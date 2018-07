Stasera in tv: "Transformers" su Italia 1

Di Pietro Ferraro martedì 17 luglio 2018

Italia 1 stasera propone "Transformers", action fantascientifico del 2007 diretto da Michael Bay (Armageddon) e interpretato da Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Jon Voight e John Turturro.





Cast e personaggi

Shia LaBeouf: Sam Witwicky

Megan Fox: Mikhaela Banes

Josh Duhamel: Cap. Lennox

Rachael Taylor: Maggie Marconi

Tyrese Gibson: Epps

Jon Voight: Sgt. alla difesa Keller

Anthony Anderson: Glen

John Turturro: Ag. Simmons

Michael O'Neill: Banachek

Bernie Mac: Bobby Bolivia

Kevin Dunn: Ron Witwicky

Julie White: Judy Witwicky

Carlos Moreno Jr.: Manny

Amaury Nolasco: Fig Figueroa

Doppiatori originali

Peter Cullen: Optimus Prime

Hugo Weaving: Megatron

Darius McCrary: Jazz

Jess Harnell: Ironhide

Robert Foxworth: Ratchet

Mark Ryan: Bumblebee

Charlie Adler: Starscream

Jess Harnell: Barricade

Doppiatori italiani

Davide Perino: Sam "Spike" Witwicky

Alessia Amendola: Mikhaela

Niseem Onorato: Cap. Lennox

Federica De Bortoli: Maggie Marconi

Roberto Draghetti: Epps

Saverio Moriones: Keller

Massimo De Ambrosis: Glen

Angelo Maggi: Ag. Simmons

Stefano De Sando: Banachek

Francesco Pannofino: Bobby Bolivia

Paolo Buglioni: Ron Witwicky

Franca D'Amato: Judy Witwicky

Diego Suarez: Manny

Francesco Pezzulli: Fig Fugueroa

Alessandro Rossi: Optimus Prime

Luca Biagini: Megatron

Paolo Marchese: Jazz

Roberto Pedicini: Ironhide

Angelo Nicotra: Ratchet

Saverio Indrio: Bumblebee

Luigi Scribani: Starscream

Achille D'Aniello: Barricade





La trama

La Terra è in grave pericolo, due fazioni aliene robotizzate, gli Autobot e i Decepticon una volta parte dello stesso popolo, si daranno battaglia per conquistare il "Santo Graal" intergalattico, il leggendario e potentissimo "All Spark" origine di tutti i conflitti e fonte di inesauribile energia.

Il primo attacco terrestre è ad una base militare nel Qatar, l’esercito americano farà la conoscenza dei Decepticon e delle loro letali abilità mutaforma, un elicottero mutante raderà al suolo il posto e cercherà di sottrarre dati classificati, nel frattempo un manipolo di marine sopravvissuti all’assalto se la vedrà in pieno deserto con un’altro Decepticon, stavolta in versione scorpione.

Il segreto dell’ubicazione dell’All Spark è nelle mani di un giovane terrestre, Sam Witìwicky (Shia LaBeouf), un suo trisavolo localizzò e mappò l’ubicazione del cubo alieno. Ora queste informazioni sono in possesso del giovane Sam, questo lo sanno gli Autobot che formeranno una squadra per proteggerlo e i Decepticon che invece tenteranno in ogni modo di farlo prigioniero e carpirgli le preziose coordinate che saranno decisive per la guerra in corso.





Il nostro commento

Il regista Michael Bay si cimenta con un progetto in cantiere da tempo e con la supervisione produttiva di Steven Spielberg porta sullo schermo gli amatissimi Transformers, linea di giocattoli diventata in seguito una serie animata dal successo planetario.

Il film è la quintessenza del popcorn-movie fracassone, concitato e "dopato" dalla regia ipercinetica e muscolare di Bay che tra combattimenti, trasformazioni e divertenti siparietti con uno Shia LaBeouf mattatore ci accompagna ad un finale degno di un disaster-movie, supportato lungo il percorso da effetti visivi a dir poco strabilianti.

