Stasera in tv: "Nico" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 3 febbraio 2019

Rete 4 stasera propone Nico (Above the Law), film d'azione del 1988 diretto da Andrew Davis (Il fuggitivo) e interpretato da Steven Seagal, Pam Grier, Sharon Stone e Henry Silva.

Cast e personaggi

Steven Seagal: Nicola "Nico" Toscani

Pam Grier: Delores "Jax" Jackson

Henry Silva: Kurt Zagon

Sharon Stone: Sara Toscani

Ron Dean: det. Lukich

Daniel Faraldo: Tony Salvano

Miguel Nino: Chi Chi Ramon

Nicholas Kusenko: agente FBI Neeley

Doppiatori italiani

Antonio Colonnello: Nico

La trama

Nico Toscani (Steven Seagal) è un esperto di arti marziali reclutato e addestrato dalla CIA quando era in Giappone per poi diventare operativo in Vietnam, dove testimone del sadico trattamento inferto ai prigionieri si scontra con Kurt Zagon (Henry Silva), un esperto in torture e interrogatori al servizio dell'Agenzia.

Il nostro commento

Nico oltre ad essere l'esordio su grande schermo di Steven Seagal, rappresenta la summa del suo cinema, brutale e senza fronzoli, tutto incentrato sul carisma del protagonista e la sua abilità nelle arti marziali.

Nico ha anche la fortuna di fruire della regia di Andrew Davis, uno dei migliori registi action sulla piazza con all'attivo titoli come l'action thriller Il fuggitivo e il poliziesco Il codice del silenzio (quest'ultimo la miglior performance di Chuck Norris insieme a Invasion U.S.A.); Davis tornerà a collaborare con Steven Seagal per Trappola in alto mare regalando all'attore un'altra delle migliori pellicole della sua carriera.

Curiosità



Questo film è il debutto cinematografico di Steven Seagal che l'attore ha co-prodotto e co-sceneggiato.



Steven Seagal ha selezionato personalmente ogni arma che appare nel film.



Le immagini nei titoli di testa (comprese quelle di Nico da bambino) sono immagini reali di Steven Seagal in gioventù.



La sequenza della lotta con la spada è stata allestita utilizzando veri studenti di arti marziali allievi di Steven Seagal.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di David M. Frank (Resa dei conti a Little Tokyo), Davis torna a collaborare con il regista Andrew Davis dopo aver composto la colonna sonora del poliziesco Il codice del silenzio.

David M. Frank oltre alle musiche di Nico ha composto anche le colonne sonore di altri due film con protagonista Steven Seagal: Giustizia a tutti i costi e Duro da uccidere.



