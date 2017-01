Stasera in tv: "War Horse" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 10 gennaio 2017

Rete 4 stasera propone "War Horse", dramma a sfondo bellico del 2011 diretto da Steven Spielberg, tratto dall'omonimo romanzo di Michael Morpurgo e interpretato da Jeremy Irvine, Emily Watson, Tom Hiddleston e Benedict Cumberbatch.

Cast e personaggi



Jeremy Irvine: Albert Narracott

Emily Watson: Rose Narracott

Peter Mullan: Ted Narracott

Niels Arestrup: Nonno

David Thewlis: Lyons

Tom Hiddleston: Capitano James Nicholls

Benedict Cumberbatch: Maggiore Jamie Stewart

Celine Buckens: Emilie

Toby Kebbell: Colin

Patrick Kennedy: Tenente Charlie Waverly

Leonard Carow: Michael Schröder

David Kross: Gunther Schröder

Matt Milne: Andrew Easton

Robert Emms: David Lyons

Eddie Marsan: Sergente Fry

Nicolas Bro: Friedrich

Rainer Bock: Brandt

Hinnerk Schönemann: Pieter

Geoff Bell: Sergente Sam Perkins

Liam Cunningham: Dottore dell'esercito

Doppiatori italiani

Alessandro Ward: Albert Narracott

Chiara Colizzi: Rose Narracott

Rodolfo Bianchi: Ted Narracott

Gianni Giuliano: Nonno

Franco Mannella: Lyons

David Chevalier: Capitano James Nicholls

Riccardo Niseem Onorato: Maggiore Jamie Stewart

Emanuela Ionica: Emilie

Flavio Aquilone: Colin

Francesco Venditti: Tenente Charlie Waverly

Manuel Meli: Michael Schröder

Niccolò Patuto: Gunther Schröder

Mattia Ward: Andrew Easton

Luigi Morville: David Lyons

Francesco De Francesco: Sergente Fry

Massimo Bitossi: Friedrich

Edwin Francis: Brandt

Alessandro Budroni: Pieter

Carlo Scipioni: Sergente Sam Perkins

Ambrogio Colombo: Dottore dell'esercito

La trama

Il viaggio inizia al culmine della prima guerra mondiale, quando una famiglia di agricoltori inglesi che versa in gravi difficoltà finanziarie, compra un vivace puledro da caccia ad un’asta.

Il cavallo viene chiamato Joey, e all’inizio i proprietari Ted e Rosie Narracott (Peter Mullan e Emily Watson) non lo considerano una grande risorsa, ma il figlio Albert (Jeremy Irvine) è deciso a domarlo e ad addestrarlo, e a trarre il meglio dallo spirito indomito di Joey, dalla sua agilità e dal suo affetto.

I due diventano inseparabili, ma quando scoppia la guerra saranno costretti a prendere strade diverse: Joey viene venduto e condotto al fronte da un ufficiale della cavalleria inglese.

Il nostro commento

si presenta come il classico racconto all’insegna dell’edificante, tra fiaba e dramma bellico, girato da Steven Spielberg con la consueta maestria e un occhio sempre rivolto allo spettatore.

Un film concepito per parlare al grande pubblico in maniera trasversale e coinvolgente. Un’opera schietta, coraggiosamente emotiva, curata nei minimi dettagli che vanno dall’oculato casting che include il talento esordiente Jeremy Irvine, alla magnifica fotografia di Janusz Kaminski sino alla colonna sonora composta dal premio Oscar John Williams, sempre puntuale e ricca di emozionanti e familiari sfumature.

War Horse è una pellicola che scorre fluida senza intoppi pur superando abbondantemente le due ore di durata, questo grazie all’avvicendarsi incalzante degli accadimenti, che assumono la connotazione di una vera e propria odissea e ad una sontuosa ricostruzione storica ricca di sequenze memorabili tra cui la sfrenata corsa del cavallo Joey tra le trincee della No Man’s Land.

Curiosità

Il film è basato sull'omonimo racconto per ragazzi scritto dall'inglese Michael Morpurgo nel 1982 e adattato nel 2007 in un'opera teatrale da Nick Stafford.



