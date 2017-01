Fallen: nuove clip e featurette in italiano

Di Pietro Ferraro domenica 22 gennaio 2017

Fallen: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantasy basato sui romanzi di Lauren Kate nei cinema italiani dal 26 gennaio 2017.

M2 Pictures ha reso disponibili nuovi video in italiano di Fallen, il fantasy "Young Adult" basato sui romanzi di Lauren Kate in arrivo nei cinema italiani il prossimo 26 gennaio.

I nuovi video includono un "making of" che ci porta dietro le quinte del film, una fetaurette sottotitolata con un'intervista alla scrittrice Lauren Kate e due clip con scene in italiano del film.

Il film è diretto dall'australiano Scott Hicks, regista del celebre Shine, con cui Geoffrey Rush ha vinto l’Oscar per il miglior attore protagonista. Hicks è stato contattato dai produttori Mark Ciardi e Gordon Grey di Mayhem Productions. Il romanzo non era stato ancora pubblicato e per i produttori era una scommessa, ma la carica emotiva della storia e i suoi personaggi così avvincenti hanno decisamente catturato il regista come spiega a seguire.

Sono rimasto affascinato dalla storia Di base è una storia d’amore gotica per adolescenti, che dura da più di mille anni. Mi piacevano i personaggi e ho capito che c’era davvero l’opportunità di fare qualcosa d’interessante, e che non era incentrata solo sugli effetti visivi, ma su personaggi cui il pubblico si sarebbe affezionato. E questi personaggi erano così complessi da poter sostenere una serie di film. Per me era quindi l’opportunità per lavorare su un genere che non avevo mai esplorato prima. Mi piaceva anche l'idea di quel mondo chiuso del riformatorio, dove non esistono cellulari, computer o altri strumenti della vita moderna. Questo significava che i rapporti dovevano basarsi solo sulle persone e sul modo in cui interagivano. Mi intrigava lo strano gruppetto di ragazzi che Luce incontra lì e il modo in cui lei reagisce; Luce è in un momento molto difficile della sua vita, non ha idea di cosa le stia succedendo e non capisce perché quelle persone e quelle situazioni le sembrino così familiari. Noi ne sappiamo molto di più di lei. Lo svelarsi di questo mistero è affascinante. A sua insaputa, Luce e Daniel si amano da sempre. Per Luce ci vorrà un po’ di tempo prima di scoprire l’identità di questo ragazzo che le sembra di conoscere pur non avendolo mai incontrato prima, e questo sarà per lei anche un viaggio alla scoperta di se stessa. Allo stesso tempo, il terzo elemento di questo triangolo, Cam, è desideroso di entrare in contatto con lei e per Luce è difficile mettere insieme i pezzi del puzzle e capire quello che sta succedendo tra queste persone. È una storia misteriosa e romantica senza essere sdolcinata, sulla passione e sui rischi dell’amore, ed è questo che ho voluto mettere in primo piano.

Quello che all’inizio ha ispirato Lauren Kate nella scrittura di Fallen è stata una storia che si trova nella Genesi, in cui ci sono angeli caduti che hanno rinunciato al Paradiso per sperimentare l'amore di donne mortali.

Sono una romantica, e volevo scrivere una storia dal punto di vista di una giovane donna che rendesse quell’amore degno di essere vissuto. Sono sempre stata toccata nel profondo dall'idea di una storia d’amore con implicazioni cosmiche, che affrontasse grandi tradimenti e passioni e sono felice che tutto questo sia arrivato ad altri attraverso i miei libri. Il pensiero fisso di Luce è rendere possibile un amore impossibile. Si innamora di Daniel ma questo amore finisce, e lei cerca disperatamente di spezzare la maledizione perché crede al valore di quell’amore. La sincerità e la profonda fede nel potere dell’amore sono le sue caratteristiche determinanti. All’inizio, Luce ci appare smarrita e ogni giorno è un ostacolo, ma Daniel è un raggio di sole anche quando si comporta male. Il suo mondo gira attorno a lui, la sua fede nell’amore è ammirevole.

Fallen: featurette in esclusiva (alla scoperta del cast)





Nell'attesa di vedere il film al cinema (26 Gennaio 2017), oggi vi regaliamo una featurette in esclusiva di Fallen, diretto da Scott Hicks e interpretato da Lola Kirke, Hermione Corfield, Joely Richardson, Addison Timlin, Juliet Aubrey, Jeremy Irvine, Daisy Head, Sianoa Smit-McPhee, Malachi Kirby, Harrison Gilbertson, Elliot Levey, David Schaal, Leo Suter, Matt Devere. Il film è tratto dal romanzo di Lauren Kate, uscito in Italia nel 2010.

Nella featurette (la vedete qui sopra) scopriamo il casting di Luce Price, Daniel Grigori e Cam Briel (rispettivamente interpretati da Addison Timlin, Jeremy Irvine e Harrison Gilbertson).

