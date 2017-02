Stasera in tv: "The Departed" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 6 febbraio 2017

Italia 1 stasera propone "The Departed - Il bene e il male", crime-thriller del 2006 diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen e Alec Baldwin.





Cast e personaggi

Leonardo DiCaprio: Billy Costigan

Matt Damon: Colin Sullivan

Jack Nicholson: Francis "Frank" Costello

Mark Wahlberg: Dignam

Martin Sheen: Oliver Queenan

Ray Winstone: Mr. French

Vera Farmiga: Madolyn

Anthony Anderson: Brown

Alec Baldwin: Ellerby

Kevin Corrigan: Cugino Sean

James Badge Dale: Barrigan

David O'Hara: Fitzy

Mark Rolston: Delahunt

Robert Wahlberg: Lazlo

Kristen Dalton: Gwen

Olga Tedeschin: Avelin

Liza Fusty: Kathline

Doppiatori italiani

Francesco Pezzulli: Billy Costigan

Massimiliano Manfredi: Colin Sullivan

Giancarlo Giannini: Frank Costello

Pino Insegno: serg. Dignam

Stefano De Sando: capitano Queenan

Ennio Coltorti: Mister French

Francesca Fiorentini: Madolyn

Roberto Pedicini: cap. Ellerby

Christian Iansante: Sean

Vittorio Guerrieri: agente Barrigan

Roberto Certomà: Laslo

Fabrizio Temperini: Delahunt





La trama

A South Boston il dipartimento di polizia dello stato del Massachusetts ha dichiarato guerra alla criminalità organizzata. L’obiettivo finale è mettere fine all’indiscusso regno del potente bos amfioso Frank Costello (Jack Nicholson) agendo dall’interno. Per questo motivo, la giovane recluta, Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), cresciuto proprio nel quartiere di South Boston, viene scelta per infiltrarsi nella banda guidata da Costello. E mentre Billy lavora per guadagnarsi la fidu cia del boss, un altro giovane poliziotto, cresciuto anch’esso per le strade di “Southie,” Colin Sullivan (Matt Damon), si sta facendo strada in polizia. Dopo aver conquistato un posto all’interno della Squadra Speciale Investigativa, Colin viene scelto, insieme a pochi altri, per occuparsi direttamente della missione che ha come obiettivo la distruzione della banda di Costello.

Ma quello che i suoi superiori non sanno è che Colin in realtà lavora per Costello, e tiene aggiornato il boss su tutte le mosse della polizia. Ognuno dei due giovani poliziotti è intrappolato in una doppia vita e passa le sue giornate a raccogliere informazioni sui piani e le contromosse delle due organizzazioni. Ma quando i gangster e la polizia scopriranno che al loro interno c’è una talpa, Billy e Colin non avranno più vita facile, perché sanno che potrebbe essere scoperti dai rispettivi nemici e di conseguenza si lanciano in una folle corsa contro il tempo per svelare l’identità dell’altro uomo e salvarsi la vita.





Il nostro commento

Martin Scorsese è uno dei massimi rappresentanti del gangster-movie e con Quei bravi ragazzi ha fatto la storia del cinema, un cult assoluto con cui il regista esplorava il mondo malavitoso con uno sguardo intrigante e crudele, aggiungendo una connotazione di iperviolenza, smussando l’epica di film come Il Padrino e mostrandoci concetti come onore, rispetto e famiglia in una veste deviante, brutale e selvaggia.

Stavolta Scorsese allarga lo spettro inserendo elementi come poliziotti e corruzione, nonché una tempistica degli accadimenti tipica del thriller, ispirandosi al primo film di una trilogia made in Hong Kong (Infernal Affairs) sfornata dalla coppia di registi andrew Lau e Alan Mak, sfumandone la connotazione action-noir e aggiungendovi di suo un surplus di mestiere e classe.

La Triade cinese diventa la mafia irlandese grazie ad un adattamento a firma di William Monahan (Nessuna verità) a cui si aggiunge un cast impressionante con due veterani del calibro di Jack Nicholson e Martin Sheen, affiancati per l'occasione da Matt Damon, Leonardo DiCaprio e Mark Wahlberg, un terzetto di giovani talenti in costante evoluzione.

Dopo averci accompagnato in una Boston plumbea e traffichina, tenuto sulla corda con uno script a orologeria, Scorsese ci spiazza con un finale per nulla accomodante e trasforma The Departed in solido "crime" assolutamente da non perdere.