Michael Bay confeziona il primo e miglior capitolo della saga cinematografica dei robottoni Hasbro e un risultato positivo non era di certo scontato considerando il delicato materiale in ballo, materia prima da immaginario infantile per milioni di spettatori.





Curiosità



Il film ha ricevuto 3 nomination all'Oscar: migliori effetti speciali, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro.



La modalità automobile del Bumblebee originale era un Maggiolino Volkswagen, ma questo è stato cambiato con una Chevrolet Camaro 1976/2009. Questo perché Michael Bay ha voluto evitare il confronto con Herbie il maggiolino tutto matto e sentiva che la Camaro avrebbe reso meglio. In omaggio alla serie il Maggiolino Volkswagen giallo appare accanto al nuovo Bumblebee presso il rivenditore di auto usate.



Nel film Megatron non sceglie una modalità alternativa, scegliendo con arroganza di non mimetizzarsi sulla Terra, ma mantiene la sua modalità Protoform / jet alieno. La sua modalità alternativa originale era una pistola Walther P38, ma gli sceneggiatori sentivano che era come se Darth Vader si trasformasse nella propria spada laser e qualcun altro lo utilizzasse come arma, così è stato dato un design alieno più realistico e reso esteticamente più spaventoso per renderlo più minaccioso.



Per mantenere il film realistico e tenere sotto controllo il budget, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha fornito il proprio sostegno alla produzione del film, il più grande progetto a cui le forze armate abbiano partecipato dai tempi di Black Hawk Down - Black Hawk abbattuto (2001). L'esercito ha fornito loro veicoli e velivoli per le modalità alternative dei Decepticon Starscream e Bonecrusher. Hanno anche permesso loro di filmare aerei F-22 e CV-22, la prima volta che questi aerei sono stati visti in un lungometraggio è stato nel 2003 per il film live-action Hulk. Veri soldati si sono prestati come comparse e divise autentiche sono stati fornite agli attori.



Michael Bay aveva inizialmente rifiutato dirigere il film, considerandolo "uno stupido film-giocattolo". Tuttavia il desiderio di lavorare con Steven Spielberg, di fare il primo film per famiglie della sua carriera e la sua passione per le auto, lo hanno infine spinto ad accettare. In seguito ha ammesso che non essendo un fan dei Transformers fare il film è stata una fortuna in quanto gli ha permesso di introdurre la saga ad un pubblico di non-fan.



Nella serie d'animazione del 1984 gli Autobot avevano occhi blu e i Decepticon occhi rossi. Gli animatori hanno creato un nuovo design dell'occhio simile all'otturatore di una macchina fotografica in modo da rendere i robot più espressivi, tuttavia la combinazione di colori rimane la stessa. L'unica eccezione è la spia Decepticon Frenzy che presenta occhi di colore blu.



Bumblebee è stato progettato per assomigliare visivamente ad un calabrone: il suo colore giallo / nero, le sporgenze sul suo casco che assomigliano ad antenne e le portiere che sono poste sulle sue spalle a mo' di ali.





Michael Bay inizialmente voleva un Apple iPod per la dimostrazione di Simmon nella camera dell'All Spark, ma Steve Jobs amministratore delegato della Apple ha contestato l'uso di uno dei suoi prodotti nel film e alla fine è stato utilizzato un cellulare Nokia.



Per mantenere alto il ritmo frenetico del film, la maggior parte delle sequenze d'azione sono state girate con gli attori che eseguivano le sequenze di stunt in diretta davanti alla macchina da presa. Tutte le immagini generate al computer si sono limitate ai soli robot e ad alcune scene essenziali. A causa della intensità dell'azione (la maggioranza incidenti stradali ed esplosioni), la macchina da presa è stata conservata in un contenitore di vetro antiproiettile. Shia LaBeouf a questo proposito ha scherzato: "proteggete la macchina da presa, ma gli attori sono sacrificabili!"



