La Bella e la Bestia: nuove locandine e anteprima video della colonna sonora

Di Federico Boni sabato 4 febbraio 2017

La bella e la bestia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action Disney nei cinema italiani dal 16 marzo 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili online 7 nuove locandine e un video musicale ufficiale per il nuovo live-action Disney La Bella e la Bestia in arrivo nei cinema italiani il 16 marzo.

Il mese scorso la Disney ha annunciato che Ariana Grande e John Legend avrebbero collaborato per cantare il tema principale del nuovo live-action La Bella e la Bestia. Ora lo studio ha rilasciato una clip con il brano integrale a cui seguirà un video musicale ufficiale diretto da Dave Meyers, registta che ha diretto video per Janet Jackson, Ice Cube, Britney Spears, Katy Perry ("Firework") e P! Nk ("Just Like Fire" dalla colonna sonora del sequel "Alice attraverso lo specchio").

L'incantevole ballata "The Beauty and the Beast" del premio Oscar Alan Menken con testi del due volte premio Oscar Howard Ashman è stata composta per il classico d'animazione del 1991 ed era interpretata originariamente da Celine Dion e Peabo Bryson. Il brano originale ha ricevuto un Oscar, un Golden Globe e un Grammy Award.





La Bella e la Bestia: nuovo trailer italiano e 17 locandine

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un nuovo trailer italiano del live-action della Disney La Bella e la Bestia che include nuovi filmati e Ariana Grande e John Legend che duettano nell'iconico brano "Beauty And The Beast" premiato con un Oscar. Insieme al nuovo trailer trovate anche una gallery con 17 nuove locandine ufficiali del film che includono 11 character poster con ritratti dei personaggi principali.

La Bella e la Bestia: i trailer del live-action e del film d'animazione a confronto (video) In un video i trailer live-action e d'animazione del classico "La bella e la Bestia" a confronto

La Bella e la Bestia è il fantastico viaggio di Belle, una brillante, bella e indipendente giovane donna che viene fatta prigioniera da una bestia nel suo castello. Nonostante i suoi timori, belle fa amicizia con il personale incantato del castello e impara a guardare oltre l'orribile aspetto esteriore portando alla luce il cuore gentile della Bestia e il principe che si cela al suo interno.

E' stato recentemente annunciato che questo rifacimento live-action avrà una durata di 123 minuti, il doppio del tempo della versione animata premio Oscar (84 minuti).

Il film è interpretato da Emma Watson nei panni di Belle; Dan Stevens come la Bestia; Luke Evans come Gaston, il bello, ma superficiale abitante del villaggio che corteggia Belle; Kevin Kline come Maurice, il padre di Belle; Josh Gad come LeFou, l'aiutante di campo di Gaston; Ewan McGregor come Lumière, il candelabro; Stanley Tucci come Maestro Cadenza, il clavicembalo; Audra McDonald come Mrs. Garderobe, il guardaroba; Gugu Mbatha-Raw come Spolverina / Plumette, il piumino; Hattie Morahan come l'Incantatrice; Nathan Mack come Chicco / Chip, la tazzina da tè; Ian McKellen come Tockins, l'orologio sulla mensola del camino e Emma Thompson come Mrs. Bric, la teiera.

la Bella e la Bestia debutta nei cinema italiani il 16 marzo.





La Bella e la Bestia: nuova locandina e spot tv "Golden Globes"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disney ha reso disponibili un nuovo spot tv, andato in onda durante i Golden Globes, e una nuova locandina del live-action La Bella e la Bestia. Il film è interpretato da Emma Watson nei panni di Belle e Dan Stevens in quelli del Principe tramutato in Bestia in quella che è una fedele rivisitazione live-action del classico del 1993 diventato il primo film d'animazione ad ottenere una nomination come Miglior Film. Belle approda nel castello della Bestia quando suo padre (interpretato da Kevin Kline) viene fatto prigioniero, e si ritroverà alle prese con un potente incantesimo che solo il vero amore potrà infrangere.

In questo nuovo spot tv si può ascoltare un frammento del brano "Belle" interpretato da Emma Watson oltre a stralci di sequenze inedite del film che debutta nei cinema italiani il 16 marzo.

