Stasera in tv: "Anche gli angeli mangiano fagioli" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 1 gennaio 2017

Rete 4 stasera propone "Anche gli angeli mangiano fagioli", commedia del 1973 diretta da Enzo Barboni con lo pseudonimo E.B. Clucher e interpretata da Bud Spencer e Giuliano Gemma.

Cast e personaggi



Giuliano Gemma: Sonny

Bud Spencer: Charlie Smith

Robert Middleton: Angelo

Bill Vanders: ispettore Mackintosh

Víctor Israel: Giuda l'informatore

Steffen Zacharias: Gerace

Francy Fair: la bionda della Salvation Army

Lara Sender: figlia di Gerace

Riccardo Pizzuti: il Cobra

Mario Brega: Armiere di Angelo

Franca Scagnetti: donna nella camera ardente

Luigi Bonos: venditore di stecchini

Giovanni Cianfriglia: Ricamino

Salvatore Baccaro: assaggiatore

Giancarlo Bastianoni: uomo di Angelo

Vincenzo Maggio: poliziotto

Veriano Ginesi: banchiere di Angelo

Margherita Horowitz: moglie di Gerace

George Wang: maestro Naka-kata

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Sonny

Glauco Onorato: Charlie Smith

Sergio Fiorentini: Angelo

Ferruccio Amendola: Bill Vanders

Gianfranco Bellini: Gerace

Luciano De Ambrosis: il Cobra

La trama

Charlie (Bud Spencer), un lottatore di catch e Sonny (Giuliano Gemma) inserviente in una palestra di karate per sbarcare il lunario decidono di far squadra e lavorare per il boss malavitoso Angelo.

Il loro incarico è riscuotere le tangenti a Little Italy, ma i due invece di estorcere denaro ai commercianti finiranno per dargli una mano mettendosi contro il loro "datore di lavoro" e come da copione ne scaturiranno botte da orbi.

Il nostro commento

Enzo Barboni alias E.B. Clucher applica al gangster-movie la ricetta parodia/comedy già utilizzata per gli spaghetti-western e in paricolare per il dittico "Trinità".

In Anche gli angeli mangiano fagioli Giuliano Gemma fa Terence Hill e Bud Spencer fa...Bud Spencer e nonostante l'assenza del partner storico di Spencer il divertimento "formato famiglia" è ancora una volta assicurato.

Curiosità





In origine co-protagonista del film doveva essere Terence Hill, ma alla fine la produzione scelse Giuliano Gemma.



Il film ha fruito di un sequel datato 1974 dal titolo Anche gli angeli tirano di destro ancora diretto da Barboni con protagonista Giuliano Gemma affiancato stavolta dal campione olimpico Ricky Bruch che prenderà il posto di Bud Spencer.







La colonna sonora

Le musiche originali del film sono firmate dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis con lo pseudonimo Oliver Onions .

.

Il brano "Angels and beans", tema principale della colonna sonora, è interpretato da Kathy & Gulliver.