Stasera in tv: "Il patriota" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 9 febbraio 2019

Rai 3 stasera propone "Il patriota", dramma a sfondo storico del 2000 diretto da Roland Emmerich (Independence Day) e interpretato da Mel Gibson, Heath Ledger, Jason Isaacs e Chris Cooper.

Cast e personaggi

Mel Gibson: Benjamin Martin

Heath Ledger: Gabriel Martin

Jason Isaacs: Col. William Tavington

Chris Cooper: Col. Harry Burwell

Tchéky Karyo: Jean Villeneuve

Tom Wilkinson: Generale Charles Cornwallis

Joely Richardson: Charlotte Selton

René Auberjonois: Reverendo Oliver

Peter Woodward: Charles O'Hara

Joey D. Vieira: Peter Howard

Peter Woodward: Generale O'Hara

Adam Baldwin: Capitano Wilkins

Gregory Smith: Thomas Martin

Trevor Morgan: Nathan Martin

Logan Lerman: William Martin

Bryan Chafin: Samuel Martin

Beatrice Bush: Abigale

Lisa Brenner: Anne Howard

Doppiatori italiani

Claudio Sorrentino: Benjamin Martin

Vittorio De Angelis: Gabriel Martin

Sergio Di Stefano: Col. William Tavington

Alessandro Rossi: Col. Harry Burwell

Giorgio Lopez: Generale Charles Cornwallis

Giovanna Martinuzzi: Joely Richardson

Jacques Peyrac: Jean Villeneuve

Antonio Sanna: Charles O'Hara

Angelo Nicotra: Peter Howard

Valentina Mari: Lisa Brenner

Stefano De Filippis: Thomas Martin





La trama

Carolina del sud 1776, l’eroe di guerra Benjamin Martin (Mel Gibson) vive con i suoi sette figli lontano dai campi di battaglia che lo hanno visto combattere contro i francesi e ben distante anche dai tumulti che stanno per dare corso alla sanguinosa Guerra d’indipendenza americana.

Martin non condivide molte delle motivazioni che stanno portando alla ribellione contro gli inglesi e per difendere la pace raggiunta, e la sua numerosa prole cerca di convincere i suoi concittadini a ragionare meglio sulle conseguenze di un eventuale atto di guerra.

La guerra avrà comunque inizio e il figlio maggiore Gabriel (Heath Ledger) si arruolerà contro il consiglio del padre, che non solo se lo ritroverà ferito e fuggiasco, ma vedrà giustiziare davanti ai suoi occhi un altro dei suoi figli da una pattuglia di inglesi, questo lo trascinerà di nuovo nel conflitto, ma stavolta con le armi in pugno a far tesoro della sua lunga esperienza sul campo di battaglia in cerca di vendetta e libertà.





Il nostro commento

Sontuoso film epico sulla Guerra d’indipendenza americana girato da un veterano del cinema mainstream hollywoodiano, il tedesco Roland Emmerich esperto in kolossal.

Emmerich applica anche in questo caso la sua tipica impronta spettacolare e iperpatriottica per regalarci un altro Gibson / William Wallace (vedi Braveheart) sempre in parte e pronto a dare una marcia in più a tutta l’operazione.

Azzecata anche la scelta dello "spigoloso" Jason Isaacs per la parte dello spietato e gelido antagonista britannico, e vista la sontuosa confezione e la coinvolgente ricostruzione delle battaglie si possono perdonare al regista qualche scivolone nel patriottismo esasperato e nella retorica da pamphlet bellico.

Il patriota è un film che piacerà a prescindere dai gusti cinematografici trattandosi di un tipico blockbuster concepito ad arte per coinvolgere un target di pubblico il più variegato e trasversale possibile.

Emmerich conosce a fondo i meccanismi del popcorn-movie e li applica anche qui tirando una linea netta tra buoni e cattivi alla Independence Day, togliendo le sfumature e il grigio della storia documentata al fine di coinvolgere lo spettatore in un storia di vendetta all’insegnà dell’intrattenimento tout-court.





Curiosità







La casa della zia Charlotte è la stessa utilizzata in Forrest Gump (1994) con un rivestimento interno leggermente diverso. La copertura in pietra visibile in Forrest Gump in questo film è mimetizzata con dei cespugli.