Fonte: Collider





La Bella e la Bestia: nuovo spot tv con scene inedite

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disney ha reso disponibile un nuovo spot tv per La Bella e la Bestia, clip che include un paio di sequenze inedite. Bill Condon regista di Dreamgirls, Kinsey e The Twilight Saga: Breaking Dawn dirige questo adattamento live-action dell'acclamato classico d'animaizone Disney con Emma Watson e Dan Stevens (Downton Abbey) nei ruoli principali di Belle e la Bestia.

Disney sino ad ora ha realizzato una serie di sorprendenti live-action con l'accattivante e delizioso Cenerentola, il lussureggiante Il libro della giungla che ha portato i confini della CG oltre il fotorealistico e il godibile Il drago invisibile con una rivisitazione aggiornata e a misura di famiglie di un amato classico per ragazzi anni '70.

La Bella e la Bestia è interpretato anche da Luke Evans, Josh Gad, Kevin Kline, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen ed Emma Thopmson. Il film debutta nelle sale il 16 marzo 2017.





La Bella e la Bestia: spot tv esteso e anteprima colonna sonora

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili online nuovi video per l'atteso live-action La Bella e la Bestia che includono un nuovo spot tv esteso e un'anteprima della colonna sonora. L'originale fiaba animata è ben nota e amata per i suoi numeri musicali così alcuni si sono chiesti come Emma Watson gestirà la parte cantata e ora lo scopriamo grazie ad un video ufficiale condiviso via Twitter da Disney in cui l'attrice intona uno stralcio di "Something There", brano della colonna sonora del film.

Ecco il vostro esclusivo primo ascolto di @EmmaWatson cantare 'Something There' da La Bella e la Bestia. #BeOurGuest.

La Bella e la Bestia aggiornerà il classico cartoon Premio Oscar anni '90. Tutti i personaggi animati di questo classico Disney torneranno in versione live-action con il racconto che fruirà di qualche piccola modifica e nuove canzoni per andare incontro ad un pubblico contemporaneo.

La Bella e la Bestia è in arrivo nelle sale italiane il 16 marzo 2017.







Here's your exclusive first listen of @EmmaWatson​ singing 'Something There' from Beauty and the Beast. #BeOurGuest pic.twitter.com/AWpcrDmELY

— Beauty and the Beast (@beourguest) 31 dicembre 2016

La Bella e la Bestia: nuovo trailer internazionale

Aggiornamento di Pietro Ferraro Dopo un nuovo recente trailer da record di visualizzazioni è disponibile online un nuovo trailer internazionale del live-action La Bella e la Bestia con nuove sequenze che faranno la gioia dei fan in attesa dell'uscita del film che debutterà nei cinema italiani il 16 marzo 2017. Questo nuovo trailer è una versione leggermente condensata del primo full trailer che la Disney ha rilasciato un paio di settimane fa. Tuttavia vi sono nuove sequenze che mettono ulteriormente in rilievo l'aderenza di questo nuovo live-action con il classico d'animazione originale. In questo nuovo trailer, si arriva a vedere un'immagine di Chip, il figlio di Mrs. Brick, così come del cavallo di Belle nel giardino innevato del castello. Inoltre vi è una bellissima inquadratura di Belle che entra per la prima volta nell'immensa biblioteca della Bestia. Fonte: Movieweb

La Bella e la Bestia: nuova foto con Belle e Gaston

Aggiornamento di Pietro Ferraro Dopo aver ricreato inquadratura per inquadratura il classico d'animazione originale nel trailer del live-action Disney La Bella e la Bestia che ha entusiasmato il pubblico diventando il trailer più visto nelle prime 24 ore oggi abbiamo una nuova immagine ufficiale via Empire che ritrae il Gaston di Luke Evans mentre corteggia la Belle di Emma Watson. Il più furbo è Gaston. Il più svelto é Gaston. Il tuo collo é il più forte del mondo Gaston! Recita la presentazione dell'immagine su Empire, tratta dal brano "La canzone di Gaston" dal film d'animazione originale. Luke Evans attore il cu fascino ambiguo lo ha reso spesso materia prima da villain (Dracula Untold, Fast & Furious 7) parla del suo Gaston.

