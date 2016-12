Stasera in tv: "Il negoziatore" su Rete 4

Di Pietro Ferraro venerdì 30 dicembre 2016

Rete 4 stasera propone "Il negoziatore", action-thriller del 1998 diretto da F. Gary Gray (Giustizia privata) e interpretato da Kevin Spacey e Samuel L. Jackson.

Cast e personaggi



Samuel L. Jackson: Danny Roman

Kevin Spacey: Chris Sabian

Vanessa Zima: Michelle

David Morse: Adam Beck

Ron Rifkin: Grant Frost

John Spencer: Comandante Al Travis

Kenan Thompson: Tonys Beck

J.T. Walsh: Terence Niebaum

Siobhan Fallon: Maggie

Paul Giamatti: Rudy Timmons

Regina Taylor: Karen Roman

Bruce Beatty: Markus

Paul Guilfoyle: Nathan

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Danny Roman

Francesco Pannofino: Chris Sabian

Sergio Di Stefano: Adam Beck

Nino Prester: Grant Frost

Renato Mori: Comandante Al Travis

Luciano De Ambrosis: Terence Niebaum

Stefanella Marrama: Maggie

Sandro Acerbo: Rudy Timmons

Anna Rita Pasanisi: Karen Roman

Angelo Nicotra: Nathan

La trama

Danny Roman (Samuel L. Jackson) è il migliore nel suo campo, quando la situazione si fa estrema e rischiosa, quando la sicurezza degli ostaggi è irrimediabilmente compromessa è a Roman che il dipartimento di polizia si rivolge, perche lui è il miglior negoziatore in circolazione.

Una mattina Roman si ritrova la polizia in casa, i suoi stessi colleghi, quelli con cui condivide i barbecue e le feste della polizia lo trattano come il peggior delinquente sulla piazza, la perquisizione della sua casa e il suo arresto sono dovuti ad un’accusa infamante, l’utlizzo a scopi personali e sottrazione di alcuni fondi pensione del suo dipartimento.

Roman sa come vanno queste cose, lo hanno incastrato e bene, qualcuno lo sta utilizzando come capro espiatorio, e se dovesse essere fagocitato dagli ingranaggi della burocrazia e dalle scartoffie del tribunale sarebbe la fine, distintivo perduto e forse la prigione che per un poliziotto equivale ad una condanna a morte.

Così Roman decide di irrompere negli uffici degli Affari interni e farsi ascoltare a modo suo, prende in ostaggio alcuni impiegati e si ritrova in men che non si dica dall’altra parte della barricata, ma dalla sua ha una perfetta conoscenza delle tecniche e dei sistemi usati dalla polizia in questi casi, elemento che lo pone sempre un passo avanti ai suoi ex colleghi.

Vista la gravità della situazione e l’indubbia preparazione di Roman il dipartimento di polizia mette in campo una altro brillante negoziatore, Chris Sabian (Kevin Spacey), a lui il compito di negoziare con Roman e portare alla luce il complotto di cui sembra che l'uomo sia stato vittima.

Il nostro commento

è una solida pellicola che miscela action e thriller con dovizia ed efficacia, il regista F. Gary Gray sfrutta appieno il talento dei due protagonisti costruendogli attorno una perfetta cornice spettacolare che ne accompagna i duelli verbali e le varie scene action che tengono sempre alta l’attenzione dello spettatore.

Intrigante l’idea del cambio di fronte da negoziatore a sequestratore, narrativamente il complotto funziona ed è credibile, certo un po' di realismo è sacrificato allo spettacolo, ma questo non mina l’efficacia di un film che nonostante gli anni diverte e coinvolge.

Curiosità

Il film in origine era stato scritto con protagonisti Sylvester Stallone e Kevin Spacey con quest'ultimo che doveva essere il sequestratore e Stallone il negoziatore. Quando Stallone rifiutò la parte Spacey decise che voleva l'altro ruolo, così la parte del sequestratore tornò vacante è andò a Samuel L. Jackson.



Il film è in parte basato su eventi reali che hanno riguardato lo scandalo dei fondi pensione di St. Louis scoppiato a metà anni '80.



Il film è dedicato all'attore J.T. Walsh (1943 – 1998).



Le riprese di Roman e degli ostaggi negli uffici degli Affari interni hanno avuto luogo presso uno studio di Los Angeles. Al fine di simulare lo skyline di Chicago che si vede guardando fuori dalla finestra è stato creato un poster 48x12 metri e piazzato sullo sfondo del set. Il poster è stato creato usando 6 telecamere poste al 20° piano di un edificio della città che riprendevano fuori dalle finestre.



Il film ha fruito di un budget di 50 milioni di dollari incassando in patria circa 44 milioni di dollari (l'importo worldwide non è noto).







La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore e pianista neozelandese Graeme Revell (Attacco al potere, Danni Collaterali, Assault on Precinct 13, Riddick).

La colonna sonora include anche i brani "Rise" di Craig Armstrong, "Cotton-Eye Joe" di Rednex, "Doin' What I Did" di Dwight Yoakam e "Flyin' High (In the Friendly Sky)" di Marvin Gaye.







1. Hostage Crisis

2. Elegy

3. The Troops Arrive

4. F. U. Danny Roman

5. The Stakeout

6. Take The Shot

7. No Turning Back

8. Bluff And Double Bluff

9. The Second Breach

10. Chris Sabian Replaced

11. Blow-Up

12. The Final Breach

13. Escape

14. End Game

15. End Titles

