Stasera in tv: "The Jackal" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 settembre 2018

Rete 4 stasera propone "The Jackal", action-thriller del 1997 diretto da Michael Caton-Jones (Rob Roy) e interpretato da Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier.





Cast e personaggi

Bruce Willis: The Jackal

Richard Gere: Declan Joseph Mulqueen

Sidney Poitier: Carter Preston, FBI

Diane Venora: Valentina Koslova

Mathilda May: Isabella Zanconia

J. K. Simmons: Witherspoon

John Cunnigham: Brown

Jack Black: Lamont

Tess Harper: First Lady

Leslie Phillips: Woolburton

Stephen Spinella: Douglas

Sophie Okonedo: Alsaria

David Hayman: Terek Murad

Doppiatori italiani

Massimo Venturiello: The Jackal

Mario Cordova: Declan Joseph Mulqueen

Vittorio Di Prima: Carter Preston

Roberta Greganti: Isabella Zanconia

Mario Bombardieri: Witherspoon

Michele Kalamera: Brown

Marco Bresciani: Lamont

Fabrizia Castagnoli: First Lady

Roberto Certomà: Douglas

Antonella Alessandro: Alsaria

Carlo Valli: Terek Murad

Vittorio Amandola: Belinko

Valentina Mari: Maggie

Pasquale Anselmo: Ghazzi Murad

Marco Guadagno: commesso Internet

Bruno Conti: agente

Enrico Di Troia: agente

Ambrogio Colombo: Bolinodov

Franco Mannella: Vasilov

Mario Bombardieri: poliziotto

Luigi Ferraro: giornalista

Laura Romano: giornalista

Marco Guadagno: giornalista

Mario Bombardieri: uomo alla dogana





La trama

Un pericoloso e inafferrabile killer senza volto, soprannominato "Lo sciacallo", viene ingaggiato dalla mafia russa per uccidere un’importante personalità governativa statunitense, fermare la missione del killer prezzolato non sarà impresa facile perché l’uomo sa esattamente come nascondere le proprie tracce e rendersi invisibile.

Le autorità americane si mettono in moto per contrastare la minaccia, sul caso indaga l’agente americano Carter Preston (Sidney Poitier) e l’agente russa Valentina Koslova (Diane Venora).

Il tempo stringe, gli indizi latitano e Preston suo malgrado si vedrà costretto a rivolgersi ad un ex terrorista dell’IRA ora in carcere, Declan Joseph Mulqueen (Richard Gere), l’unico a conoscere il volto del famigerato killer.

I rapporti tra Declan e Preston si faranno subito tesi, ma visto il poco tempo a disposizione i due saranno costretti a scendere a patti raccogliendo indizi, mentre " Lo sciacallo" metterà in opera il suo piano preparandosi al giorno dell’attentato.





Il nostro commento

Il film dello scozzese Michael Caton-Jones è un solido thriller spionistico piuttosto convenzionale e con un cast notevole, che sfoggia un carismatico Sidney Poitier ed un Bruce Willis versione "villain" particolarmente credibile.

Il film si dipana su due piani distinti, la meticolosa preparazione dell’attentato orchestrato dallo "Sciacallo" e il rapporto conflittuale tra l’ex terrorista Gere e l’agente Poitier che col tempo si sfumerà in una redditizia collaborazione.

The Jackal nonostante il cast di alto profilo e i molti pregi stenta a decollare, un buon thriller senza particolari guizzi e con una regia alquanto "formale" per un film, che forse con un regista diverso, avrebbe potuto regalare maggior coinvolgimento.





Curiosità



Alla base del film un romanzo di Jack Forsith del 1971 (Il giorno dello sciacallo) e l’omonimo film del 1973 diretto da Fred Zinnerman.



Per il ruolo dello "Sciacallo" erano stati interpellati Sean Connery, Matthew McConaughey e Liam Neeson, ma tutti e tre gli attori hanno declinato.



Prima che Bruce Willis venisse scelto a Richard Gere era stato offerto il ruolo dello "Sciacallo".



Frederick Forsyth che ha scritto il romanzo "Il giorno dello sciacallo" ha insistito affinché il suo nome venisse tolto dai titoli di questo film.



La grossa mitragliatrice telecomandata è una replica della KPV di concezione sovietica (Krupnokaliberniy Pulemyot Vladimirova). L'arma utilizzata per la replica è in realtà un'arma americana modello M2HB .50 BMG Heavy Machine Gun con diverse parti aggiunte per farla sembrare una KPV. Il nome "polacco "ZSU-33" è fittizio.



A 91 anni, pochi mesi prima della sua morte, Fred Zinnemann il regista dell'originale Il giorno dello sciacallo (1973) su cui si basa questo film ha combattuto con la Universal per cambiare il titolo del film. Ha detto che l'originale aveva resistito alla prova del tempo e non voleva che il remake avesse lo stesso titolo.



A quanto si racconta i rapporti sul set tra le star Richard Gere e Bruce Willis erano alquanto tesi, sembra che entrambi gli attori alla fine delle riprese abbiano dichiarato di non voler mai più lavorare insieme.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 159.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Carter Burwell (Essere John Malkovich, Twilight).

Burwell per il regista Michael Caton-Jones ha musicato anche Doc Hollywood - Dottore in carriera e Rob Roy.



"Endtrack" dei Massive Attack, la canzone nei titoli di coda del film è in realtà un remix alternativo del loro brano "Dissolved Girl".



1. Going Out of My Head - Fatboy Slim

2. Poison - Prodigy

3. Superpredators (Metal Postcard) - Massive Attack

4. Star - Primal Scream

5. Swallowed (Goldie/Toasted On Both Sides Mix) - Bush

6. Joyful Girl (Peace And Love Mix) - Ani DiFranco

7. Shining - Moby

8. It's Over, It's Under - Dolls Head

9. Get Higher - Black Grape

10. Sunray 2 - Goldie And J. Majik

11. Shineaway - BT Featuring Richard Butler

12. Red Tape - Agent Provocateur

13. Toothache (Chemical Brothers Remix) - The Charlatans UK/Chemical Brothers

14. Leave You Far Behind - Lunatic Calm

15. Raw Power - Apollo Four Forty

16. Demon's Theme - L.T.J. Bukem