Fallen: nuovi spot tv in italiano del fantasy basato sui romanzi di Lauren Kate





Dopo Shadowhunters, Beautiful Creatures e Vampire Academy un altro fantasy "Young Adult" approda nei cinema italiani il prossimo 26 gennaio. Trattasi di Fallen, film basato sull'omonimo bestseller pubblicato nel 2009 dall’esordiente Lauren Kate. Edito in Italia da Rizzoli il romanzo è arrivato in cima alla classifica dei migliori bestseller del “New York Times” e ha ispirato tre sequel e un prequel che completano la serie. Ad oggi la saga ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo, di cui 500 mila solo in Italia, ed è stato tradotto in quasi 40 Paesi.

Videa ha reso disponibili due nuovi spot tv in italiano del film diretto da Scott Hisk (Shine) e interpretato da Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson e Joely Richardson.

Sono felice di aver diretto Fallen. Sono stato attratto dalla premessa interessante della storia di Lauren Kate, l’ampia gamma di personaggi straordinari e la storia d'amore senza tempo tra Luce e Daniel. Ho lavorato con un cast eccezionale di giovani molto promettenti come Addison, Jeremy e Harrison, e la straordinaria Joely Richardson. Il regista Scott Hicks

Fallen: poster italiano, foto e nuova data di uscita del fantasy basato sui romanzi di Lauren Kate





Anticipata al 26 gennaio 2017 l'uscita italiana di Fallen, il fantasy ispirato all’omonima saga "Young Adult" di bestseller mondiali della scrittrice americana Lauren Kate.

M2 Pictures insieme alla nuova data di uscita ha reso disponibili anche una locandina italiana e un set di nuove foto ufficiali del film che racconta di una diciassettenne accusata di un crimine che non ha commesso, perseguitata da strane visioni e corteggiata da due giovani angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli.

Il film è interpretato da Addison Timlin (Luce Price), Jeremy Irvine (Daniel Grigori), Harrison Gilbertson (Cam Briel) e Joely Richardson (Ms Sophia). Il cast è completato da Lola Kirke, Sianoa Smit-McPhee, Daisy Head, Hermione Corfield e Malachi Kirby. Il regista australiano candidato all’Oscar Scott Hicks (Shine) dirige la pellicola da una sceneggiatura di Michael Ross.

Fallen: trailer italiano del fantasy basato sui romanzi di Lauren Kate





M2 Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Fallen, l’adattamento cinematografico del primo dei quattro romanzi della saga best seller internazionale scritta dall’americana Lauren Kate, edita in Italia da Rizzoli, che è diventata uno dei maggiori fenomeni editoriali degli ultimi anni. Con oltre 10 milioni di copie vendute nel mondo, di cui 500 mila solo in Italia, e traduzioni in quasi 40 Paesi, Fallen è la saga young adult che più ha venduto prima della sua trasposizione per il grande schermo. I romanzi successivi della serie sono Torment, Passion e Rapture, seguiti poi dallo spin-off Fallen in Love.

Fallen ha per protagonista Lucinda “Luce” Price, una diciassettenne molto determinata che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio Sword & Cross, Luce si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che parte schierarsi in un’epica battaglia tra Bene e Male per difendere il suo vero amore.

Il film è interpretato da Addison Timlin (Stand Up Guys) nel ruolo di Luce Price, Jeremy Irvine (Le due vie del destino, War Horse) in quello di Daniel Grigori e Harrison Gilbertson (Need For Speed) nel ruolo di Cam Briel; accanto a loro Joely Richardson (Millennium – Uomini che odiano le donne) nel ruolo di Ms Sophia.

A completare il cast troviamo poi un gruppo di giovanissimi attori in ascesa composto da Lola Kirke (Mozart in the Jungle, L'amore bugiardo - Gone Girl), Sianoa Smit-McPhee (Criminal Minds), Daisy Head (Guilt, The Syndicate), Hermione Corfield (Mission: Impossible - Rogue Nation) e Malachi Kirby (Black Mirror).

Il regista australiano candidato all’Oscar Scott Hicks (Shine) dirige la pellicola da una sceneggiatura di Michael Ross. Una prima versione dello script era stata inizialmente adattata da Kathryn Price e Nicole Millard. Hicks ha potuto contare su un team creativo composto dal direttore della fotografia Alar Kivilo (The Blind Side), dalla scenografa Barbara Ling (Ho cercato il tuo nome), dalla costumista Bojana Nikitovic (Marie Antoinette) e dalla make- up artist vincitrice del BAFTA Sallie Jaye (Le ali dell’amore).

I produttori del film sono Mark Ciardi e Gordon Gray di Mayhem Pictures, insieme con Bill Johnson di Lotus Entertaiment e Claudia Bluemhuber di Silver Reel. Jim Seibel e Campbell McInnes di Lotus, Florian Dargel di Silver Reel, Michael Stearns e Ted Malawar di Upstart Crow e Lauren Kate sono i produttori esecutivi del film. Todd Murata di Mayhem e Kerry Heysen-Hicks compaiono come co-produttori.

