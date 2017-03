La luce sugli oceani: nuove feaurette in italiano con interviste a cast e regista

Di Federico Boni sabato 11 marzo 2017

La luce sugli oceani: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Derek Cianfrance nei cinema italiani dall'8 marzo 2017.

La luce sugli oceani è nei cinema italiani e Eagle Pictures ha reso disponibili 4 nuove fesaturette sottotitolate in italiano con interviste al regista Derek Cianfrance e agli attori Michael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz.

La Luce sugli Oceani di Derek Cianfrance, recensione Tratto dall'omonimo romanzo best-seller, La luce sugli Oceani sbarca al cinema dopo l'anteprima mondiale al Festival di Venezia.

Il film è basato sul romanzo di M.L. Stedman pubblicato negli Stati Uniti da Scribner nel luglio 2012 e subito accolto positivamente dai lettori e dalla critica, piazzandosi nelle classifiche dei bestseller sia del New York Times che di USA Today, e anche su Amazon come miglior libro del mese nell’agosto dello stesso anno. Da allora è stato tradotto in oltre 35 lingue.

Il regista Derek Cianfrance è stato letteralmente trafitto dalla scrittura della

Stedman, la sua capacità di creare insieme suspense e poesia da segreti oscuri e tragiche decisioni. Ricorda di aver pianto apertamente sulla metropolitana durante la lettura del libro, nonostante gli sguardi dei passeggeri.

Negli anni successivi ho visto altre persone che piangevano durante la lettura del libro, in un bar, nei parchi e in metropolitana e questo rafforza in me l’idea di quanto questa sia una storia profondamente umana e universale”, dice. “Penso che le persone ne siano attratte perché è così onesto sul dolore dell’amore e sull’amore perduto, ma anche perché poi diventa una bella storia di redenzione e di guarigione.

Michael Fassbender è stato subito attratto dal personaggio di Tom Sherbourne, un uomo che ha un bisogno quasi urgente di sentirsi ‘morale’, sulla scia di amoralità della guerra, e ancora di più quando si innamora.

Leggendo il libro e la sceneggiatura, sono rimasto impressionato dai principi, dalla lealtà e dalla forza di carattere di Tom. È un uomo onesto, stoico, ma èanche un uomo che cerca di riparare se stesso. Porta dentro di sé tutte queste cicatrici mentali dalla guerra, ma quando incontra Isabel, la sua freschezza e l'innocenza lo motivano nel darsi un’occasione per aprire il suo cuore. È diventato insensibile dopo aver visto quello che gli uomini fanno gli uni agli altri e non riesce più a stare in pace con le persone. Ecco perché lavorare sul faro sembra quasi terapeutico per lui. Ma quando Isabel entra nella sua vita, ha una sorta di risveglio dei sensi.

Come Michael Fassbender ha fatto con Tom, anche Alicia Vikander sentiva un’attrazione magnetica per il personaggio di Isabel Sherbourne.

Sono rimasta impressionata da quanta vita Isabel porti all'inizio della storia. Come Tom, anche lei ha subito un grosso trauma, con la perdita di entrambi i suoi fratelli in guerra. Eppure in qualche modo lei ha ancora questa bella scintilla e questo fuoco dentro, ed è per questo che Tom viene travolto da lei. In Tom Isabel trova un uomo che la lascia essere quello che è in realtà. Credo che lei senta di essere finalmente in grado di rilassarsi e di essere se stessa con Tom. Vedo Isabel come molto forte, ma anche ingenua e vulnerabile. Lei è una persona che segue i suoi impulsi, nel bene e nel male. Ha un percorso duro nel film, ma io sono sempre stata spinta dalla sua forza di volontà e dalla forza d'animo.

Rachel Weisz che interpreta Hannah Roennfeldt, è stata molto colpita dai personaggi della storia della Stedman, perché ognuno era imperfetto, e lei è sempre stata più interessata a personaggi che non siano delle persone perfette. È stata colpita anche da come la sceneggiatura incanala completamente le emozioni catartiche del romanzo.