Diventa malvagio come qualsiasi personaggio Disney potrebbe eventualmente diventare. Si tratta di un uomo che, per la prima volta nella sua vita, non ha ottenuto ciò che voleva.

Gaston è descritto con una venatura comedy, ma attenzione perché lui è un ex soldato e non un buffone. Insomma è un personaggio dalle molteplici sfumature. Belle, d'altra parte, rimane la Belle che conosciamo e che gi spettatori amano. Emma Watson che è una superfan del film d'animazone originale ancora non si capacita del fatto di poter incarnare questa eroina Disney.

Belle è stato uno dei miei idoli durante l'infanzia. Conoscevo ogni battuta del film d'animazione. Sono nata a Parigi come Belle. Entrambe amiamo la lettura, ovviamente. E' una persona che in realtà non riesce ad inserirsi, ma che trova il suo posto nel mondo utilizzando ciò che la rende diversa. E' stata solo fonte di ispirazione per me.

La Bella e la Bestia è nelle sale italiane il 16 marzo 2017.





La Bella e la Bestia: nuovo trailer italiano del live-action Disney

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disney ha reso disponibile un nuovo trailer italiano dell'adattamento live-action del suo classico d'animazione La Bella la Bestia. Il film porta alla vita in uno splendido evento cinematografico diretto da Bill Condon uno dei racconti più amati di sempre. Il film vanta uno straordinario cast che include Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Ian McKellen ed Emma Thompson.

Questa nuova incarnazione de La Bella e la Bestia dà a Belle un nuovo retroscena. Nel classico d'animazione originale il padre Maurice era un inventore che stava cercando di vendere il suo macchinario per tagliare tronchi quando si ritrova prigioniero nel castello della Bestia. Questo progetto inverte il copione, con Belle che diventa inventrice di carillon che suo padre costruisce per lei. Emma Watson e Dan Stevens interpreteranno rispettivamente Belle e la Bestia / il Principe mentre Luke Evans sarà Gaston, Emma Thompson sarà Mrs. Bric e Kevin Kline interpreterà Maurice, il padre di Belle.

Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar, due dei quali ricevuti per il classico d’animazione del 1991, ha composto la colonna sonora del film, che comprenderà nuove registrazioni delle canzoni originali oltre a diversi nuovi brani composti da Menken e Sir Tim Rice.





La Bella e la Bestia: nuovo poster e dettagli sulla trama del live-action Disney

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Emma Watson ha condiviso su Facebook un nuovo suggestivo poster del live-action Disney La Bella e la Bestia che ci ripropone l'iconica scena del ballo. L'eclettico Bill Condon (Demoni e dei, Dreamgirls, The Twilight Saga) dirige La Bella e la Bestia supportato da uno straordinario cast corale che comprende anche Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Ian McKellen ed Emma Thompson. Emma Watson insieme al poster ha condiviso un messaggio per i suoi fan.

Sono così felice di poter fare vedere a tutti voi il nuovo teaser poster di La bella e la bestia! Voi siete le prime persone a vederlo! Spero vi piaccia. Con Amore. Emma x.

Emma Watson parlando con Entertainment Weekly ha rivelato che questo adattamento live-action offrirà ai fan un quadro più chiaro sul passato di Belle. Nel classico d'animazione originale tutto quello che sapevamo su Belle all'inizio della storia è che lei è ama leggere, mentre il padre Maurice sta cercando di vendere la sua ultima invenzione, una macchina per tagliare tronchi. Maurice viene imprigionato nel castello della Bestia durante un viaggio intrapreso per vendere la sua invenzione. In una nuova foto via EW, che ritrae la Belle di Emma Watson e il Maurice di Kevin Kline, scopriamo che in realtà è Belle ad essere l'inventrice, con il padre Maurice che costruisce le sue invenzioni, dei carillon.

Nel film d'animazione è suo padre l'inventore ma nel film abbiamo coinvolto anche Belle. Ho pensato che non c'è mai stata molta informazione o dettagli all'inizio della storia sulla possiblità che Belle fosse coinvolta in qualcos'altro, diverso dalla sua passione per i libri. Inoltre come trascorreva il suo tempo? Così abbiamo creato una storia passata per lei in cui ha inventato una specie di lavatrice, in modo che, invece di fare il bucato, poteva sedersi e usare questo tempo per leggere. Quindi sì, abbiamo fatto di Belle un'inventrice.

