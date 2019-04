Stasera in tv: "Special Forces - Liberate l'ostaggio" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 23 aprile 2019

Rete 4 stasera propone "Special Forces - Liberate l'ostaggio", dramma d'azione del 2012 diretto da Stephane Rybojad e interpretato da Diane Kruger, Djimon Hounsou, Tchéky Karyo e Raz Degan.

Cast e personaggi

Diane Kruger: Elsa Casanova

Djimon Hounsou: Commander Kovax

Denis Menochet: Captain Lucas

Benoît Magimel: Tic-Tac

Raphaël Personnaz: Elias

Alain Figlarz: Victor

Alain Alivon: Marius

Raz Degan: Zaief

Mehdi Nebbou: Amen

Morjana Alaoui : Maina

Tchéky Karyo: Admiral Guezennec

Didier Flamand: Jacques Beauregard

Jacques Gallo: Le Pacha

Bernard Allouf: presidente della repubblica

La trama

Afghanistan: la corrispondente di guerra Elsa Casanova (Diane Kruger) viene presa in ostaggio dai talebani. Per evitare la sua imminente esecuzione viene inviata un'unità delle forze speciali per liberarla.

In alcuni dei paesaggi più mozzafiato del mondo, ma ancora pieni di ostilità, si dà inizio a una ricerca incessante tra i rapitori che non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la loro preda e un gruppo di soldati che rischiano la vita per raggiungere il loro unico scopo: portarla a casa viva.

Il nostro commento

Special Forces - Liberate l’ostaggio vuol essere la risposta europea ai tostissimi Navy SEAL statunitensi di Act of Valor, se nella pellicola americana la parte prettamente action sovrastava il comparto recitazione con il ricorso ad una messinscena all’insegna del realismo più estremo, nella controparte francese sono gli attori a sopperire a qualche inevitabile lacuna da opera prima mostrata dal regista, che dal canto suo prova a restare a mezzavia tra l’impatto action di classici come Delta Force e un cinema bellico dai tratti autorali come l’Hurt Locker di Kathryn Bigelow che cerca di raccontare qualcosa che vada oltre eroismo e armi d’assalto.

Un’intensa Diane Kruger, i veterani Djimon Hounsou e Tchéky Karyo, il Benoît Magimel di "Piccole bugie tra amici" senza dimenticare un credibile Raz Degan, tutti mettono un percettibile entusiasmo in campo rendendo il film godibile e riempiendo con un buon impatto emotivo le pause tra uno scontro a fuoco e l’altro, insomma un dramma bellico con una corposa dose d’azione, ma anche di umanità e buoni sentimenti a bilanciare il tutto.





Durante le riprese gli attori sono stati addestrati e supervisionati dalle forze speciali della marina francese e uno dei loro istruttori (Alain Alivon) ha interpretato anche un ruolo.



Il film è stato girato in Tagikistan ed ha fruito di un budget di 10 milioni di euro.



Le musiche originali del film sono di Xavier Berthelot (Joséphine, ange gardien, Merlin, Meurtres à Avignon).



La colonna sonora include anche il brano "E=MC2" dei Big Audio Dynamite.