Poiché nel 2009 non vi erano in produzione automobili Chevrolet Camaro, la Saleen Inc. in collaborazione con la Pontiac GTO e con l'utilizzo di modelli Camaro della General Motors, è stata in grado di costruire una Camaro in 30 giorni che servisse da modalità alternativa di Bumblebee. La Saleen ha anche fornito una delle loro automobili S281 (una Ford Mustang modificata) come modalità alternativa di Barricade.



L'Autobot femmina Arcee stava per apparire nel film, ma gli scrittori non potevano spiegare correttamente il concetto di robot di genere femminile nel film, così lei è stata rimossa e sostituita con Ironhide.



Nella sua modalità auto della polizia, il lato anteriore di Barricade ha impresso il simbolo Decepticon e si può leggere la frase in latino "Pacis Quod Alcedonia", mentre sul retro di legge "Per punire e schiavizzare", una versione distorta del classico slogan polizia "Per proteggere e servire".



Nel film il nome di "Autobot" sta per "Autonomous Robotic Organism". Nella serie d'animazione invece gli Autobot erano così chiamati perché le loro modalità alternative erano per lo più autocarri, furgoni, automobili e altri veicoli.



La modalità alternativa di Ratchet è una Hummer H2 veicolo di ricerca e salvataggio. Questo camion è un veicolo originale Hummer costruito da zero per il film e modificato per avere una struttira più robusta. Il veicolo è stato anche dipinto di verde per dargli un aspetto distintivo (anche se un giocattolo di Ratchet uscito in concomitanza con il film lo vedeva replicato nel suo look classico rosso e bianco).



Gli aerei militari visti nel film non hanno sparato un solo colpo durante le riprese; tutti i loro colpi sono stati creati con l'ausilio di CG.



Nella prima scena girata da Shia LaBeouf dove Sam viene attaccato da cani da guardia, un cane particolarmente feroce ha continuato ad inseguire l'attore anche dopo che la scena era finita.





I Decepticon dovevano avere più dialoghi nel film, ma la maggior parte di questi sono sono stati tagliati per dargli un tono più misterioso (lo sceneggiatore Roberto Orci ha spiegato che quanto più un cattivo parla, meno minaccioso risulta).



Michael Bay ha tagliato la sua quota del 30% per risparmiare sulle spese per le riprese e mantenere così la produzione negli Stati Uniti territorio a lui più congeniale.



Nel film ci sono diverse allusioni alla società Hasbro, i distributori ufficiali della serie di giocattoli dei "Transformers": Quando la bambina scopre Ironhide nella sua piscina, lei è in possesso di un giocattolo della linea "Mio Mini Pony" prodotta dalla Hasbro; Durante la Battaglia di Mission City Bumblebee e Ironhide usano un camion "Furby", come scudo contro l'attacco di Starscream, la linea di giocattoli "Furby" è di proprietà della Hasbro.



A quanto ha riferito uno degli artisti specializzati in CG della Industrial Light & Magic, i Transformers sono composti da un totale di 60.217 pezzi. Optimus Prime è composto da 10.108 pezzi, Megatron è composto da 2.411 pezzi e Bumblebee è composto da 7.433 pezzi. Ironhide è il Transformer più ingombrante nel film, con entrambe le sue pistole composte da 10.000 pezzi ciascuna.



Durante le riprese Mark Ryan ha agito al posto dei Transformers sul set per dare agli attori una presenza fisica contro cui agire e reagire e alla fine è stato scelto per interpretare l'Autobot Bumblebee.