I carillon svolgono un ruolo fondamentale nella storia. La set decorator Kate Spencer rivela che Belle è "iperprotetta" da suo padre, perché ha perso la madre. Secondo Kate Spencer i carillon rappresentano il mondo che Belle si sta perdendo.

Kevin Kline nei panni di Maurice sta costruendo tutti questi carillon che devono raccontare la storia di Belle che non può viaggiare. In un certo senso lei è iperprotetta da suo padre, perché ha perso la madre. Quindi abbiamo realizzato tutti questi carillon che rappresentano i diversi paesi del mondo, in modo che Belle possa vedere cosa si sta perdendo.

Bill Condon dirige Bella e la Bestia da una sceneggiatura di Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky. Condon ha sostituito il regista originale Guillermo del Toro che ha abbandonato il progetto nell'estate del 2014.

Fonte: Movieweb





La Bella e la Bestia: nuove immagini di Emma Watson nel live-action Disney

Aggiornamento di Pietro Ferraro

La Bella e la Bestia rappresenta ancora oggi una delle vette della Disney e uno dei più popolari e rispettati film d'animazione mai realizzati. Ora la stessa Disney dopo il successo del recente Cenerentola ha deciso di proporre un adattamento live-action di uno dei suoi classici più amati che debutterà nei cinema l'anno prossimo. Ora possiamo dare un'occhiata alle immagini pubblicate da Entertainment Weekly che ci mostrano alcuni dettagli di questo sontuoso adattamento.

Entertaintment Weekly ha svelato la copertina del prossimo numero insieme ad una manciata di nuove foto ufficiali che ci mostrano l'ex Hermione di Harry Potter Emma Watson come Belle e Dan Stevens come la Bestia, così come molti altri personaggi del film. Emma Watson è stata una fan del classico Disney per tutta la vita come ha raccontato a EW.

Non riesco nemmeno a pensare a quante volte l'ho guardato da bambina. Sapevo tutte le battute a memoria. Sapevo tutte le canzoni a memoria.

L'attesa per questo film cresce di mese in mese con il primo teaser trailer approdato online pochi mesi fa che è riuscito a battere il record per il maggior numero di visualizzazioni in 24 ore battendo un film evento del calibro di Star Wars: Il risveglio della Forza. Disney ha riunito un cast di altissimo profilo che oltre a Emma Watson e Dan Stevens include anche Luke Evans come Gaston, il premio Oscar Kevin Kline come Maurice, Josh Gad come Lefou, Ewan McGregor come Lumiere, Stanley Tucci come Maestro Cadenza, Gugu Mbatha-Raw come Plumette, la sei volte vincitrice del Tony Award Audra McDonald come Madame Garderobe, il candidato all'Oscar Ian McKellen come Cogsworth e il due volte premio Oscar Emma Thompson come la Signora Potts.

Ian McKellen non avrà un suo numero musicale nel film, ma secondo quello che ha raccontato a EW l'attore ce l'ha messa tutta.

Ho continuato a cantare quello che ho pensato sarebbe stato un'aggiunta piuttosto buona alla colonna sonora. "Il mio nome è Cogsworth! / E io sono un orologio! / Ticktock!" Ma non ho avuto la mia canzone.

Il premio Oscar Bill Condon è il regista del film con il compositore otto volte premio Oscar Alan Menken, che ha vinto due Oscar (Miglior Colonna Sonora e Miglior Canzone) per il film d'animazione del 1991, che torna a musicare il film. La Bella e la Bestia conterrà anche nuove registrazioni di brani originali scritti da Menken e Howard Ashman, oltre a diverse nuove canzoni scritte da Menken e il tre volte premio Oscar Tim Rice. Disney ha fissato la data di uscita italiana di La Bella e la Bestia al 16 marzo 2017.





