film che misceli buoni sentimenti senza eccessi all’insegna del melenso.





Curiosità



Il film è ispirato alla vera e straordinaria storia di Winter, una femmina di delfino che è stata salvata nel dicembre 2005 al largo delle coste della Florida e presa in affidamento dal Clearwater Marine Aquarium. Dopo essersi aggrovigliata ad una corda legata ad una trappola per granchi, ha perso la sua coda che è in seguitom è stata sostituita con una particolare protesi.



Il passaggio dalla realtà al grande schermo ha richiesto qualche cambiamento come l’aggiunta del personaggio di Sawyer, i guai finanziari del Clearwater Marine Hospital e il fatto che la coda di Winter non sia stata in realtà amputata con un intervento, ma abbia invece subito un distacco naturale causato da un mancato afflusso di sangue.



Questo film segna la terza collaborazione tra Ashley Judd e Morgan Freeman dopo High Crimes - Crimini di Stato (2002) e Il Collezionista (1997).



Nathan Gamble (Sawyer) per questo film ha dovuto tingere i capelli che normalmente sono biondi.



Il film ha fruito di un sequel L'incredibile storia di Winter il delfino 2.



Il film costato 37 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 95.







Note di produzione del film

I delfini e gli umani hanno sempre condiviso un legame simbiotico, malgrado la naturale separazione tra terra e acqua. Il loro comportamento tranquillo, l’espressione sorridente e l’innegabile intelligenza ci affascinano e i delfini, dal canto loro, sembrano attratti da coloro che si avventurano negli oceani che sono la loro dimora, talvolta rischiando grosso. Ci sono tanti racconti di delfini che hanno salvato la vita di persone in pericolo e in questo film alcuni esseri umani si uniscono per ricambiare il favore. Il regista Charles Martin Smith dice: “Uno dei temi più importanti del film è che tutti noi - gli umani, gli animali, la natura - viviamo insieme; siamo parte di una comunità globale che va oltre il genere umano e penso che il film parli di questo in modo profondo e divertente, con cuore e umorismo”.

Il protagonista del film, Harry Connick, Jr., che, per questo ruolo, ha lavorato a stretto contatto con i delfini, sostiene che “Quando guardi un delfino sai che c’è una connessione. Vedi l’intelligenza nei loro occhi, è come se loro ci guardassero dentro. Ho avuto questa sensazione per tutto il tempo in cui ho lavorato in questo film”. “L’incredibile storia di Winter il delfino” nasce da una storia che sembrerebbe quasi impossibile se non fosse vera. Nel dicembre del 2005, in Florida, un pescatore trovò un piccolo delfino femmina impigliato nelle funi di una trappola per granchi che gli avevano bloccato la circolazione sanguigna nella coda. Ferita gravemente, venne subito trasportata al Clearwater Marine Aquarium (CMA), dove alla fine perse la coda, aumentando le probabilità che non sopravvivesse. In ogni caso tutto il personale si impegnò 24 ore su 24, sette giorni su sette, ad aiutare Winter - così venne chiamato il delfino - fino alla completa ripresa, dovuta in gran parte a un’ingegnosa coda prostetica, prodotta con un materiale morbidissimo, flessibile e duraturo, chiamato “Winter’s Gel”, che ha salvato non solo il delfino, ma ha cambiato la vita delle persone con disabilità in tutto il mondo.

Ben presto i media vennero a conoscenza di quello che era successo in Florida e la storia attirò l’attenzione del produttore Richard Ingber. “Una mattina stavo guardando la televisione quando sentii parlare di Winter”, ricorda il produttore. “Rimasi affascinato dalla storia e realizzai subito che aveva il potenziale per un grande film per tutta la famiglia, che avrebbe attirato pubblico di ogni età”. Ingber, che è presidente del marketing di Alcon Entertainment e debutta nella produzione con “L’incredibile storia di Winter il delfino”, continua: “Ho iniziato a raccogliere tutto il materiale disponibile su Winter e la cosa che ho trovato più straordinaria è che molte volte ha rischiato di non farcela, eppure è riuscita sempre a superare ogni difficoltà”. “L’incredibile storia di Winter il delfino” parla di come superare le difficoltà, di perseveranza e di coraggio - qualità cui gli esseri umani si relazionano a livello molto profondo, ma la cosa speciale è che sono viste attraverso l’esperienza di un delfino”, dice il produttore Andrew A. Kosove.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Isham (Striscia, una zebra alla riscossa, Miracle, Uomini e topi).

La colonna sonora include il brano "Safe" degli Westlife



1. Dolphin Dance

2. Gift From Kyle

3. Finding Winter

4. Aquarium

5. Rufus

6. I'm Hazel

7. Winter Swims

8. Never Calls

9. News About Kyle

10. Chumash Story

11. Sawyer And Winter

12. Putting On The Tail

13. The Coming Storm

14. The Little Girl

15. Clay Changes His Mind

16. Winter's A News Story

17. Winter Tries Another Tail

18. The New Tail

19. Family Is Forever

20. Swim

21. Dolphin Tale End Credits