Secondo il produttore Lorenzo di Bonaventura durante la progettazione dei Transformers, come test di Optimus Prime è stato progettato in CG il suo classico sguardo visto nela serie d'animazione, ma sembrava finto e noioso. Così i robot sono stati progettati in una più complessa immagine tridimensionale per essere più realistici e riflettere le loro origini aliene. Le principali influenze di questi design sono stati il cubo di Rubik (numerosi pezzi in movimento per convertire una cosa all'altra) e armature da samurai (risalente alle origini giapponesi della linea di giocattoli).



Steven Spielberg e Shia LaBeouf sono fan di Bumblebee, Megan Fox preferisce Starscream, a Josh Duhamel piace Ironhide e a Tyrese Gibson invece Optimus Prime, mentre il Transformer preferito del regista Michael Bay è Bonecrusher.





La modalità alternativa di Starscream in originale era un jet F-15 Eagle, ma questo è stato cambiato con un F-22 Raptor così come accaduto nella realtà quando l'Air Force ha pianificato di sostituire l'F-15 con l'F-22. Starscream è stato anche dotato di piccoli piedi simili alle zampe degli uccelli.



Sam in un primo momento crede che Bumblebee sia un robot giapponese. I Transformers originariamente sono nati in Giappone. L'agente Simmons parla anche di samurai, per sottolineare la connessione giapponese.



La modalità alternativa di Jazz in originale era una vettura sportiva Porsche, ma questo è stato cambiato in una Pontiac Solstice. In omaggio alla serie originale Ron Witwicky prende in giro Sam passando davanti ad una concessionaria Porsche prima di portarlo ad un rivenditore di auto usate.



Anche se Scorponok è l'unico robot nel film che non si trasforma la parte centrale del suo corpo appare come un motore General Electric T64 turboshaft e gli avambracci sono in parte modellati sugli scarichi laterali; dal momento che il suo padrone Blackout era un elicottero, ciò significa che Scorponok è stato uno dei motori di Blackout.



Per tutto il film, Bumblebee comunica tramite la sua radio, in un modo che ricorda gli Junkions, abitanti del pianeta Junk presenti in Transformers: The Movie (1986) che comunicano interamente in forma di trasmissioni televisive. Le trasmissioni di Bumblebee nel film includono: La voce del tenente Uhura della serie tv Star Trek che dice: "Messaggio dalla Flotta Stellare"; la frase "Attraverso la vastità inanimata dello spazio" presa dalla famigerata trasmissione radiofonica del 1939 "La guerra dei mondi" di Orson Welles e una frase di John Wayne dal film El Dorado (1966).



Per risparmiare, i realizzatori hanno stipulato un accordo di produzione con la General Motors con un risparmio di circa 3 milioni di dollar. La società ha fornito le modalità alternative di Autobot (in realtà hanno fornito tre versioni di ogni vettura nel caso in cui alcune si fossero danneggiate) e ha anche fornito circa 200 vetture che sono state fatte saltare in aria nella battaglia di Mission City.





Il Decepticon Soundwave stava per comparire in questo film, nella forma di un elicottero MH-53, Lowe; più tardi l'elicottero è stato rinominato Blackout e Soundwave sarebbe stato un'automobile Saleen Mustang. Tuttavia la Società Hasbro ha chiesto che un lettore di musica, la modalità di Soundwave in originale, fosse nel film, quindi la Saleen è stata ribattezzata Barricade e il robot lettore musicale è apparso come partner di Barricade. Tuttavia gli autori hanno sentito che il ruolo non avrebbe fatto giustizia a Soundwave, così hanno ribattezzato il lettore musicale Frenzy.



Michael Bay ha speso gran parte dei 150 milioni di dollari del budget su 15 sequenze d'azione realizzate senza il supporto di CG, facendo molta attenzione che gli effetti visivi del film non prendessero il sopravvento sugli elementi live-action.



Michael Bay in un primo momento ha pensato che Shia LaBeouf fosse troppo vecchio per interpretare un adolescente, dopo aver visto la sua performance in Constantine (2005); ma LaBeouf con un restyling e un'audizione ha convinto i realizzatori che poteva effettivamente apparire più giovane di quello che effettivamente era.



