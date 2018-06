Stasera in tv: "Ti va di ballare?" su Canale 5

Di Pietro Ferraro sabato 23 giugno 2018

Canale 5 stasera propone Ti va di ballare? (Take the Lead), dramma musicale del 2006 diretto da Liz Friedlander e interpretato da Antonio Banderas, Rob Brown, Alfre Woodard, Jenna Dewan e Lauren Collins.





Cast e personaggi

Antonio Banderas: Pierre Dulaine

Rob Brown: Rock

Yaya DaCosta: LaRhette

Alfre Woodard: Augustine James

Dante Basco: Ramos

Jenna Dewan: Sasha

Laura Benanti: Tina

John Ortiz: Mr. Temple

Katya Virshilas: Morgan





La trama

Il maestro di ballo Pierre Dulaine (Antonio Banderas) ha deciso di mettersi al servizio della comunità e in particolare di un gruppo di ragazzi problematici che subiscono, per problemi legati alla disciplina, alcune ore extra dopo le lezioni scolastiche.

Di solito durante questi orari non si fa nulla e nessun insegnante vuole prendersi questa bega, e chi lo fa preferisce evitare accuratamente di perder tempo con i ragazzi, cosi a prendersene carico sarà Dulaine.

La Preside del liceo all’inizio titubante decide di seguire il suo istinto, convinta dall’innegabile savoir faire del fascinoso maestro di danza e dal suo entusiasmo e così iniziano le ore di punizione che diventano lezioni di ballo.

Le prime lezioni sono difficoltose, Dulaine vuol avvicinare ad un mondo giovanile fatto di musica hip-hop e street dance balli come il Tango e il Foxtrot, alla fine ci riesce, ma non senza difficoltà anche grazie ad un indubbio carisma che si trasforma in un ascendente così forte sui ragazzi che la classe diventa molto unita.

Il finale vedrà i ragazzi partecipare ad una importante gara di ballo, dove tra ballerini professionisti ed un pubblico sbigottito useranno la loro musica preferita e gli insegnamenti di Dulaine per coreografare una performance di ballo al contempo moderna e classica, un mix tanto coinvolgente da entusiasmare il pubblico, i giudici e gli stessi avversari di gara.





Il nostro commento

La regista Liz Friedlander proveniente dal mondo dei videoclip ci regala un "Pensieri pericolosi" a tempo di musica, una storia di amore per la danza, integrazione, riscatto e crescita.

Cercando il pelo nell'uovo si potrebbe accusare la sceneggiatura di ammicare troppo, di sfruttare alcuni cliché tipici del genere, ma sarebbe sviare l’attenzione dal fatto che Ti va di ballare? funziona, convince e diverte, piazzandosi tra i migliori dance-movies in circolazione.

La messinscena è funzionale, il protagonista carismatico e il mix balli classici miscelati all’hip-hop è oltremodo stimolante, insomma se "vi va di ballare" questo è senza dubbio il film giusto.





Curiosità



La sceneggiatura del film è ispirata alla vita di Pierre Dulaine, ballerino da sala e insegnante noto negli Stati Uniti per aver portato il ballo nelle scuole dove ha introdotto le "dancing classrooms".



I ragazzi del cast hanno lavorato con il vero Pierre Dulaine per eseguire correttamente i passi di danza richiesti dal film.



Originariamente Antonio Banderas aveva rifiutato la parte di Dulaine quando leggendo la sceneggiatura aveva pensato che il film era tutto incetrato su balli classici. I produttori gli chiesero di concedergli un po' di tempo per spiegare bene la storia. Dopo averli ascoltati, visionato un documentario e incontrato il vero Pierre Dulaine, Banderas ha firmato.



Antonio Banderas e Laura Benanti tornano a lavorare e ballare insieme dopo lo spettacolo di Broadway Nine the Musical (2003), revival che ha fruttato a Banderas una nomination ai Tony Awards.



Il vero Pierre Dulaine appare nel film in un cameo: è uno dei giudici della gara di ballo.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 65.







Colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Aaron Zigman (Step Up, Step Up 2 - La strada per il successo) e dell'artista hip hop Kasseem Dean alias Swizz Beatz .

La colonna sonora include anche brani di Black Eyed Peas, Dirtbag, Kem, Rhymefest e Lena Horne.



TRACK LISTINGS:

1. I Got Rhythm (Take The Lead Remix) [feat. Q-Tip] - Lena Horne

2. Take The Lead (Wanna Ride) - Bone Thugs-N-Harmony

3. Feel It - The Black Eyed Peas

4. I Like That (Stop) (Take The Lead Version) - Jae Millz

5. These Days - Rhymefest

6. Here We Go - Dirtbag

7. Whuteva - Remy Martin

8. Ya Ya - The Empty Heads

9. Never Gonna Get It [feat. Akon, Topic] - Sean Biggs

10. I Like That You Can't Take That Away From Me - Eric B. & Rakim

11. Fascination - Kem

12. Que Sera Sera (Whatever Will Be, Will Be) - Sly And The Family Stone