Penso che sia uno degli adattamenti più fedeli che io abbia mai visto. Era così

vicino all’esperienza della lettura del libro. Come il libro, tocca un nervo scoperto. Hannah è una sfida, perché ha il cuore totalmente spezzato. Non riesco a immaginare una perdita maggiore di quella del proprio figlio e marito in mare, senza nemmeno il conforto di una tomba. Per questo l'ho vista come se vivesse in uno stato di limbo, in attesa di risposte che ha bisogno di credere un giorno appariranno.





La luce sugli oceani: nuovo trailer italiano del film con Michael Fassbender e Alicia Vikander

E' approdato al Festival di Venezia il dramma La luce sugli oceani, il nuovo film di Derek Cianfrance basato sull'omonimo romanzo di di M.L. Stedman. Eagle Pictures ha colto l'occasione per rendere disponibile un nuovo trailer italiano del film che debutterà nelle sale italiane dall'8 marzo 2017.

Il film vede protagonisti Michael Fassbender che nel 2017 vedremo anche in Alien: Covenant e Assassin's Creed e la lanciatissima Alicia Vikander reduce dal Premio Oscar per The Danish Girl e nuova Lara Croft nel reboot Tomb Raider previsto nei cinema a marzo 2018.





Tom e Isabel Sherbourne (Michael Fassbender e Alicia Vokander) sono una coppia innamorata che si trova ad affrontare la triste realtà di non poter avere figli. Quando una barca approda sulla spiaggia dell'isola in cui vivono, a bordo insieme ad un cadavere trovano anche un neonato ancora in vita. Così gli Sherbourne affrontano il dilemma morale di poter vedere finalmente realizzato il loro desiderio oppure fare la cosa giusta portando il bambino alle autorità. Contro le perplessità di Tom, alla fine decidono di tenere il bambino e allevarlo come se fosse loro, una scelta che tornerà a perseguitarli anni più tardi, quando vedranno in prima persona la devastazione che la loro decisione ha causato.





Venezia 2016, La luce sugli oceani: trailer italiano del film con Michael Fassbender e Alicia Vikander

Eagle Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano del dramma La luce sugli oceani, film diretto da Derek Cianfrance (Come un tuono) che verrà presentato in concorso alla 73esima Mostra del cinema di Venezia.

Il film basato sull'omonimo romanzo di di M.L. Stedman dopo la tappa a Venezia approderà nei cinema italiani a febbraio 2017.

La trama del film:



Dopo quattro anni strazianti sul fronte occidentale, Tom Sherbourne (Michael Fassbender) ritorna in Australia e prende un lavoro come il guardiano del faro su Janus Rock, a quasi mezza giornata di viaggio dalla costa. Su questo lembo di terra isolato dove la barca degli approvvigionamenti approda ad ogni stagione, Tom porta con sé la giovane, audace e amorevole moglie Isabel (Alicia Vikander). Anni più tardi, dopo due aborti e un feto nato morto, una mattina Isabel sente un grido sottile come un volo di gabbiani rompere d'improvviso la quiete dell'alba. Quel grido, destinato a cambiare per sempre la vita della coppia, è il tenue vagito di una bambina, ritrovata a bordo di una barca naufragata sugli scogli, insieme al cadavere di uno sconosciuto. Per Isabel la bambina senza nome è il regalo più grande che l'oceano le abbia mai fatto. È la figlia che ha sempre voluto. E sarà sua. Nessuno lo verrà mai a sapere, basterà solo infrangere una piccola regola. Basterà che Tom non segnali il naufragio alle autorità, così nessuno verrà mai a cercarla. Decidono di chiamarla Lucy. Ben presto quella creatura vivace e sempre bisognosa d'attenzione diventa la luce della loro vita. Ma ogni luce crea delle ombre. E quell'ombra nasconde un segreto pesante come un macigno, più indomabile di qualunque corrente e tempesta Tom abbia mai dovuto illuminare con la luce del suo faro. Una volta tornati sulla terraferma Tom e Isabel dovranno rendersi conto che non esistono solo loro al mondo, ma ci sono altre anime con cui rapportarsi tra queste Hannah Roennfeldt (Rachel Weisz), il cui marito e la figlia ancora in fasce sono dispersi in mare.