Il personaggio di Benjamin Martin è vagamente basato sul vero militare Francis Marion alias la "Volpe della paludi". Marion generale di brigata nella Carolina del Sud insegnò ai soldati tattiche di guerriglia.



Oltre a Marion il personaggio di Mel Gibson si basa anche sulla vita del generale e leader della milizia della Carolina del sud Andrew Pickens che ha visto la sua tenuta data alle fiamme e ha perso un figlio prima di tornare in azione e condurre le forze della milizia nella Battaglia di Cowpens.



Una delle "giubbe rosse" (in realtà manichini) che galleggiano a faccia in giù nel fiume dopo la "trappola" è un manichino di John Travolta.



Kevin Spacey era la prima scelta per interpretare Tavington, ma dopo aver pagato a Mel Gibson un compenso di 25 milioni dollari non c'era abbastanza nel budget per ingaggiare anche Spacey.



L'attore Heath Ledger ha eseguito personalmente le sue scene di stunt.



L'attore Paul Walker ha sostenuto un provino per il ruolo di Gabriel Martin.



Il personaggio di Benjamin Martin era stato scritto con sei figli, ma Mel Gibson ne ha aggiunto un altro perché lui di figli ne ha sette.



Durante una giornata di riprese particolarmente dura il produttore Dean Devlin ha notato che la maggior parte delle comparse erano stanche e stressate, anche a causa dei costumi pesanti che indossavano in una Carolina del sud dal clima torrido. Durante una pausa Devlin ha suggerito a Mel Gibson di recitare il suo famoso discorso "libertà" di Braveheart - Cuore Impavido per tirare su il morale alle "truppe". Gibson si è munito di un cavallo e ha tenuto il discorso che ancora ricordava a memoria e a quanto pare ha avuto il suo effetto.



Harrison Ford ha rifiutato il ruolo di protagonista perché sentiva che lo script avrebbe trasformato la trama storica sulla guerra in un melodramma su un uomo in cerca di vendetta.



Jake Gyllenhaal ha sostenuto diversi provini ed è stato considerato per il ruolo di Gabriel Martin, ma alla fine il ruolo è andato a Heath Ledger.



Tra gli ufficiali di cavalleria americani che hanno partecipato alla vera battaglia di Cowpens c'era il tenente colonnello William Washington, cugino del generale George Washington, che ha sostenuto uno scontro a fil di spada con Banastre Tarleton.



Lo sceneggiatore Robert Rodat ha definito la battaglia finale un ibrido tra la Battaglia di Guilford Courthouse e la battaglia di Cowpens con un mix sul campo di battaglia di milizia ed esercito continentale.



Lo sceneggiatore Robert Rodat ha scritto 17 diverse stesure della sceneggiatura prima di trovarne una accettabile.



Ryan Phillippe è stato considerato per il ruolo di Gabriel Martin.



La battaglia di Cowpens, su cui si basa questo film, ha avuto luogo il 17 gennaio 1781.



Il regista Roland Emmerich ha un cameo nel film, può essere visto nella taverna dove Martin cerca reclute per la sua milizia.



Il personaggio del Colonnello Tavington è vagamente basato sul Colonello Banastre Tarleton, che era comandante di cavalleria al comando di Charles Cornwallis. Il Colonnello Tarelton aveva una cattiva reputazione, ma alcuni dicono che non arrivava alla spietatezza della sua controparte cinematografica (anche se molti storici affermano che fosse ugualmente spietato). Nel film il colonnello Tavington muore alla fine della battaglia di Cowpens. Il vero Banastre Tarleton è invece vissuto fino al 1833, è diventato un generale ed ha anche servito nel Parlamento britannico.



Il film costato 110 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 215.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositote Premio Oscar John Williams (Schindler's List, Star Wars, War Horse).

La musica usata nel film sarà riutilizzata come sigla di apertura della serie televisiva Jack & Bobby (2004). L'attore Logan Lerman (Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo) recita sia nel film in cui interpreta William, il figlio minore di Benjamin Martin, che nella serie tv nei panni del futuro presidente Robert (Bobby) McCallister.



