Stasera in tv: "Out of Time" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 3 luglio 2017

Rete 4 quest'oggi propone in prima serata "Out of Time", thriller del 2003 diretto da Carl Franklin e interpretato da Denzel Washington, Eva Mendes e Robert Baker.





Cast e personaggi

Denzel Washington: Matthias Lee Whitlock

Eva Mendes: Alex Diaz-Whitlock

Robert Baker: Tony Dalton

John Billingsley: Chae

Dean Cain: Chris Harrison

Alex Carter: Paul Cabot

Sanaa Lathan: Ann Merai Harrison

Terry Loughlin: Agente Stark

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Matthias Lee Whitlock

Francesca Fiorentini: Alex Diaz-Whitlock

Pasquale Anselmo: Chae

Niseem Onorato: Chris Harrison

Francesco Prando: Paul Cabot

Alessandra Cassioli: Ann Merai Harrison





La trama

Matthias Whitlock (Denzel Washington) capo della polizia di una piccola cittadina della Florida si trova impelagato in un caso che lo vedrà coinvolto molto da vicino.

Separato dalla moglie Alex (Eva Mendes) la cui carriera è in escalation, la donna è stata appena promossa detective dell’anticrimine, Whitlock sta portando avanti da qualche mese una relazione con la bella Ann (Sanaa Lathan), donna problematica con un marito violento.

Il caso su cui sta indagando Whitlock è proprio quello della sua amante e del marito, morti entrambi in un incendio alquanto sospetto che il detective non crede affatto accindentale.

Il caso si complica quando la DEA e l’ex moglie Anna cominceranno a sospettare di Withlock, che si scoprirà così al centro di un elaborato complotto.





Il nostro commento

Carl franklin è un regista dall'approccio estremamente convenzionale al thriller, come già aveva ampiamente dimostrato con il fiacco High Crimes - Crimini di stato.

Out of time pur sciorinando una sceneggiatura ben poco convincente e a tratti inverosimile, si lascia guardare proprio grazie alla formalità di Franklin che nel finale, pur senza guizzi, non fa che tirare diligentemente le fila e portare a casa un risultato dignitoso.

I più avvezzi al genere capiranno l’intreccio molto prima del finale, soffriranno della palese mancanza di ritmo, ma potranno apprezzare l’impegno profuso dal volenteroso cast, tutti gli altri si potranno godere un finale ben dosato e puntuale anche nella sua estrema prevedibilità.





Curiosità



Il nome dell'addetto alla reception è Neal Moritz. Neal H. Moritz è il nome di uno dei produttori del film.



Il nome del regista Carl Franklin compare sui registri delle chiamate telefoniche.



Il ruolo di John Billingsley è stato scritto con in mente un attore asiatico.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 55, di questi 41 provenienti dal box-office americano.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Graeme Revell , compositore e pianista neozelandese.

Tra le partiture per il cinema di Revell segnaliamo musiche per Il corvo (1994), Il negoziatore (1998), Daredevil (2003), The Chronicles of Riddick (2004) e Sin City (2005).



La colonna sonora include anche i brani: "Out of Time" (1966) di Johnny Searing; "Joyful Girl" (1996) di Soulive featuring Dave Matthews; "Let Love" (2001) di Shareese Renée Ballard; "Emboscada" (2002) di Vico C.



1. Out Of Time Theme

2. Matt's House Boat

3. Out Of Time Main Titles

4. Domestic Violence

5. Banyan Quay

6. One Step Ahead

7. Out Of Time Theme (Guitar Mix)

8. Night Beat

9. Hot On The Trail

10. Buddies - Matt And Chase

11. Conned By Ann Merai

12. Still In Love? (Alex And Matt)

13. Saying Goodbye

14. The Fire

15. It's Never Over Till It's Over

16. Out Of Time Theme (Trumpet Mix)