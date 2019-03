Stasera in tv: "Poliziotto superpiù" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 23 marzo 2019

Rete 4 stasera propone "Poliziotto superpiù", commedia d'azione del 1980 diretta da Sergio Corbucci e interpretata da Terence Hill E Ernest Borgnine.

Cast e personaggi

Terence Hill: Dave Speed

Ernest Borgnine: Sergente William Dunlop

Julie Gordon: Evelyn

Marc Lawrence: Tony Torpedo

Joanne Dru: Rosy Labouche

Salvatore Borgese: Paradise

Sergio Smacchi: Slot Machine

Claudio Ruffini: terzo scagnozzo di Torpedo

Herb Goldstein: Silvius

Woody Woodbury: maggiore della NASA

Buffy Dee: bigliettaio del luna park

Lee Sandman: McEnroy

Harold Bergman: prete

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Dave Speed

Alessandro Sperlì: Sergente William Dunlop

Rosetta Calavetta: Rosy Labouche

Sergio Fiorentini: Tony Torpedo

Gigi Reder: Paradise

Vinicio Sofia: bigliettaio del luna park

Emanuela Rossi: Evelyn

Renato Mori: McEnroy

Gianfranco Bellini: Silvius

Leo Gavero: Slot Machine





La trama

Dave Speed (Terence Hill) è un agente di polizia che a causa dell'esposizione accidentale alle radiazioni provocate dall'esplosione di un missile acquista dei superpoteri come telecinesi, preveggenza e invulnerabilità. Speed però come ogni supereroe ha il suo punto debole e la sua personale "kryptonite" è il colore rosso che gli blocca i poteri facendoli temporaneamente svanire. Inizia così per Speed la vita da "superpoliziotto" al fianco dell'anziano parner scettico e della diffidente fidanzata preoccupata di questo enorme cambiamento.





Il nostro commento

Sergio Corbucci confeziona un vero e proprio racconto di origine del filone superoeroi regalandogli la leggerezza della parodia e trasformandolo in una godibile commedia poliziesca, genere a lui particolarmente congeniale.

Poliziotto Superpiù sfoggia una location statunitense decisamente azzeccata, una coinvolgente colonna sonora "disco" e un veterano come Ernest Borgnine per il miglior film in solitaria di Terence Hill senza il partner Bud Spencer (naturalmente western esclusi).





Curiosità



Il film, una co-produzione Italia/Stati Uniti/Spagna, è conosciuto anche con i titoli internazionali Super Fuzz e Super Snooper.



Il cast include l’attore Premio Oscar Ernest Borgnine (Marty vita di un timido) che l’anno successivo sarà nel cult 1997 - Fuga da New York di John Carpenter; l’immancabile Salvatore Borgese già visto nel western …E poi lo chiamarono il magnifico (altra incursione in solitaria di Terence Hill) e un cameo per il comico italoamericano Buffy Dee, per lui apparizioni anche in Nati con la camicia, Superfantagenio e Miami supercops - I poliziotti dell’ottava strada.



Il film è stato girato negli Stati Uniti e in particolare in Florida (Miami-Dade County).



Nel film appare l'attore Marc Lawrence (1909-2005) nei panni del gangster Tony Torpedo, Lawrence era un veterano nell'interpretare cattivi nei film e spesso ha svolto, come in questo caso, il ruolo del mafioso.



Terence Hill ha interpretato un poliziotto con Bud Spencer in altre commedie poliziesche come I due superpiedi quasi Piatti (1977) e Miami Supercops - I Poliziotti dell'ottava Strada (1985), quest'ultima come Poliziotto superpiù sempre ambientata in Florida.



Colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Carmelo & Michelangelo La Bionda alias D.D. Sound, che per l'occasione hanno firmato la colonna sonora con lo pseudonimo The Oceans (Chi trova un amico trova un tesoro, Miami Supercops - I poliziotti dell’ottava strada)

La canzone che si sente quando Terence va dal giostraio è "Cafè".



TRACK LISTINGS:

1. Super Snooper

2. Bad guy, good guy

3. Miami beach

4. Explosion

5. Rocket theme

6. Do ya

7. Funky snooper

8. Synth good guy

