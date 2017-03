Stasera in tv: "Madagascar" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 4 marzo 2017

Italia 1 stasera propone "Madagascar", film d'animazione Dreamworks del 2005 diretto da Eric Darnell e Tom McGrath.





Cast e personaggi

Ben Stiller: Alex il leone

Chris Rock: Marty la zebra

David Schwimmer: Melman la giraffa

Jada Pinkett Smith: Gloria l'ippopotamo

Sacha Baron Cohen: Re Julien, lemure

Cedric the Entertainer: Maurice, lemure

Andy Richter: Mortino, lemure

Tom McGrath: Skipper, pinguino

Christopher Knights: Soldato

Chris Miller: Kowalski

John DiMaggio: Rico

Conrad Vernon: Mason, scimmia

Elisa Gabrielli: Vecchietta

Doppiatori italiani

Alessandro Besentini: Alex il leone

Francesco Villa: Marty la zebra

Fabio De Luigi: Melman la giraffa

Michelle Hunziker: Gloria l'ippopotamo

Oreste Baldini: Re Julien, lemure

Roberto Draghetti: Maurice, lemure

Massimiliano Alto: Mortino, lemure

Luigi Ferraro: Skipper, pinguino

Franco Mannella: Soldato

Gerolamo Alchieri: Kowalsky

Pasquale Anselmo: Rico

Massimo Bitossi: Mason, scimmia

Cristina Grado: Vecchietta





La trama

Il leone Alex, la giraffa Melman, la zebra Marty e l'ippopotamo Gloria un bel giorno decidono di "evadere" dallo zoo di New York dove vivono, per andare ad esplorare il mondo che non hanno mai visto, ma se la fuga avrà successo l'avventura un po' meno visto che si trasformerà in un inatteso viaggio in Madagascar.

Abituati a vivere in cattività la cricca di amici troverà grosse difficoltà ad ambientarsi nel nuovo habitat decisamente troppo "selvaggio" e privo di confort per loro, senza contare che si sentono dei pesci fuor d'acqua rispetto alla fauna locale.





Il nostro commento

Il team Dreamworks confeziona una brillante commedia tutta poggiata sulla verve dei protagonisti e in puro stile "Scappo dalla città....per poi volerci tornare di corsa".

Il film è ricco di gag e fruisce di una colonna sonora particolarmente azzeccata a cui si aggiunge la spassosa caratterizzazione di alcuni personaggi come il team di pinguini e il re dei lemuri che fanno da cornice ad un film che fa il suo lavoro e cioè divertire i più piccini e intrattenere il pubblico più adulto.





Curiosità



Sacha Baron Cohen ha improvvisato la battuta sul geco e i realizzatori l'hanno trovata così divertente che hanno pianificato del lavoro extra per creare un geco in CG per la sequenza.



Originariamente Julien era destinato ad essere un personaggio minore con un paio di dialoghi, ma quando scelsero Sacha Baron Cohen per il ruolo, l'attore non solo improvvisò un accento indiano, ma registrò ben otto minuti di dialoghi nella sua sessione di doppiaggio. I produttori trovarono la performance di Cohen così divertente che hanno deciso di riscrivere lo script per far si che Julien avesse una presenza molto più importante nella storia nei panni del re dei lemuri.



Il quartetto di protagonisti in origine dovevano essere un leone, una zebra, un ippopotamo e un okapi. Melman è stato cambiato in una giraffa per fare di lui un animale più familiare.



L'aereo che ospita il tribunale dei Lemuri è un Lockheed Electra, lo stesso aereo pilotato da Amelia Earhart quando scomparve il 2 luglio 1937.



I pinguini arrivano da un progetto dal titolo "Rockumentary" che il regista Eric Darnell stava sviluppando con i mente la band dei Beatles. Quando il progetto è stato annullato Darnell si è spostato a questo film incorporando i pinguini nella sceneggiatura, cambiandoli da musicisti ad un commando militare.



Nessuno degli animali protagonisti del film (leone, zebra, giraffa e ippopotamo) sono in realtà ospitati presso Lo zoo di Central Park. Ci sono solo i pinguini.



L'aspetto della giungla del Madagascar si basa sui dipinti di Henri Rousseau.



All'inizio la trama era basata su un gruppo di attivisti che liberano animali dalle loro gabbie.



Jeffrey Katzenberg ha ammesso di essere rimasto deluso dal terzo atto del film.



Per realizzare il film è stata utilizzata una troupe di 240 persone.



Il presidente del Madagascar, Marc Ravalomanana, ha visitato gli studi della DreamWorks durante la lavorazione del film.



La giraffa Melman deve il suo nome a Peter Mehlman, uno dei consulenti creativi di Madagascar.



Il film costato 75 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 532.







La colonna sonora



Harry Gregson-Williams era stato originariamente scelto come compositore del film, ma è stato sostituito da Hans Zimmer. Qualche settimana prima, il contrario era avvenuto per un altro film: Gregson-Williams aveva sostituito Zimmer per le musiche di Le crociate - Kingdom of Heaven.



1. Best Friends (Instrumental)

2. I Like To Move It - Sacha Baron Cohen

3. Hawaii Five-O - The Ventures

4. Boogie Wonderland - Earth Wind And Fire

5. Whacked Out Conspiracy (Instrumental) - James Dooley

6. Chariots Of Fire (2003 Re-Master) - Vangelis

7. Stayin' Alive - Bee Gees

8. Zoosters Breakout - Various artists

9. Born Free - Hans Zimmer

10. The Foosa Attack - Heitor Pereira

11. Beacon Of Liberty - Hans Zimmer

12. What A Wonderful World (Single Version) - Louis Armstrong

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.