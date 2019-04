Stasera in tv: "Un'impresa da Dio" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 20 aprile 2019

Italia 1 stasera propone Un'impresa da Dio (Evan Almighty), commedia del 2007 diretta da Tom Shadyac (Bugiardo bugiardo) e interpretata da Steve Carell, Lauren Graham, Morgan Freeman e John Goodman.

La trama

Evan Baxter (Steve Carell), giornalista televisivo da poco eletto nel congresso di Washington D.C., riceve una chiamata nientemeno che da Dio in persona (Morgan Freeman) che gli comunica di essere stato scelto per svolgere un compito di fondamentale importanza per l'umanità, costruire una nuova "Arca" come alcuni millenni fa fece Noè.

Il nuovo e inconsueto "incarico" sconvolgerà la vita di Evan e avrà ripercussioni anche sulla sua famiglia e sulla sua carriera politica, ma superati alcuni comprensibili dubbi Evan lentamente prenderà coscienza dell'importanza della sua missione e si metterà al lavoro di buona lena per portare a termine la monumentale opera, seguendo scrupolosamente le istruzioni impartitegli dall'Altissimo.





Il nostro commento

Per questo sequel / spin-off fuori Jim Carrey e dentro Steve Carell, il cambio di protagonista però non sortisce gli effetti sperati e il risultato è una commedia fantastica ben poco coinvolgente.

Il regista Tom Shadyac sfodera una regia poco brillante allestendo un family-movie ricco di effetti speciali che, seguendo l'iter di stampo fantastico già visto in Che fine ha fatto Santa Clause? (in quel caso Tim Allen si trasformava in Babbo Natale), non si avvicina minimamente all'appeal comico dell'originale e l'indubbio talento comico di Carell e la sua godibile deriva demenziale sembrano soffrire troppo all'interno di un formato per famiglie che smorza inesorabilmente l'effetto parodia, rendendo la messinscena oltremodo "innocua" rispetto alle promettenti premesse.





Curiosità



Il film è un sequel / spin-off di Una settimana da Dio, commedia del 2003 sempre diretta da Tom Shadyac e con protagonista Jim Carrey.



Nelle scena dell'Arca veri animali sono stati accoppiati a due a due, ma molti di loro erano in realtà coppie dello stesso sesso per una questione di sicurezza: un elefante era considerato un rischio così sono state usate due elefantesse, mentre la giraffa maschio è considerata molto docile quindi per questa specie nel film è stata usata una coppia di maschi.



Il protagonista Evan Baxter passa davanti ad un cinema che ha in cartello The 40 year old virgin Mary, riferimento biblico, ma anche ad un precedente film con Steve Carell: 40 anni vergine (The 40 Year-Old Virgin in lingua originale).



Il nome dell'agente immobiliare è Eva Adams che richiama i nomi dei personaggi biblici Adamo ed Eva.



Originariamente il film era stato concepito come un sequel diretto di Una settimana da Dio con Jim Carrey che tornava nel ruolo interpretato nell'originale. La sceneggiatura di Josh Stolberg e Robert Florsheim "The Passion of the Ark" ha attirato offerte elevate a Hollywood ed è stata infine acquistata nel 2004 da Sony. Il regista Tom Shadyac dopo un progetto Universal fallito ha suggerito alla Sony di rielaborare il progetto come un sequel di Una settimana da Dio (2003) includendo un potenziale ritorno di Carrey. Lo sceneggiatore Steve Oedekerk ha riscritto il copione e quando Carrey ha abbandonato Shadyac ha pensato a Steve Carell la cui stella era in ascesa dopo il successo di 40 Anni vergine (2005).



La American Humane Association ha curato le cento specie di animali che sono state utilizzate nel film. Nelle scene che includevano sia predatori che prede, gli animali sono stati aggiunti digitalmente per garantire la loro sicurezza.



Il film è stato girato in Virginia durante la parte più calda dell'estate, così afosa che causò diversi svenimenti tra le comparse.



Come la versione in studio del Titanic, l'Arca vista nel film era completata su un solo lato. Mentre il lato di dritta aveva lo scafo dettagliato e dipinto, l'altro lato è stato lasciato grezzo. Le parti mancanti sono state completate con l'ausilio di CG.



Onde risparmiare tempo sulle sedute di trucco per le riprese a distanza è stata utilizzata una controfigura di Evan che indossava una maschera molto realistica in lattice completa di capelli e folta barba.



All'inizio del film l'attrice Catherine Bell fa una breve apparizione riprendendo il suo ruolo di Susan Ortega, co-conduttrice di Evan in Una settimana da Dio.



Il film costato 173 milioni di dollari è riuscito a malapena a coprire il budget investito con un incasso nel mondo di circa 175 milioni (di questi 100 milioni incassati a livello nazionale).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Debney , compositore candidato all'Oscar nel 2005 per la colonna sonora del film La passione di Cristo di Mel Gibson.

Debney torna a collaborare con il regista Tom Shadyac dopo aver musicato l'originale Una settimana da Dio, la commedia Bugiardo bugiardo e il dramma Il segno della libellula - Dragonfly.