Fallen uscirà ne cinema italiani il 23 febbraio 2017.

Fallen - primo trailer del fantasy basato sui romanzi di Lauren Kate





La serie fantasy "young adult" Fallen arriva sul grande schermo con Relativity Media che ha reso disponibile un primo trailer di questo adattamento. Lo studio, che è recentemente uscito da una procedura di fallimento, non ha ancora fissato una data di uscita per questa avventura fantasy, ma l'executive Ryan Kavanaugh ha chiesto ai fan del franchise di condivider il trailer, in modo che la società possa valutare la risposta a questo primo filmato. L'executive chiede almeno "500.000 retweet, in modo che possiamo vedere quanti fan ci sono davvero là fuori".

Basato sulla serie di libri bestseller in tutto il mondo, Fallen è narrato attraverso gli occhi di Lucinda "Luce" Price (Addison Timlin), una determinata e tenace diciassettenne che vive una vita apparentemente normale fino a quando viene accusata di un crimine che non ha commesso e mandata nell'istituto correzionale Sword & Cross. Qui Luce si ritrova corteggiata da due giovani ai quali si sente stranamente collegata. Isolata e perseguitata da strane visioni, Luce comincia a svelare i segreti del suo passato e scopre che i due uomini sono angeli caduti, in competizione per il suo amore da secoli.

Luce deve fare chiarezza nei suoi sentimenti, mettendo il cielo contro l'inferno in una battaglia epica per il vero amore. I due angeli che completano questo triangolo amoroso sono interpretati da Jeremy Irvine e Harrison Gilbertson, con il cast di supporto completato da Joely Richardson, Sianoa Smit-McPhee, Lola Kirke, Juliet Aubrey, Elliot Levey, Daisy capo e Malachi Kirby.

Scott Hicks (Ho cercato il tuo nome) dirige da una sceneggiatura di Michael Ross, tratta dal romanzo di Lauren Kate. La sceneggiatura originale è stata adattata da Kathryn Price e Nicole Millard.



at long last the promised #fallenmovie trailer.

we need everyones thoughts.

https://t.co/rA0yScGZFy

— Ryan Kavanaugh (@RyanKavanaugh) 21 settembre 2016

Fonte: Movieweb

Fallen - prima foto ufficiale del fantasy basato sui romanzi di Lauren Kate

Articolo pubblicato il 2 maggio 2014

In attesa di un primo trailer è disponibile una prima immagine ufficiale di Fallen, il fantasy basato sulla saga di best seller "Young Adult" della scrittrice americana Lauren Kate, il cui primo capitolo arriverà nei cinema italiani nel 2015 distribuito da M2 Pictures.

La trama vede protagonista Lucinda “Luce” Price, una diciassettenne dalla forte forza di volontà che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio "Sword & Cross", Luce si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabile legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che parte schierarsi in un’epica battaglia tra Paradiso e Inferno alla ricerca del vero amore.

Alla regia troviamo l'australiano Scott Hicks (Shine) che dirige da una sceneggiatura di Michael Ross che ha fornito una riscrittura dello script originale di Kathryn Price e Nicole Millard, mentre la scrittrice Lauren Kate è tra i produttori esecutivi del film.

Hicks può inoltre contare su un team creativo composto dal direttore della fotografia Alar Kivilo (The Blind Side), dalla scenografa Barbara Ling (Ho cercato il tuo nome), dalla costumista Bojana Nikitovic (Marie Antoinette) e dalla make- up artist vincitrice del BAFTA Sallie Jaye (Le ali dell’amore).

I protagonisti di Fallen ritratti nella foto che dobbiamo ammettere fa molto "The Vampire Diaries" sono Addison Timlin (Uomini di parola) nel ruolo di Luce Price, Jeremy Irvine (War Horse) in quello di Daniel Grigori e Harrison Gilbertson (Need For Speed) nel ruolo di Cam Briel.

Il resto del cast include anche Joely Richardson (Millennium – Uomini che odiano le donne) nel ruolo di Ms Sophia, Lola Kirke (prossimamente nel thriller L'amore bugiardo - Gone Girl), Sianoa Smit-McPhee (All Cheerleaders Die), Daisy Head (The Last Seven), Hermione Corfield (Maleficent) e Malachi Kirby (My Brother the Devil).

Fallen oltre a rappresentare l'ennesimo tentativo di trovare un erede alla lucrosa saga cinematografica di Twilight è il primo di una serie di quattro romanzi (gli altri tre sono Torment, Passion e Rapture) editi in Italia da Rizzoli che sono diventati uno dei maggiori fenomeni editoriali degli ultimi anni con oltre mezzo milione di copie vendute solo in Italia e traduzioni in quasi 40 Paesi.