NEW BEAUTY AND THE BEAST IMAGES pic.twitter.com/Hg5uNBdMZx — PerksOfBeingAFanboy. (@LiamKelsall) 2 novembre 2016

Brace yourselves: 9 more stills have just been released from Beauty and the Beast! 😍 https://t.co/tp6dVkPQvm pic.twitter.com/8lJghAOA6v — HypaBOO (@Hypable) 2 novembre 2016





New Beauty and the Beast images pic.twitter.com/bImaym6O6Y — Film Feed (@FiImFeed) 2 novembre 2016

More 'Beauty and the Beast' Photos: Lumiere, Cogsworth, Gaston & More [UPDATED25] https://t.co/rNL3XZwBrf pic.twitter.com/7J95fpEfvZ — Peter Sciretta (@slashfilm) 2 novembre 2016





Several more characters have now been revealed in new Beauty and the Beast photos https://t.co/gIj4dl2aIH pic.twitter.com/hqz8IhmaJv — io9 (@io9) 2 novembre 2016

Beauty and the Beast star @EmWatson talks about Belle and Maurice: exclusive imagehttps://t.co/daVIYJx05s — Clark Collis (@ClarkCollis) 2 novembre 2016

Fonte: Movieweb





La Bella e la Bestia: nuove immagini di Tockins, Lumiere e Gaston nel live-action Disney

Aggiornamento di Pietro Ferraro

la primavera dell'anno prossimo vedrà approdare sugli schermi un nuovo classico live-action targato Disney e dopo l'incantevole Cenerentola e il memorabile Il libro della giungla toccherà al capolavoro La bella e la bestia tornare a nuova, una rivisitazione che arriva dopo la sontuosa, ma deludente rivisitazione live-action francese di Christophe Gans uscita nel 2014. Dopo un primo teaser trailer italiano rilasciato lo scorso luglio ogg abbiamo alcune nuove foto ufficiali condivise via Twitter.

Questa nuova versione di La Bella e la Bestia vede protagonista Emma Watson come l'iconica Belle e Dan Stevens come il mostro titolare. Il classico animato originale uscito nelle sale nel lontano 1991 sta per celebrare il suo 25° anniversario il prossimo 19 settembre che prevede l'uscita di una nuova edizione Blu-ray con contenuti extra inediti tra cui una speciale ed esclusiva anteprima del nuovo film live-action. E' proprio da questa anteprima inclusa nel Blu-ray che un utente Twitter ha tratto le immagini che andiamo a proporvi e che ritraggono per la prima volta in assoluto l'orologio Tockins interpretato da Ian McKellen e il candelabro Lumiere interpretato da Ewan McGregor così come appariranno nel film. Abbiamo anche una foto di Dan Stevens versione "principe" prima che assuma le sembianze della Bestia. Una terza foto ci mostra Josh Gad nel ruolo di Le Tont e Luke Evans come Gaston (i due attori danno le spalle alla macchina da presa).

Bill Condon è il regista di questo fedele adattamento del racconto ad opera dello sceneggiatore Stephen Chbosky. L'otto volte Premio Oscar Alan Menken, che ha vinto due statuette proprio per la versione animata del film, torna con tre nuove canzoni. Il film debutta nei cinema italiani il 16 marzo 2017.





sO EXCITED UGH pic.twitter.com/UH0LUmygoS — mac (@maconodom) 25 agosto 2016





First look at @EmWatson in the iconic blue Belle dress ... if you squint real hard #BeautyAndTheBeast pic.twitter.com/CR2z0KtYqG — Dina Sartore-Bodo (@DeeBodes22) 26 agosto 2016

Fonte: Movieweb





La Bella e la Bestia: trailer italiano e poster del remake live-action Disney con Emma Watson

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo aver interpretato Hermione nella saga di Harry Potter, l'attrice Emma Watson sarà Belle in una nuova rivisitazione live-action della Disney del classico La Bella e la Bestia. Disney ha reso disponibili un primo trailer italiano e una locandina del film che coma già accaduto con il recente live-action di Cenerentola rimarrà molto fedele al capolavoro d'animazione del 1991.

Emma Watson ha condiviso su Facebook il poster con un messaggio ai suoi fan:

Sono entusiasta di rivelare il primo teaser poster per La Bella e la Bestia, esclusivamente per i miei fan su Facebook! Spero che vi piaccia! Con amore, Emma x #BeOurGuest.

La Bella e la Bestia è il fantastico viaggio di Belle, una brillante, bella e indipendente giovane donna che viene fatta prigioniera da una bestia nel suo castello. Nonostante i suoi timori, la ragazza fa amicizia con il personale incantato del castello e impara a guardare al di là dell'orrendo aspetto esterno della Bestia orrenda per scoprire il cuore gentile e l'anima del vero principe che si cela all'interno.

