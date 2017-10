Stasera in tv: "L'immortale" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 1 ottobre 2017

Rete 4 stasera propone "L'immortale", dramma crime del 2010 diretto da Richard Berry e interpretato da Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin e Marina Foïs.





Cast e personaggi

Jean Reno: Charly Matteï

Kad Merad: Tony Zacchia

Jean-Pierre Darroussin: Martin Beaudinard

Marina Foïs: Marie Goldman

Richard Berry: Aurelio Rampoli

Dominique Thomas: Ange Papalardo

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Charly Matteï

Franco Mannella: Tony Zacchia

Pasquale Anselmo: Martin Beaudinard

Tiziana Avarista: Marie Goldman

Franco Zucca: Aurelio Rampoli

Angelo Nicotra: Ange Papalardo





La trama

Charly Matteï (Jean Reno) ha deciso di dare una svolta alla sua vita da fuorilegge. Negli ultimi tre anni ha condotto una vita pacifica, dedicandosi a sua moglie e ai due bambini. Poi, un inverno, viene dato per morto in un parcheggio al Vecchio Porto di Marsiglia, con 22 pallottole in corpo. Ma, a dispetto di ogni probabilità, Charly non muore. Questo film è un lavoro di finzione ispirato, però, a veri eventi accaduti nel mondo della mafia marsigliese.





Il nostro commento

Luc Besson torna in veste di produttore per un'altra incursione nel cinema di genere stavolta con digressioni nel gangster-movie e suggestioni noir, due generi che il cinema francese ha rivisitato spesso con ottimi risultati grazie ad un background filmico di notevole spessore.

Il regista e attore Richard Berry per il suo L'immortale si ispira ad alcuni fatti di cronaca e alla figura storica della malavita marsigliese Jacky Imbert, per imbastire un solido crime che pesca a piene mani da moltissimo cinema di genere e grazie all’interpretazione di un credibile Jean Reno, in questo caso meno gigione del consueto, e ad un casting di comprimari particolarmente azzeccato, confeziona una pellicola coinvolgente al punto giusto, ricca di atmosfera e rimandi a grandi classici.

Attenzione per chi fosse in cerca di adrenalina da action-movie, L’immortale non è un action a tutto tondo, se dovessimo fare un paragone il film di Berry è paragonabile al "Vendicami" di Johnnie To e possiede molta dell’atmosfera crespuscolare dell’ottimo "36 Quai des Orfèvres" di Olivier Marchal, quindi ci troviamo di fronte ad un godibilissimo crime che mixa con una certa eleganza eventi reali e suggestioni cinefile a sfondo malavitoso.





Curiosità



Sia il film che il libro da cui è tratta la sceneggiatura si basano liberamente su una vera guerra tra bande scoppiata negli anni '70 tra Jacques Imbert alias "Jacky Le Mat" (considerato come l'ultimo "Don" di Marsiglia) e Tany Zampa. Proprio come Charly Mattei nel film, Jacky è stato lasciato per morto in un parcheggio con ben 22 pallottole messegli in corpo da Zampa, ma Jacky è miracolosamente sopravvissuto riportando la paralisi permanente del braccio destro.



Qusto è stato il primo ruolo da villain per l'attore Kad Merad (Giù al Nord).



Il film ha esordito al terzo posto del box-office francese dietro il fantasy americano Alice in Wonderland e la commedia romantica francese Il truffacuori.



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 29.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Klaus Badelt (La regola del sospetto, K-19, Hannibal)

(La regola del sospetto, K-19, Hannibal)

Il regista Richard Berry avrebbe originariamente voluto assumere James Newton Howard per comporre la musica del film, ma alla fine ha optato per Klaus Badelt dopo che gli era stato consigliato di ascoltare la musica che Badelt aveva composto per il thriller Anything for Her (2008). Dopo l'incontro con Badelt a Parigi e dopo avergli mostrato il film, Berry è stato piacevolmente sorpreso nel sentir dire che era il compositore a voler assolutamente musicare il film.



La colonna sonora include anche brani d'opera tratti da La Tosca, Madama Butterfly, Rigoletto e La Bohème.



1. Mom - Klaus Badelt

2. La Tosca, Act III: E lucevan le stelle - Zubin Mehta

3. La Tosca, Act III: Ah! Franchigia a Floria Tosca - Zubin Mehta

4. Assassination Flashback - Klaus BadelT

5. La Bohème, Act I: Ehi! Rodolfo - Placido Domingo

6. La Bohème, Act I: O soave Fanciulla - Sir Georg Solti

7. Madama Butterfly: Un bel di vedremo - Renatta Scotto

8. Harbor Warehouse - Klaus Badelt

9. Rigoletto: Tutte le feste al tempio - Roberto Alagna

10. Karim Killed - Klaus Badelt

11. Birthday Killing - Klaus Badelt

12. Motorcycle Chase - Klaus Badelt

13. Charly Interrogation - Klaus Badelt

14. Rabau Killing - Klaus Badelt

15. Charly's Plan - Klaus Badelt

16. Saving Anatole, Pt. 1 - Klaus Badelt

17. Saving Anatole, Pt. 2 - Klaus Badelt

18. Kitchen Fight - Klaus Badelt

19. Final Interrogation - Klaus Badelt

20. Parking - Klaus Badelt

21. Lucia di Lammermoor, Scena V: "Oh giusto cielo!" - Scena ed Aria - Andrea Rost

22. Immortal (Radio Edit) - Laurence Revey

Per ascoltare altri brani della colonna sonora clicca QUI.