Stasera in tv: "Prima o poi mi sposo" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 19 gennaio 2017

Rai 2 stasera propone Prima o poi mi sposo (The Wedding Planner), commedia romantica del 2001 diretta da Adam Shankman (Missione tata) e interpretata da Jennifer Lopez e Matthew McConaughey.

Cast e personaggi



Jennifer Lopez: Mary Fiore

Matthew McConaughey: Steve Edison

Bridgette Wilson-Sampras: Fran Donolly

Justin Chambers: Massimo

Judy Greer: Penny

Alex Rocco: Salvatore Fiore

Joanna Gleason: Kitty Donolly

Charles Kimbrough: Jack Donolly

Kevin Pollak: dott. John Dojny

Fred Willard: Basil St.Mosely

Doppiatori italiani

Ilaria Stagni: Mary Fiore

Francesco Prando: Steve Edison

Stella Musy: Fran Donolly

Christian Iansante: Massimo

Roberta Gasparetti: Penny

Vittorio Di Prima: Salvatore Fiore

Aurora Cancian: Kitty Donolly

Sandro Pellegrini: Jack Donolly

La trama

Mary Fiore (Jennifer Lopez) è un’organizzatrice di matrimoni, una di quelle richiestissime dall’alta società. Giovane, bella e professionale, Mary è però così impegnata a pianificare la felicità altrui che spesso dimentica la propria, un iter sentimentale che negli anni l'ha trasformata in una single disillusa.

L’amore però non mancherà di incrociare la sua strada e lo farà nel modo più imprevedibile e complicato che mai; salvata in extremis da un cassonetto che sta per travolgerla, Mary conosce il bel pediatra Steve Edison (Matthew McConaughey), tra i due il feeling è immediato e a Mary il fascinoso ragazzone piace non poco, ma le cose non saranno così semplici.

Mary scoprirà ben presto che l’uomo di cui è innamorata è il futuro sposo della miliardaria Fran O’Donnelly (Bridget Wilson-Sampras) di cui sta organizzando il matrimonio e così dopo l’ennesima delusione deciderà di ripiegare su Massimo (Justin Chambers), suo vecchio spasimante, ma per sua fortuna il destino ha ancora qualche carta da giocare…

Il nostro commento

Il "romance" è decisamente nelle corde dell’attrice Jennifer Lopez, insomma non siamo di fronte ad un capolavoro e gli attori impegnati non si esibiscono in ruoli memorabili, ma la confezione, lo sfondo "nuziale" e l’avvenenza dei due protagonisti ben si prestano ad un romantico intreccio narrativo leggero leggero che scorre via senza grossi intoppi.

Certo il film non manca di abusare di cliché da romance e di una certa stucchevole retorica da cioccolatino, ma questo non inficia l’appeal complessivo del film, anzi regista e sceneggiatori si divertono spudoratamente a citare qualsiasi comedy romantica degli ultimi cinquant’anni, ma lo fanno utilizzando sempre un apprezzabile garbo, anche se bisogna dire che siamo ben lontani da pellicole brillanti come Il matrimonio del mio migliore amico.

Se siete single incalliti e odiate l’idea stessa del matrimonio questo non è il film che fa per voi, invece per tutti gli inguaribili romantici in cerca di un colorato divertissement che sa di confetti e torta nuziale, "Prima o poi mi sposo" potrebbe rivelarsi di vostro gradimento.

Curiosità

Il film segna l'esordio regia del coreografo Adam Shankman che dopo questa pellicola si specializzerà in comedy suoi anche Missione tata, Hairspray - grasso è bello e Racconti incantati.



Jennifer Love Hewitt stava sviluppando un film indipendente con la stessa premessa e che l'avrebbe vista protagonista, ma è stata costretto ad annullare il progetto dopo l'uscita di questo film.



Brendan Fraser avrebbe dovuto interpretare il ruolo del protagonista maschile, ma conflitti di programmazione con le riprese del film Indiavolato (2000) lo hanno impedito



La madre di Franny, interpretata da Joanna Gleason, canta molto male nel film e gli viene chiesto numerose volte da sua figlia di non cantare. In realtà la Gleason ha una gran voce e canta molto bene, tanto che ha partecipato a numerosi musical di Broadway tra cui "Into the Woods".



Sarah Michelle Gellar era candidata al ruolo di protagonista femminile, ma ha dovuto abbandonare a causa di conflitti di programmazione con la serie tv Buffy l'ammazzavampiri.



In una delle prime scene nell'ufficio di Matthew McConaughey in cui l'attore indica una foto incorniciata di sua "sorella", in quella foto è ritratta la produttrice associata e coreografa Anne Fletcher che aveva una scena nel film che però è stata tagliata.



Il direttore della fotografia del film, l'argentino Julio Macat, appare in un cameo: è l'edicolante che vende un giornale al personaggio di Jennifer Lopez.



Jennifer Lopez per il ruolo in questo film insieme a quelli in Angel Eyes, Via dall'incubo, Amore estremo, Jersey Girl, Un amore a 5 stelle e Quel mostro di mia suocera è stata candidata ai "Razzie Awards" come Peggior attrice del decennio.



Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassati worldwide cira 94.







La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Mervyn Warren (Sister Act 2).

(Sister Act 2).

La colonna sonora include anche brani di Lisa Stansfied. Olivia Newton John, Jessica Riddle e John Denver.







1. Somewhere My Baby Waits For Me - Lisa Stansfield

2. Symphony - Jessica Riddle

3. Adore You - Nikki Hassman

4. In Good Time - Jessica Sheely

5. We'll Find It - Sister Hazel

6. Life Is What You Make It - Mishelle Bradford-Jones

7. I Can't Help Myself - Nobody's Angel

8. I Honestly Love You - Olivia Newton John

9. Annie's Song - John Denver

10. Groovy Kind Of Love - Dan Finnerty

11. Mary And Steve's Tango - Mervyn Warren

12. Garden Conversation (Love Theme) - Mervyn Warren

13. Plan On Forever - Sue Ann Carwell & Mervyn Warren