Gli animali Decepticon Ravage e Laserbeak erano nella sceneggiatura originale, ma sono stati rimossi e sostituiti con Scorponok, un animale robot da Beast Wars: Transformers (1996). Ravage sarebbe in seguito apparso nel secondo film e Laserbeak nel terzo.



Il Transformer che diventa un carro armato era originariamente chiamato Brawl nela serie d'animazione, ma il nome è stato modificato in Devastator, Michael Bay ha dichiarato che sentiva Devastator come nome più distruttivo e appropriato per un Decepticon.



Nella battaglia di Mission City, Mikaela e Bumblebee utilizzano un carro attrezzi GMC. Questo è un tributo all'Autobot Longarm, la cui modalità alternativa nella serie d'animazione era appunto un carro attrezzi.



Steven Spielberg ha suggerito agli scrittori la trama centrale di "un ragazzo e la sua macchina", ha letto ciascuno dei loro progetti e ha fornito note sul miglioramento della storia. Spielberg ha inoltre incoraggiato Michael Bay a filmare la maggior parte delle scene di stunt dal vivo e a mantenere l'uso di CG al minimo indispensabile.



L'Autobot Prowl che si trasforma in una macchina della polizia era nella sceneggiatura originale, ma gli scrittori e Michael Bay amavano l'idea di una macchina della polizia malvagia e quindi il personaggio è stato modificato per diventare il Decepticon Barricade.



Un Decepticon di nome Stryker, che si trasforma in un veicolo corazzato, stava per apparire nel film, ma alla fine è stato tagliato e sostituito con il Decepticon Brawl.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 709.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di di Steve Jablonsky che ha musicato anche i sequel Trasformers 2, 3 & 4.

Per comporre la partitura Jablonsky è stato supportato dal suo mentore Hans Zimmer .

Megan Fox ha raccontato che alla fine di un concerto dei Linkin Park la band ha chiesto di incontrarla dicendole che avevano sentito parlare del film live-action dei Transformers e le hanno chiesto se potevano avere una loro canzone nel film. E così la canzone dei Linkin Park "What I've Done" è stata inserita nei titoli di coda del film.

La band rock dei Mute Math aveva composto una versione rock della sigla originale della serie d'animazione del 1984, ma non si è trovato nessun punto adatto per inserirla nel film.

La rock star Stan Bush, che ha composto la colonna sonora del lungometraggio d'animazione Transformers: The Movie (1986), aveva scritto una canzone appositamente per il film, ma non si è trovato nessun punto adatto per inserirla nel film.



Le musiche originali di Steve Jablonsky:

1. Autobots

2. Decepticons

3. The All Spark

4. Deciphering The Signal

5. Frenzy

6. Optimus

7. Bumblebee

8. Soccent Attack

9. Sam At The Lake

10. Scorponok

11. Cybertron

12. Arrival To Earth

13. Witwicky

14. Downtown Battle

15. Sector 7

16. Bumblebee Captured

17. You're A Soldier Now

18. Sam On The Roof

19. Optimus Vs. Megatron

20. No Sacrifice, No Victory

Le canzoni del film:

1. Linkin Park/What I've Done

2. Smashing Pumpkins/Doomsday Clock

3. Disturbed/This Moment

4. Goo Goo Dolls/Before It's Too Late (Sam and Mikaela's Theme)

5. The Used/Pretty Handsome Awkward

6. HIM/Passion's Killing Floor

7. Taking Back Sunday/What's It Feel Like To Be A Ghost? (Not in Film)

8. Styles Of Beyond featuring Mike Shinoda/Second To None

9. Armor For Sleep/End Of The World (Not in Film)

10. Idiot Pilot/Retina And The Sky (Not in Film)

11. Julien-K/Technical Difficulties

12. Mutemath/Transformers Theme (Not in Film)