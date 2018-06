Stasera in tv: "L'amore è eterno finché dura" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 12 giugno 2018

Canale 5 stasera propone "L'amore è eterno finché dura", commedia del 2004 scritta e diretta da Carlo Verdone e interpretata da Carlo Verdone, Laura Morante e Stefania Rocca.





Cast e personaggi

Carlo Verdone: Gilberto Mercuri

Laura Morante: Tiziana Lombardi

Stefania Rocca: Carlotta

Rodolfo Corsato: Andrea

Lucia Ceracchi: Marta Mercuri

Gabriella Pession: Stella

Antonio Catania: Guido

Elisabetta Rocchetti: Carolina

Orsetta De Rossi: Graziella

Vanni Corbellini: Professor D'Errico

Corrado Solari: l'uomo che infastidisce Tiziana al commissariato





La trama

Gilberto (Carlo Verdone) è un cinquantenne alquanto posato che decide di fare una piccola trasgressione partecipando ad uno speed-date in cui si cerca la partner ideale, purtroppo la sua scappatella verrà scoperta dalla moglie Laura (Laura Morante) quando una delle partecipanti all’incontro sparisce e le autorità sono chiamate ad indagare.

Gilberto verrà così cacciato di casa e si troverà costretto ad essere ospitato da una coppia di amici, il socio Andrea (Rodolfo Corsato) con il quale divide la gestione di un negozio di ottica e la moglie Carlotta (Stefania Rocca), per la quale scoprirà ben presto di provare una forte attrazione.

Inizierà cosi per l’uomo una lunga e infruttuosa ricerca dell’anima gemella, ma un pò l’essere stato scottato dalla scoperta che la morigerata mogliettina ha un amante, un pò la delusione costante di donne lontanissime da ogni idealizzata perfezione, renderanno Gilberto ancor più confuso e frustrato.





Il nostro commento

Con L’amore è eterno finchè dura torna il Carlo Verdone che preferiamo, quello più malinconico, dotato di quell’impronta amara e al contempo ironica capace di una narrazione emotivamente più matura.

Verdone regista cerca non senza difficoltà di trovare quel giusto equilibrio tra cinismo e ironia che abbiamo amato in altre sue pellicole come Compagni di scuola o Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Verdone cerca di accontentare i fan del Verdone più nazional-popolare amato protagonista delle commedie a episodi, conciliandone eccessi e caricature con il Verdone autore, impresa ardua che in questo caso raggiunge l'obiettivo.

L'amore è eterno finché dura resta una delle prove più convincenti di Verdone, certo potranno restare delusi i purisiti del Verdone "televisivo", ma sarà accontentato chi invece ama il lato più malinconico di un attore/autore capace di una "cattiveria" di stampo "sordiano" che vorremmo vedere più spesso e magari in una forma più audace e meno rassicurante.





Curiosità



Per il ruolo da protagonista in questo film Carlo Verdone è stato candidato ad un David di Donatello, un Nastro d'argento ed ha vinto un Globo d'oro.



Quando Carlo Verdone entra nel negozio di materiali elettronici sugli schermi scorrono le immagini del film La guerra degli Antò.



La sceneggiatura è stata scritta da Carlo Verdone con Francesca Marciano (Maledetto il giorno che ti ho incontrato, Perdiamoci di vista, Sono pazzo di Iris Blond) e Pasquale Plastino (C'era un cinese in coma, Ma che colpa abbiamo noi, Il mio miglior nemico, Grande grosso e Verdone, Posti in piedi in paradiso).