La Bella e la Bestia si basa sul 30° classico d'animazione Disney e ne rimodella i personaggi e i numeri musicali per un pubblico contemporaneo. L’amata fiaba tornerà sul grande schermo in una nuova veste grazie alla regia di Bill Condon e alla sceneggiatura di Stephen Chbosky. Emma Watson e Dan Stevens interpreteranno rispettivamente Belle e la Bestia / il Principe mentre Luke Evans sarà Gaston, Emma Thompson sarà Mrs. Bric e Kevin Kline interpreterà Maurice, il padre di Belle. Il cast è completato da Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald e Ian McKellen.

Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar due dei quali ricevuti per il classico d’animazione del 1991, comporrà la colonna sonora del film, che comprenderà nuove registrazioni delle canzoni originali oltre a diversi nuovi brani composti da Menken e Sir Tim Rice.

La Bella e la Bestia, nei cinema italiani dal 16 marzo 2017, si basa sul 30° classico d'animazione Disney e ne rimodella i personaggi e i numeri musicali per un pubblico contemporaneo.





La Bella e la Bestia: trailer del remake live-action Disney con Emma Watson

Aggornamento di Pietro Ferraro

Dopo Cenerentola e La bella addormentata nel bosco (Maleficent) è il turno di un altro classico Disney tornare sugli schermi in una versione aggiornata in formato live-action, si tratta de La bella e la bestia diretto dal Bill Condon (Breaking Dawn, Dreamgirls) da una sceneggiatura basata sul film d'animazione del 1991.

Realizzato per un pubblico contemporaneo, questa ultima fiaba Disney rimane fedele all'originale, con un aggiornamento della parte musicale con diverse nuove canzoni. La Bella e la Bestia è il fantastico viaggio di Belle, una brillante, bella e indipendente giovane donna che viene fatta prigioniera da una bestia nel suo castello. Nonostante i suoi timori, fa amicizia con il personale incantato del castello e impara a guardare al di là dell'aspetto orrendo della Bestia portando alla luce il cuore gentile e l'anima di un vero principe.

Il film è interpretato dalla Emma Watson della saga di Harry Potter come Belle affiancata da un cast di supporto che include Dan Stevens come la Bestia; Luke Evans come Gaston, il bello ma superficiale abitante del villaggio che corteggia Belle; il premio Oscar Kevin Kline come Maurice, l'eccentrico ed amabile padre di Belle; Josh Gad come Le Tont servitore di Gaston; Ewan McGregor come il candelabro Lumiere; Stanley Tucci come il clavicembalo Maestro Cadenza; Gugu Mbatha-Raw come Spolverina il piumino; Audra McDonald è Madame Garderobe, il guardaroba; Ian McKellen è Cogsworth, l'orologio sulla mensola del camino e il due volte premio Oscar Emma Thompson e la teiera, la signora Potts.

Il compositore otto volte premio Oscar Alan Menken, che ha vinto due Oscar (Miglior colonna sonora e miglior canzone) per il film d'animazione del 1991, ha musicato il film che includerà nuove registrazioni dei brani originali scritti da Menken e Howard Ashman, oltre a diverse nuove canzoni scritte da Menken e il tre volte premio Oscar Tim Rice.





La Bella e la Bestia: prima foto di Emma Watson con il cast del live-action Disney

Articolo pubblicato il 15 aprile 2015 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

Va prendendo forma il cast del nuovo Adattamento live action della Disney del classico La Bella e la Bestia, con un via alla produzione previsto per l'inizio del mese prossimo presso gli Shepperton Studios di Londra.

L'attore Josh Gad (Le Fou) ha condiviso una foto sulla sua pagina di Instagram, dove è ritratto insieme ai co-protagonisti Emma Watson (Belle), Luke Evans (Gaston), Dan Stevens (La Bestia) e Kevin Kline (Maurice). Anche se non si sa esattamente dove questa foto sia stata scattata, Josh Gad ha aggiunto la didascalia, "Non vedo l'ora che tu sia nostro ospite" che è ovviamente, un cenno al famoso "Stia con noi / Be Our Guest" canzone dall'originale d'animazione del 1991.

