Stasera in tv: "The Peacemaker" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "The Peacemaker", action-thriller del 1997 diretto da Mimi Leder (Deep impact) e interpretato da George Clooney e Nicole Kidman.





Cast e personaggi

George Clooney: Thomas Devoe

Nicole Kidman: Julia Kelly

Marcel Iureş: Dusan Gavrich

Aleksandr Baluyev: Alexander Kodoroff

Sebastian Roché: Hans

Rene Medvešek: Vlado Mirić

Randall Batinkoff: Ken

Holt McCallany: Mark Appleton

Armin Mueller-Stahl: Dimitri Vertikoff

Goran Višnjić: Sergente Russo

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Thomas Devoe

Antonella Rendina: Julia Kelly

Adalberto Maria Merli: Dusan Gavrich

Oreste Baldini: Ken





La trama

Dopo un prologo in cui assisteremo all’omicidio di un importante esponente politico bosniaco, saremo testimoni dello scontro in Russia tra due treni, di questi uno trasporta un carico di testate nucleari prelevate durante la fase di smantellamento di una base sovietica, l’esplosione sarà devastante, ma non potente quanto avrebbe dovuto.

L’intelligence americana si rende conto che alcune dele testate contenute nei vagoni sono state trasferite prima della collisione, così la dottoressa Julia Kelly (Nicole Kidman), un'esperta in armamenti nucleari, verrà affiancata al tenente colonnello delle forze speciali Thomas Devoe (George Clooney) con il quale dovrà rintracciare le testate trafugate prima che vengano vendute al mercato nero.

Inizierà così la missione che porterà la coppia in Austria per interrogare il responsabile di una società di trasporti che si scoprirà essere una copertura della mafia russa.

Dopo essere scampati ad alcuni killer ai due resteranno poche ore per tracciare il convoglio che trasporta le testate, prima che gli ordigni finiscano nelle mani di qualche cellula terroristica per essere utilizzate come devastante atto dimostrativo.





Il nostro commento

La regista Mimi Leder e George Clooney tornano a collaborare dopo la serie tv E.R. medici in prima linea, la prima debutta su grande schermo dopo aver diretto molti episodi del serial, mentre Clooney deve alla serie creata dallo scrittore Michael Crichton la fama di sex-symbol grazie al ruolo dell’irrequieto pediatra sciupafemmine Doug Ross. Al mix si aggiunge il fascino della diafana Nicole Kidman qui in veste di consulente militare poco avvezza a inseguimenti e sparatorie.

Il risultato è buon action-thriller dal notevole budget che se di certo non punta all'originalità, si rifà comunque con stile alla serie di James Bond e ai film di Jack Ryan.

The Peacemaker si dimostra un titolo solido e ben girato con qualche effetto speciale piazzato ad hoc e una regia accorta a lasciar spazio alla recitazione e allo sviluppo delle dinamiche tra la coppia di protagonisti, con un Clooney "action" che non sfigura e una Kidman un tantino a disagio nelle scene più caotiche, ma che da professionista qual'è sopperisce con un gran mestiere.





Curiosità



Questo è il primo film distribuito da Dreamworks SKG.



Nel suo briefing di possibili sospetti dietro l'esplosione nucleare (mentre cammina al fianco del tenente colonnello Devoe) è possibile ascoltare la dottoressa Kelly fare il nome di "Shamil Basayev" e lo descrive come un leader militante dei ribelli ceceni. Questo è vero, Shamil Basayev è stato sospettato di essere la mente dietro il sequestro della scuola in Ossezia del Nord, evento che ha visto coinvolti più di 1000 ostaggi nel settembre 2004. Fu ucciso da un'esplosione il 10 luglio 2006 nei pressi di Ekajevo, Inguscezia.



La scena dell'inseguimento in auto a "Vienna" che termina in una piazza con una fontana è stata in realtà girata a Bratislava, in Slovacchia. La piazza si trova ne pressi della locale ambasciata americana.



I tre elicotteri d'assalto utilizzati dalla United States Air Force per recuperare le testate nucleari sono dei modelli "HH65" leggermente modificati. Essi sono comunemente utilizzati dalle forze di polizia e dalla guardia costiera.



Gli attori serbi Predrag Manojlovic, Lazar Ristovski e Dragan Nikolic hanno tutti rifiutato il ruolo del terrorista serbo Dusan Gavric.



Annette Bening è stata originariamente presa in considerazione come protagonista femminile.



Mimi Leder è stata scelta dal produttore esecutivo Steven Spielberg ammirato dal lavoro svolto dalla regista sulla serie tv ER - Medici in prima linea.



Per la scena finale presso la chiesa, l'art director aveva cercato diverse chiese nella zona di New York, ma quando si è saputo che il film avrebbe avuto a che fare con i terroristi nessuno ha dato il permesso di girare, così La scena finale è in realtà una sequenza in CG.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 110.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Hans Zimmer (Il gladiatore) che quello stesso anno compose anche le musiche del film Qualcosa è cambiato ricevendo per quest'ultima composizione una candidatura all'Oscar per la migliore colonna sonora.

La colonna sonora include anche i brani di musica classica "NOCTURNE IN F MINOR, OP. 55 NO.1" e "NOCTURNE IN C-SHARP MINOR, OP. POSTH" entrambi di Frédéric Chopin.