Il cast di supporto include Caren Pistorius, Benedict Hardie, Emily Barclay, Anthony Hayes e Leon Ford.





La luce sugli oceani: terzo trailer e locandina del dramma con Michael Fassbender e Alicia Vikander

Aggiornamento di Pietro Ferraro

DreamWorks ha reso disponibili un nuovo trailer e una prima locandina di La luce sugli oceani (The Light Between Oceans), il nuovo dramma di Derek Cianfrance, il regista di Blue Valentine e Come un tuono.

La luce sugli oceani vede protagonisti Michael Fassbender che nel 2017 vedremo anche in Alien: Covenant e Assassin's Creed e la lanciatissima Alicia Vikander reduce dal Premio Oscar per The Danish Girl e nuova Lara Croft nel reboot Tomb Raider previsto nei cinema a marzo 2018.

Tom e Isabel Sherbourne (Michael Fassbender e Alicia Vokander) sono una coppia innamorata che si trova ad affrontare la triste realtà di non poter avere figli. Quando una barca approda sulla spiaggia dell'isola in cui vivono, a bordo insieme ad un cadavere trovano anche un neonato ancora in vita. Così gli Sherbourne affrontano il dilemma morale di poter vedere finalmente realizzato il loro desiderio oppure fare la cosa giusta portando il bambino alle autorità. Contro le perplessità di Tom, alla fine decidono di tenere il bambino e allevarlo come se fosse loro, una scelta che tornerà a perseguitarli anni più tardi, quando vedranno in prima persona la devastazione che la loro decisione ha causato.





La luce sugli oceani: nuovo trailer del dramma con Michael Fassbender e Alicia Vikander

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Nuovo trailer per l'adattamento La luce sugli oceani (The Light Between Oceans) opera terza del regista Derek Cianfrance basata sull'omonimo romanzo di di M.L. Stedman. Cianfrance con solo un paio di film al suo attivo, Blue Valentine e Come un tuono, ha dimostrato sinore indubbie capacità di narratore e una sorprendente padronanza del mezzo a livello visivo.

Il film è interpretato da due talenti in piena ascesa: Michael Fassbender che vedremo in Assassin's Creed e Alien: Covenant e la lanciatissima Alicia Vikander Premio Oscar per The Danish Girl e nuova Lara Croft nell'annunciato reboot Tomb Raider.

Tom e Isabel Sherbourne sono una coppia innamorata che si trova ad affrontare la triste realtà di non poter avere figli. Quando una barca approda sulla spiaggia dell'isola in cui vivono, a bordo insieme ad un cadavere trovano anche un neonato ancora in vita. Così gli Sherbourne affrontano il dilemma morale di poter vedere finalmente realizzato il loro desiderio oppure fare la cosa giusta portando il bambino alle autorità. Contro le perplessità di Tom, alla fine decidono di tenere il bambino e allevarlo come se fosse loro, una scelta che tornerà a perseguitarli anni più tardi, quando vedranno in prima persona la devastazione che la loro decisione ha causato.

Fonte: Collider





La luce sugli oceani: primo trailer del dramma con Michael Fassbender e Alicia Vikander

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Primo trailer per l'adattamento La luce sugli oceani (The Light Between Oceans), terzo film di Derek Cianfrance (Blue Valentine, Come un tuono) che vede protagonisti Michael Fassbender e Alicia Vikander entrambi in lizza ai prossimi Oscar 2016 rispettivamente come miglior attore protagonista per Steve Jobs e miglior attrice non protagonista per The Danish Girl.

