Stasera in tv: "Indovina chi sposa mia figlia!" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 2 novembre 2017

Rete 4 stasera propone "Indovina chi sposa mia figlia!", commedia del 2009 diretta da Neele Vollmar e interpretata da Lino Banfi, Christian Ulmen e Mina Tander.





Cast e personaggi

Lino Banfi: Antonio, il padre di Sara

Christian Ulmen: Jan

Mina Tander: Sara

Maren Kroymann: Ursula, la madre di Sara

Gundi Ellert: Gisela, la madre di Jan

Peter Prager: Eberhard, il padre di Jan

Paolo De Vita: Raffaele

Ludovica Modugno: Maria

Lucia Guzzardi: nonna Anna

Antonino Bellomo: nonno Calogero

Leonardo Nigro: Antonio da giovane

Pierluigi Ferrandini: Marco

Tiziana Schiavarelli: Elvira

Sergio Rubini: Egidio

Dante Marmone: nonno Calogero da giovane

Lia Cellamare: nonna Anna da giovane

Davide Donatiello: Raffaele da giovane

Marleen Lohse: Ursula da giovane

Enzo Salomone: don Alfredo





La trama

Jan e Sara sono una giovane coppia che vive in Germania e che decide di sposarsi a breve. Ma quando Jan chiede la mano di Sara non sa che dovrà confrontarsi con il padre di lei, Antonio Marcipane, emigrato dalla Puglia molti anni prima.

Per accontentare tutti, Jan accetta di sposarsi nel paesino pugliese del suocero, ma ben presto diventerà vittima della sua nuova famiglia.





Curiosità



Il film è una co-produzione Germania - Italia.



Il film è tratto dal romanzo "Maria, ihm schmeckt’s nicht!" dello scrittore tedesco Jan Weiler.



La sceneggiatura è stata scritta dalla regista Neele Vollmar e Daniel Speck.



Nel cast figura anche l'attore Sergio Rubini.



Il film è stato girato a Monaco di Baviera, nelle città di Krefeld e Osnabrück e in Puglia (in particolare a Gravina in Puglia che nel film è diventata la città fittizia di Campobello).



Lino Banfi ha recitato in tedesco, una lingua che non parla, quindi i copioni sono stati modificati con apposite trascrizioni e sono stati utilizzati dei cartelli per permettere all'attore di recitare senza difficoltà.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Niki Reiser (Nowhere in Africa, Masai bianca, Mein Führer - La veramente vera verità su Adolf Hitler).

(Nowhere in Africa, Masai bianca, Mein Führer - La veramente vera verità su Adolf Hitler).

Il gruppo tedesco indie-rock degli Sportfreunde Stiller ha interpretato il brano "Un complimento".



1. Con me anche tu

2. Antonios Abschied

3. Jans Flucht

4. Einsam in Deutschland

5. Die Carducci Familie

6. Aufruhr in Campobello

7. Die Muscheln

8. Auf nach Italien

9. Sara ist weg

10. Pronto pronto

11. Einmal fremd immer fremd

12. Einsam in Campobello

13. It's you and me

14. Das Carducci Duell

15. Arrivano i tedeschi

16. Norden ist gut

17. Il cuore è uno zingaro

18. Sommernacht

19. Ein Genpool von Wahnsinnigen

20. I finde di uberall

21. Domani domani

22. Ronny: Kenn ein Land

23. Jan ist weg

24. Campobello

25. Un complimento