Altri membri del cast che non sono ritratti nel "selfie" includono Emma Thompson (Mrs. Bric), Ian McKellen (Tockins) e Gugu Mbatha-Raw (Spolverina). Non si sa quanti ruoli sono ancora da riempire, ma uno dei personaggi principali della versione animata che non è stata ancora annunciatto è Lumiere, doppiato da Jerry Orbach nel film del 1991. Alan Menken, che ha vinto due Oscar per il primo film, sta registrando diverse nuove canzoni per il remake live action, con diverse nuove versioni dei brani originali.

Alla regia Bill Condon, meglio conosciuto per i musical Chicago e Dreamgirls, dirige da una sceneggiatura di Evan Spiliotopoulos (Hercules) e Stephen Chbosky (Noi siamo infinito), con David Hoberman e Todd Lieberman a bordo come produttori. Speriamo che questo selfie sia solo il primo di molti a venire quando la produzione prenderà il via, quindi restate sintonizzati per altre foto dal set.





La Bella e la Bestia - Emma Watson protagonista del live action Disney

Perso Guillermo Del Toro e trovato Bill Condon, l'atteso e temuto live action Disney dedicato a La bella e la Bestia ha confermato la sua protagonista, ovvero Emma Watson. E' stata la stessa attrice ad ufficializzare la notizia, via Facebook. Hermione, in conclusione, sarà Belle.



'Finalmente ora lo posso dire … sarò Belle nel nuovo adattamento live-action Disney della Bella e la Bestia! Ha così tanto segnato la mia infanzia che sembra surreale il fatto che danzerò sulle note di “Stia con Noi” e canterò “Uno sguardo D’Amore”. La ragazzina di sei anni che c'è dentro di me è al settimo cielo e con il cuore in gola. E’ ora di iniziare con le lezioni di canto. Non vedo l’ora che arrivi il film'.

Poche parole che confermano la fedeltà del lungometraggio al capolavoro animato del 1991, con tanto di canzoni nuovamente pronte ad inondare i grandi schermi. Ad occuparsi della sceneggiatura Stephen Chbosky, regista nonché sceneggiatore di quel gioiello che fu Noi Siamo Infinito, interpretato proprio dalla Watson. Si attendono ora notizie sul resto del cast.

Fonte: Comingsoon.net



La Bella e la Bestia - Guillermo del Toro abbandona il progetto con Emma Watson

Pochi giorni dopo l'annuncio da parte della Disney di un film in live action su La Bella e la Bestia diretto da Bill Condon, e senza dimenticare la recente versione firmata Christophe Gans con Vincent Cassel e Léa Seydoux mattatori, Guillermo del Toro ha abbandonato il medesimo progetto Warner che da circa due anni stava portando avanti. Nel 2012 l'annuncio che sarebbe stata Emma Watson a vestire i panni di Belle, per un titolo ovviamente cupo e 'mostruoso', come la 'scuola Del Toro' insegna.

La pellicola però si farà, tant'è che il regista di Pacific Rim ne rimarrà 'attaccato' in qualità di produttore insieme a Denise DiNovi. A motivare l'addio gli immancabili conflitti di programmazione, che vedono Del Toro barcamenarsi tra sequel (Pacific Rim 2 ed Hellboy 3), titoli inediti (Crimson Peak), serie tv (The Strain) e produzioni varie (Pinocchio, Book of Life).

La major dovrà ora trovare un degno sostituto a tempo di record, anche perché c'è ancora una volta la concorrenza Disney da battere. Dopo il 'caso' Il Libro della Giungla (Andy Serkis da una parte, Jon Favreau dall'altra), la casa di Topolino ha osato sfidare la Warner anche con La Bella e la Bestia, per 4 adattamenti in live action che vedranno i due studios correre a più non posso per 'anticipare' la concorrenza.

Emma Watson, dal canto suo, sarebbe ancora legata al ruolo di protagonista, per una brutta notizia che farà sicuramente poco piacere ai tanti fan di Del Toro. Perché una Bella e la Bestia affidata alle sue fantasiose mani ci avrebbe sicuramente regalato enormi soddisfazioni.

Fonte: Collider