Curiosità



Il film è un remake del film di Hong Kong "Infernal Affairs".



Il film ha vinto 4 Premi Oscar: Miglior Film, Miglior Regista, Migliore Sceneggiatura non originale e Miglior Montaggio.



Nel film la parola “fuck” e i suoi derivati appaiono ben 237 volte.



I diritti per il remake di Infernal Affairs sono costati a Warner Bros. 1,75 milioni di dollari.



Mark Wahlberg ha basato la sua performance sui poliziotti che lo avevano arrestato circa due dozzine di volte nella sua giovinezza e sulle reazioni dei suoi genitori che ogni volta dovevano venire a tirarlo fuori dai guai pagando la cauzione.



Questo film rappresenta il più grande successo commerciale della carriera di Martin Scorsese.



Questo è stato l'unico remake di un film straniero a vincere un Oscar per il miglior film.



Ray Liotta è stata la prima scelta per il ruolo di Dignam, ma ha dovuto rifiutare a malincuore a causa di altri impegni.



Leonardo DiCaprio era stato scelto nel ruolo di protagonista in The Good Shepherd - L'ombra del Potere, ma ha abbandonato per interpretare Billy Costigan in questo film. Matt Damon ha poi preso il ruolo. Robert De Niro ha invece rifiutato il ruolo di Queenan per apparire in The Good Shepherd.



Originariamente questo remake era stato progettato con protagonisti Brad Pitt e Tom Cruise.



Martin Scorsese non sapeva si trattasse di un remake di un film di Hong Kong fino a quando non accettò di dirigerlo.



Martin Scorsese avrebbe voluto girare il film a Boston, dove è ambientata la storia, ma i produttori hanno scelto New York City con solo alcune riprese fissate a Boston.



Originariamente Brad Pitt è stato lanciato come Colin Sullivan, ma poi ha abbandonato per lavorare con Alejandro González Iñárritu in Babel. Pitt è comunque rimasto a bordo continuando produrre il film con la sua Plan B, società di produzione fondata con Jennifer Aniston.



Martin Scorsese ha detto di aver fatto questo film per onorare registi di genere "crime" come Robert Aldrich, Samuel Fuller e Don Siegel.



Il vero boss mafioso Frank Costello era di New York e un contemporaneo di Lucky Luciano e Meyer Lansky.



Martin Scorsese ha scelto deliberatamente di non guardare l'originale Infernal Affairs fino a che non avesse completato il suo film.



Per prepararsi al ruolo Matt Damon ha lavorato con un gruppo di poliziotti di Boston. L'attore li ha accompagnati nei turni di pattuglia e ha partecipato ad un raid di droga e gli sono stata insegnate le corrette procedure di polizia come il giusto modo di approcciare un sospetto.



Nel film il personaggio di Kevin Corrigan fa un commento denigratorio su portoricani. Nella vita reale Corrigan è di origini portoricane.



Martin Scorsese ha rivelato che il film era stato concepito come una produzione a basso costo, ma il budget è lievitato quando al cast si sono aggiunti attori famosi.



Il film costato 90 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 289.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Howard Shore (The Aviator, Cop Land) che per l'occasione ha collaborato con i chitarristi Sharon Isbin, G. E. Smith, Larry Saltzman e Marc Ribot.

Questa segna la terza volta che Martin Scorsese usa il brano "Gimme Shelter" dei Rolling Stones in uno dei suoi film. La si può ascoltare anche in Quei bravi ragazzi (1990) e Casinò (1995).



Le canzoni incluse nel film:

I'm Shipping Up to Boston - Dropkick Murphys

Thief's Theme - Nas

One Way Out - The Allman Brothers Band

Nobody but me - The human beinz

Let It Loose e Gimme Shelter - Rolling Stones

Sweet Dreams - Patsy Cline

Well Well Well - John Lennon

Bang Bang di John Cuba

Sail on Sailor - The Beach Boys

Baby Blue - Badfinger

Comfortably Numb - Van Morrison & Roger Waters

Tweedle Dee - LaVerne Baker

Sweet Dreams - Don Gibson



Le musiche originali di Howard Shore:

01. Cops Or Criminals

02. 344 Wash

03. Beacon Hill

04. The Faithful Departed

05. Colin

06. Madolyn

07. Billy's Theme

08. Command

09. Chinatown

10. Boston Common

11. Miss Thing

12. The Baby

13. The Last Rites

14. The Departed Tango

Per ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.