Stasera in tv: "The Transporter" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 15 febbraio 2019

Italia 1 stasera propone "The Transporter", film d'azione del 2002 co-diretto da Corey Yuen e Louis Leterrier, prodotto da Luc Besson e interpretato da Jason Statham.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Jason Statham: Frank Martin (doppiato da Massimo Rossi)

Shu Qi: Lai

Matt Schulze: Darren 'Wall Street' Bettencourt

François Berléand: Tarconi

Ric Young: Mr. Kwai

Doug Rand: Leader

Didier Saint Melin: Boss





La trama

Se si ha la necessità di consegnare un pacco che contenga materiale illegale e di cui le autorità non devono neanche sospettare l’esistenza il trasportatore Frank Martin (Jason Statham) è l’uomo giusto. Abile autista, esperto di arti marziali e con un passato militare, Frank segue un rigido codice di condotta per quanto riguarda il suo lavoro.

Le regole sono poche e semplici: una volta stretto un accordo non si torna indietro e non se ne modificano i termini; nessuna domanda sulla natura del trasporto se non la destinazione; mai e poi mai si aprono i pacchi trasportati e cosa più importante mai fare promesse che non si intendono o possono mantenere.

Dopo il movimentato trasporto di alcuni rapinatori, Frank se adeguatamente ricompensato si presta anche da autista per rapine, sarà il turno di un’ennesima misteriosa consegna che prevede il trasporto di un pacco per conto di un criminale americano conosciuto come Wall Sreet (Matt Schulze).

Il pacco si scoprirà essere una graziosa ragazza orientale (Shu Qi) legata ed imbavagliata che tenterà la fuga costringendo Frank ad avere uno scontro con la polizia.

Wall Sreet però sembra non voler rispettare i patti e così dopo aver ricevuto in consegna la ragazza affiderà a Frank un'ulteriore incarico, consegnare una valigetta che però contiene una bomba destinata a lui, ordigno che una volta detonato finirà per distruggere solo l’amata automobile di Frank che resterà fortunosamente illeso, ne seguirà così un'inevitabile ritorsione che innescherà una mole impressionante di guai per il nostro "trasportatore".





Il nostro commento

Primo capitolo di una trilogia prodotta dal francese Luc Besson, trilogia che dopo due episodi da grande schermo ha recentemente traslocato nel formato direct-to-video con Trasporter 3, episodio che ha riportato la serie alle origini dopo la fracassona e fumettosa trasferta hollywoodiana di Transporter Extreme.

Besson affida la regia al cinese Corey Yuen e al connazionale Louis Leterrier e recluta come protagonista Jason Statham per un rutilante action non privo di ironia, ma con l’aggiunta di una massiccia dose di "crime" e scontri da picchiaduro, elementi che uniti ad inseguimenti mozzafiato, esplosioni e sparatorie risultano nel complesso una ricetta tanto semplice quanto sorprendentemente efficace.





Curiosità



Il film è co-diretto dal regista cinese Corey Yuen, nel curriculum l’esordio di Jean-Claude Van Damme Kickboxer - Vendetta personale e l'action-thriller tutto al femminile So Close, supportato per l’occasione da uno dei protetti della scuderia Besson, quel Louis Leterrier che dopo il sequel Transporter Extreme verrà reclutato dai produttori americani per un paio di blockbuster ricchi di effetti speciali e con budget d’alto profilo: L’incredibile Hulk e Scontro tra Titani.



Il film ha fruito di due sequel ("Transporter Extreme" e "Transporter 3") e di una serie tv ("Transporter: The Series").



A maggio 2013 Luc Besson con la sua casa di produzione EuropaCorp ha annunciato l'intenzione di realizzare una nuova trilogia co-prodotta con la casa di produzione cinese Fundamental Films. La nuova trilogia fruirà di budget che oscilleranno tra i 30 e i 40 milioni di dollari a film con uno dei capitoli che dovrebbe essere girato in Cina. Besson si occuperà anche delle sceneggiature. La fonte riporta che sarà l'attore Ed Skrein a sostituire Jason Statham nei panni di Frank Martin a partire da Transporter 4.



Quando Lai sta sfogliando le foto a casa di Frank, la foto del ragazzino con la scimmia ritrae davvero Jason Statham.



Il trailer del film mostra Frank che devia un missile con un vassoio da tè. Nella stessa scena del film, l'assalto alla casa di Frank, non vi è alcuna traccia di questa sequenza perchè su richiesta di Jason Statham la scena è stata tagliata dal montaggio finale perché l'attore pensava fosse troppo inverosimile.



Jason Statham ha realizzato di persona la maggior parte delle sue sequenze stunt.



L'automobile di Frank è una BMW 750i E38.



Il "Codice accensione" per la BMW di Frank è 1732.



Quando Lai sta usando il computer naviga attraverso una serie di altre foto prima di trovare quella di Wall Street. Le altre immagini sono di diversi membri della troupe e i nomi accanto alle foto sono tutti inventati ("Gordon Zola", "Christiane Isme"...).



Quando lascia la stazione di polizia dopo che la casa di Frank è stata fatta saltare, Lai va a prendere un taxi; il taxi in questione è una Peugeot 406 bianca, lo stesso taxi che il protagonista guida nel film Taxxi prodotto da Luc Besson nel 1998.



Tra i fucili d'assalto utilizzati nel film ci sono uno Steyr StG 77 AUG, una carabina M-4, un H&K G36, e un fucile SIG 552 utilizzato da Frank quando sta controllando i container,



La locandina americana del film riporta Corey Yuen come regista e Louis Leterrier come direttore artistico. Quella europea elenca invece Yuen come regista delle sequenze d'azione e Letterier come regista.



Il vero nome di Wall Street è Derren Bettencourt, come si può vedere nella stampata D.A.T.A.P.O.L..



Il film costato 21 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 43.







La colonna sonora



Le musiche originali dle film sono del bassista e musicista jazz Stanley Clarke .

.

Clarke si è cimentato spesso con pellicole action musicando anche Romeo deve morire con Jet Li, Into the Sun con Steven Seagal e Passenger 57 e Undisputed entrambi con protagonista Wesley Snipes.



TRACK LISTINGS:

1. Boogie 2Nite - Tweet

2. I Got Love - Nate Dogg

3. Live Big [Remix1] - Fat Joe featuring Angie Martinez and Sacario

4. Muzik - Knoc-Turn'al

5. If I Could Go - Fat Joe featuring Angie Martinez and Sacario

6. Be All Right - Tamia

7. Scream aka Itchin - Missy Elliott

8. Funny - Gerard Levert

9. I'm Cool - Hustlechild

10. One on One - Keith Sweat

11. The Case - D.J. Pone & Drixxxe

12. Life of a Stranger

13. Mission - Stanley Clarke

14. Transfighter - Alexandre azaria

15. Fighting Man - DJ Pone & Drixxxe

16. Franck Tries to Leave - Stanley Clarke

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]