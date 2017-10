Stasera in tv: "Next" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 30 ottobre 2017

Italia 1 stasera propone "Next", thriller fantascientifico del 2007 diretto da Lee Tamahori (007 - La morte può attendere) e interpretato da Nicolas Cage, Jessica Biel e Julianne Moore.





Cast e personaggi

Nicolas Cage: Cris Johnson / "Frank Cadillac"

Jessica Biel: Elizabeth "Liz" Cooper

Julianne Moore: Agente Callie Ferris

Thomas Kretschmann: Mr. Smith

Peter Falk: Irv

Tory Kittles: Cavanaugh

José Zúñiga: capo della sicurezza

Jim Beaver: Wisdom

Jason Butler Harner: Jeff Baines

Michael Trucco: Kendall

Enzo Cilenti: Sig. Jones

Laetitia Danielle: Sig.na Brown

Nicolas Pajon: Sig. Green

Sergej Trifunovic: Sig. White

Charles Chun: Davis

Doppiatori italiani

Pasquale Anselmo: Frank Cadillac

Claudia Catani: Elizabeth

Roberta Greganti: Callie Ferris

Oreste Rizzini: Irv

Daniele Barcaroli: Cavanaugh

Edoardo Stoppacciaro: capo della sicurezza

Ambrogio Colombo: Wisdom

Roberto Certomà: Kendall

Emiliano Ragno: Cecchino





La trama

Cris Johnson (Nicolas Cage) alias Frank Cadillac è un vero veggente che si esibisce in quel di Las Vegas fingendosi un illusionista e tra uno spettacolo e l’altro si da al furto di automobili e gioca al casinò vincendo piccole somme che gli permettono di sbarcare il lunario senza attirare l'attenzione.

Il potere precognitivo di Cris sembra quasi una burla, niente visioni catastrofiche o apocalissi anticipate, ma solo uno sguardo su un paio di minuti nel futuro, uno strambo dono che Cris utilizza però in maniera molto pratica e con il quale riesce a sopravvivere giorno per giorno evitando ogni sorta di guai.

Il tran tran di Cris però da qualche tempo è turbato da alcuni sogni ricorrenti in cui vi è una ragazza che non conosce, ma che sente molto vicina. La ragazza in questione di nome Liz Cooper (Jessica Biel) ben presto farà capolino nella sua vita e Cris riuscirà a conquistarla, ma proprio quando il nostro veggente sembrerà aver trovato l’amore, ecco arrivare una serie di guai che avranno fattezze e distintivo dell'agente federale Callie Farris (Julianne Moore).

L’agente Farris vuole che Cris collabori con l’FBI e che con il suo dono riesca a prevedere le mosse di un gruppo di terroristi intenti ad organizzare un attentato in quel di Los Angeles che include la detonazione di un ordigno nucleare.





Il nostro commento

Il regista neozelandese Lee Tamahori adatta per il grande schermo il racconto breve "Non saremo noi" del prolifico autore di fantascienza Philip K. Dick, eliminando l’ambientazione post-apocalittica e confezionando un thriller-action con reminiscenze fantascientifiche.

Tamahori dopo il fologorante esordio in patria con l’intenso Once were warriors - Una volta erano guerrieri e la successiva trasferta in quel di Hollywood, purtroppo non ha saputo trovare nel tempo una propria identità a livello di regia, sfornando nel frattempo gli interessanti L’urlo dell’odio e Scomodi omicidi, ma anche gli scialbi sequel Nella morsa del ragno e xXx 2: The Next Level.

Tamahori in questo caso imbastisce un action di discreta fattura, con qualche sequenza al limite del proponibile, ci riferiamo alla "frana con schivate" che visivamente troppo carica sfiora la comicità involontaria e un plot che in parte riflette il potere sfoggiato dal protagonista, l’assoluta prevedibilità.

Next non deluderà gli amanti dell’action e i fan di Cage, un film come già ribadito che si assesta sul discreto e girato nelle fase "action" con discreta abilità, ma bisogna ammettere che il risultato finale non fa certo giustizia all’immaginario di Philip K. Dick, ma pensiamo e speriamo non fosse questo l'obiettivo dell'operazione.





Curiosità



Il film è liberamente ispirato al racconto di Philip K. Dick "Non saremo noi" (The Golden Man, 1954).



La "ragazza con la collana" che appare durante lo spettacolo di magia è interpretata da Alice Kim Cage, la moglie di Nicolas Cage.



Sebbene la maggior parte del film è stata girata in HD con macchine da presa Panavision Genesis, circa una settimana di riprese è stata realizzata su pellicola 35mm perché nella location in cui si doveva girare erano previsti oltre 43° e i realizzatori erano preoccupati che la delicata e costosa attrezzatura potesse danneggiarsi a causa del surriscaldamento.



Il motel "Cliffhanger" che appare nel film è in realtà un ristorante situato sulla Highway 18 vicino a Crestline in California sulle montagne di San Bernardino.



I terroristi comunicano in francese e parlano inglese con un accento francese, ma quando il cecchino non riesce a inquadrare il bersaglio impreca in serbo.



Il film costato 70 milioni di dollari ne ha incassati circa 76 nel mondo, di questi solo 18 milioni arrivano dal box office statunitense.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Isham (Point Break, Timecop, The Mist).

Il film include anche i brani "The Green Car Motel" di Asi Sera, "A Little Less Conversation" di Elvis Presley nella versione "JXL Remix" e "Strange Brew" dei Cream.



1. 8:09 [2:10]

2. Give Me Two Minutes [3:19]

3. Destiny [2:07]

4. Pier 18 [3:37]

5. Carlotti Defines [2:50]

6. A Few Minutes of Your Time [3:19]

7. Multiple Point Surveillance [2:34]

8. Who Knows What's Safe [4:04]

9. Breaking News [4:08]

10. Second and Broadway [2:44]

11. No Good Deed Goes Unpunished [2:06]

12. Looking for a License Plate [2:09]

13. Shadow Group [2:04]

14. All Elements Execute! [2:05]

15. A Show of Character [3:39]

16. I Believe Anything's Possible [3:41]

Per ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.