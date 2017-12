Stasera in tv su italia 1: "Fast and Furious"

Di Pietro Ferraro venerdì 8 dicembre 2017

Italia 1 stasera propone "Fast and Furious", film d'azione del 2001 diretto da Rob Cohen (Dragon - La leggenda di Bruce Lee) e interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster.





Cast e personaggi

Paul Walker: Brian O'Conner

Vin Diesel: Dominic Toretto

Michelle Rodriguez: Letty

Jordana Brewster: Mia Toretto

Rick Yune: Johnny Tran

Chad Lindberg: Jesse

Johnny Strong: Leon

Matt Schulze: Vince

Ted Levine: Tanner

Ja Rule: Edwin

Vyto Ruginis: Harry

Thom Barry: Bilkins

Stanton Rutledge: Muse

Noel Gugliemi: Hector

R.J. de Vera: Danny Yamato

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Brian O'Conner

Massimo Corvo: Dominic Toretto

Rossella Acerbo: Letty

Eleonora De Angelis: Mia Toretto

Roberto Gammino: Johnny Tran

David Chevalier: Jesse

Simone Mori: Leon

Francesco Pannofino: Vince

Angelo Nicotra: Tanner

Enrico Di Troia: Edwin

Antonio Sanna: Harry

Renato Mori: Bilkins

Franco Mannella: Hector





La trama

Brian O’Conner (Paul Walker) a prima vista appare come il solito giovane spaccone pieno di soldi che vuole mostrare a tutto il mondo la sua abilità al volante, quindi modificato il suo bolide con tutte le diavolerie tecnologiche all’ultimo grido si cimenta in alcune corse clandestine organizzate a Los Angeles e di cui il campione incontrastato è Dominic Toretto (Vin Diesel), miglior pilota in assoluto e l’uomo da battere.

Brian dopo aver perso la gara e la propria macchina, stringe amicizia con Toretto che lo inserisce nel suo clan di cui fa parte anche Mia (Jordana Brewster), la sorella di Toretto, di cui Brian è innamorato.

Dopo le comprensibili resistenze verso il nuovo arrivato sembra che Brian riesca ad integrarsi bene, così bene che comincia a subodorare che il gruppo sia in realtà la famigerata banda che da mesi assalta vari TIR carichi di merce trafugandone il contenuto.

Ben presto scopriremo che Brian è un poliziotto infiltrato, che Toretto e compagni sono sorvegliati da tempo e che sarà proprio lui a dover arrestare il suo nuovo amico.

Il dilemma che dovrà affrontare Brian includerà la sua amicizia con Toretto che col tempo è andata consolidandosi e i sentimenti provati per la sorella di quest'ultimo, dubbi che metteranno a repentaglio l’intera operazione sotto copertura.





Il nostro commento

Rob Cohen (xXx) dirige con mano sicura questo adrenalinico action-movie che prende evidentemente spunto dall'action di culto Point Break e che risulta ad oggi il migliore della serie.

Velocità e vetture sono i cardini narrativi a cui si aggiunge la furbizia degli sceneggiatori David Ayer (Training day) ed Eric Berngquist che strizzano l’occhio agli action e ai polizieschi anni ’80 e danno, è proprio il caso di dirlo, una marcia in più a tutta l’operazione.

Il film è come le vetture che vediamo sfrecciare durante tutto il film, "truccato" e appariscente con un cast assolutamente azzeccato capeggiato da un carismatico Vin diesel completamente a suo agio tra motori e bellezze da calendario e Paul Walker che offre una bella prova visto che il suo è il ruolo più complesso e sfaccettato del film.

Bellezze da cofano mozzafiato, sgargianti decalcomanie e alta velocità per un adrenalinico inno alla "tuning mania" caldamente consigliato.