Il film ha ricevuto 6 candidature al Premio Oscar (miglior film, migliore fotografia, migliore colonna sonora, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori scenografie.



Quattordici diversi cavalli hanno interpretati Joey durante il film. Il cavallo "principale" che ha più scene nel film si chiama "Finder" ed ha anche interpretato il famoso cavallo da corsa Seabiscuit nell'omonimo film.



Jeremy Irvine (Albert Naracott) si è infortunato ad un piede in una trincea durante le riprese delle scene di guerra del film.



Quando Joey è intrappolato nel filo spinato, il filo utilizzato con il cavallo vero è un finto filo di gomma mentre per le riprese con il vero filo spinato si è utilizzato un cavallo animatronico.



Steven Spielberg ha dichiarato che gli unici effetti digitali utilizzati nel film sono stati in tre inquadrature che duravano un totale di tre secondi e ciò è stato fatto per garantire la sicurezza dei cavalli sul set. Spielberg a questo proposito ha aggiunto: "questa è la cosa di cui sono più orgoglioso. Tutto quello che si vede sullo schermo è realmente accaduto".



Questo film di Steven Spielberg è uscito nelle sale nello stesso anno del film d'animazione Le avventure di Tintin - Il segreto dell'unicorno sempre diretto da Spielberg ed entrambe le pellicole sono state nominate all'Oscar, purtroppo nessuno dei due film è riuscito a portare a casa una statuetta.



Questo film è stato realizzato ed è uscito a poco meno di 30 anni dalla pubblicazione del romanzo "War Horse" (1982).



Questo film è il debutto cinematografico di Jeremy Irvine che tra l'altro non aveva mai montato un cavallo prima.



Il direttore della fotografia Janusz Kaminski ha dichiarato che ha usato Sentieri selvaggi (1956) di John Ford come modello per la sua riprese esterne, con particolare attenzione al cielo panoramico, al paesaggio e al terreno.



Le riprese si sono svolte sotto il nome in codice 'Dartmoor' che è la location nel Devon dove il film è stato principalmente girato.



Questo film ha utilizzato circa 5.800 comparse.



Robert Emms, che aveva interpretato il ruolo principale di Albert Narracott nella versione teatrale del West End, è stato reclutato in questo film in una parte diversa, è David Lyons.



E' stato il primo film con cavalli ad essere nominato agli Oscar come miglior film in otto anni. Seabiscuit - Un Mito Senza Tempo (2003) è stato l'ultimo.



Il nipote del capitano Budgett, uno dei veterani della prima guerra mondiale che aveva ispirato Michael Morpurgo nello scrivere la storia originale, è apparso come comparsa nel film.



Prima delle riprese alcuni membri del cast hanno fatto circa due mesi di addestramento intensivo a cavallo.



Lo scrittore Michael Morpurgo appare nel film, lo si può vedere all'inizio in piedi accanto a David Thewlis durante la scena dell'asta. Nel film appare anche la moglie di Morpurgo, Clare.



Nel film c'è anche un cameo di Steven Spielberg: è l'antagonista iniziale che priva Albert del suo migliore amico con la vendita di Joey.



Il film costato 66 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 177.







La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Premio Oscar John Williams che ha musicato diversi grandi classici di Spielberg come Lo Squalo, E.T., Indiana Jones, Salvate il soldato Ryan e più recentemente ha curato anche lo score de film d'animazione Le avventure di Tintin - Il segreto dell’unicorno.

La colonna sonora include anche i brani: "The Scarlet and the Blue" di John Tams e Adrian Sutton; "Roses of Picardy" di John McCormack e il brano tradizionale "Blue Bonnets over the Border".







1. Dartmoor, 1912

2. The Auction

3. Bringing Joey Home, And Bonding

4. Learning The Call

5. Seeding, And Horse Vs. Car

6. Plowing

7. Ruined Crop, And Going To War

8. The Charge And Capture

9. The Desertion

10. Joey’s New Friends

11. Pulling The Cannon

12. The Death Of Topthorn

13. No Man’s Land

14. The Reunion

15. Remembering Emilie, And Finale

16. The Homecoming