Dopo quattro anni strazianti sul fronte occidentale, Tom Sherbourne (Michael Fassbender) ritorna in Australia e prende un lavoro come il guardiano del faro su Janus Rock, a quasi mezza giornata di viaggio dalla costa. Su questo lembo di terra isolato dove la barca degli approvvigionamenti approda ad ogni stagione, Tom porta con sé la giovane, audace e amorevole moglie Isabel (Alicia Vikander). Anni più tardi, dopo due aborti e un feto nato morto, una mattina Isabel sente un grido sottile come un volo di gabbiani rompere d'improvviso la quiete dell'alba. Quel grido, destinato a cambiare per sempre la vita della coppia, è il tenue vagito di una bambina, ritrovata a bordo di una barca naufragata sugli scogli, insieme al cadavere di uno sconosciuto. Per Isabel la bambina senza nome è il regalo più grande che l'oceano le abbia mai fatto. È la figlia che ha sempre voluto. E sarà sua. Nessuno lo verrà mai a sapere, basterà solo infrangere una piccola regola. Basterà che Tom non segnali il naufragio alle autorità, così nessuno verrà mai a cercarla. Decidono di chiamarla Lucy. Ben presto quella creatura vivace e sempre bisognosa d'attenzione diventa la luce della loro vita. Ma ogni luce crea delle ombre. E quell'ombra nasconde un segreto pesante come un macigno, più indomabile di qualunque corrente e tempesta Tom abbia mai dovuto illuminare con la luce del suo faro. Una volta tornati sulla terraferma Tom e Isabel dovranno rendersi conto che non esistono solo loro al mondo, ma ci sono altre anime con cui rapportarsi tra queste Hannah Roennfeldt (Rachel Weisz), il cui marito e la figlia ancora in fasce sono dispersi in mare.

Il cast di supporto include Caren Pistorius, Benedict Hardie, Emily Barclay, Anthony Hayes e Leon Ford. Il film è basato sull'omonimo romanzo di M.L. Steadman adattato per lo schermo da Derek Cianfrance.

Fonte: Collider





La luce sugli oceani - The Light Between Oceans - Michael Fassbender per Derek Cianfrance

Articolo pubblicato il 14 maggio 2014

Talentuoso regista applaudito al cinema prima con Blue Valentine e poi con Come un Tuono, Derek Cianfrance prepara il ritorno sul set grazie alla trasposizione cinematografica di The Light Between Oceans, romanzo di debutto firmato M.L. Stedman e arrivato in Italia grazie a Garzanti con il titolo La luce sugli oceani.

Ebbene in attesa di sbarcare in sala nei panni di Magneto nel nuovo X-Men di Bryan Singer, Michael Fassbender sarà il protagonista del film di Cianfrance, come segnalato da Deadline. Al centro della trama Isabel, che ama la luce del faro tra gli oceani che rischiara le notti. E adora le mattine radiose, con l'alba che spunta prima lì che altrove, quasi quel faro fosse il centro del mondo. Per questo ogni giorno scende verso la scogliera e si concede un momento per perdersi con lo sguardo tra il blu, nel punto in cui i due oceani, quello australe e quello indiano, si stendono come un tappeto senza confini. Lì, sull'isola remota e aspra abitata solo da lei e suo marito Tom, il guardiano del faro, Isabel non ha mai avuto paura. Si è abituata ai lunghi silenzi e al rumore assordante del mare. Ma questa mattina un grido sottile come un volo di gabbiani rompe d'improvviso la quiete dell'alba.

Quel grido, destinato a cambiare per sempre la loro vita, è il tenue vagito di una bambina, ritrovata a bordo di una barca naufragata sugli scogli, insieme al cadavere di uno sconosciuto. Per Isabel la bambina senza nome è il regalo più grande che l'oceano le abbia mai fatto. È la figlia che ha sempre voluto. E sarà sua. Nessuno lo verrà a sapere, basterà solo infrangere una piccola regola. Basterà che Tom non segnali il naufragio alle autorità, così nessuno verrà mai a cercarla. Decidono di chiamarla Lucy. Ben presto quella creatura vivace e sempre bisognosa d'attenzione diventa la luce della loro vita. Ma ogni luce crea delle ombre. E quell'ombra nasconde un segreto pesante come un macigno, più indomabile di qualunque corrente e tempesta Tom abbia mai dovuto illuminare con la luce del suo faro.

David Heyman (Harry Potter) produrrà la pellicola con la Heyday Films di Jeffrey Clifford, mentre Rosie Allen farà da produttrice esecutiva. Per Michael Fassbender sarà l'ennesimo progetto dei prossimi 2 anni, avendo in cantiere Prometheus 2, Macbeth, Assassin's Creed, Slow West, un nuovo film di Terrence Malick e ovviamente X-Men: Apocalypse.

Fonte: Comingsoon.net