Curiosità



Il film ha fruito sinora di ben 7 sequel (2 Fast 2 Furious, Tokyo Drift, Solo parti originali, Fast & Furious 5, Fast & Furious 6, Fast & Furious 7 e Fast & Furious 8)



In una scena a casa di Toretto per qualche secondo si vedono scorrere sul televisore in salotto alcune scene del film Dragon - La storia di Bruce Lee altro film diretto da Rob Cohen.



Durante le riprese Vin Diesel ha accidentalmente rotto il naso ad uno stuntman.



Né Michelle Rodriguez, né Jordana Brewster avevano la patente prima dell'inizio delle riprese.



Mark Wahlberg, Christian Bale ed Eminem sono stati tutti presi in considerazione per la parte di Brian O'Conner prima che Paul Walker vennise scelto per il ruolo.



Natalie Portman, Sarah Michelle Gellar, Kirsten Dunst, Bijou Phillips e Jessica Biel hanno tutte sostenuto un provino per il ruolo di Mia.



Durante le gare al Race Wars 1.500 vere auto da corsa con veri piloti hanno partecipato alle riprese.



Paul Walker e Matt Schulze hanno coreografato con attenzione la scena di lotta fuori dal negozio di Mia, ma quando è arrivato il momento di girare la scena gli sembrava poco spontanea e alla fine hanno deciso di improvvisare.



La RX-7 di Toretto in origine aveva una roll-bar, ma è stata rimossa affinchè il massiccio Vin Diesel riuscisse ad entrarvi.



Ci sono oltre 15.000 effetti sonori individuali nella prima gara su strada.



Nel film ci sono più di 60 veicoli giapponesi.



Il ruolo di Mia era stato scritto per Eliza Dushku, ma l'attrice non accettò la parte.



La casa utilizzata come quartier generale per l'indagine sotto copertura dell'FBI e la polizia di Los Angeles è la stessa casa che utilizzata come abitazione di Walter Matthau in Avviso di Chiamata (2000).



Alla fine dei titoli di coda è presente una scena aggiuntiva in cui si vede Toretto sfrecciare per le strade del Messico a bordo di una Chevelle SS rossa. Nella sequenza viene pronunciata la frase: "Vivo la mia vita a un quarto di miglia alla volta, per quei dieci secondi sono libero".



Il 30 novembre 2013 Paul Walker ha perso la vita in un incidente stradale. Walker era a bordo dell'auto di un amico anch'egli morto nell'incidente. L'attore si trovava a in California per un evento di beneficenza per la sua organizzazione "Reach Out Worldwide" a sostegno delle vittime del Tifone Haiyan nelle Filippine.



Il film costato 38 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 207.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del DJ e cantante statunitense Bryan Transeau (noto anche come "BT").

Transeau ha musicato anche il cinegame Lara Croft: Tomb Raider (2001), il sequel Blade 2 (2002) e l'action fantascientifico Stealth - Arma suprema (2005).



La colonna sonora include anche brani di Ja Rule, Faith Evans, Ashanti, R. Kelly e Limp Bizkit.



1. Good Life (Remix) [feat. Ja Rule] - Faith Evans

2. Pov City Anthem - Caddillac Tah

3. When A Man Does Wrong - Ashanti

4. Race Against Time Part 2 - Ja Rule

5. Furious [feat. O1] - Ja Rule

6. Take My Time Tonight - R. Kelly

7. Suicide [feat. I.G.] - Scarface

8. The Prayer - Black Child

9. Tudunn Tudunn Tudunn (Make U Jump) [feat. Noreaga] - Funkmaster Flex

10. Hustlin' [feat. Armageddon] - Fat Joe

11. Freestyle [feat. Irv Gotti] - Boo

12. Rollin' (Urban Assault Vehicle) [feat. DMX] - Limp Bizkit

13. Life Ain't A Game - Ja Rule

14. Cali Diseaz [feat. Nate Dogg] - Shade Sheist

15. Didn't I - Petey Pablo

16. Put It On Me [feat. Vita] - Ja Rule

17. Justify My Love [feat. Ashanti] - Vita