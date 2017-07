Stasera in tv: "Superfantozzi" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 14 luglio 2017

Italia 1 stasera propone "Superfantozzi", commedia del 1986 diretta da Neri Parenti e interpretata da Paolo Villaggio, Gigi Reder e Luc Merenda.





Cast e personaggi

Paolo Villaggio: Ugo Fantozzi

Liù Bosisio: Pina Fantozzi

Plinio Fernando: Mariangela Fantozzi

Gigi Reder: Filini

Luc Merenda: Personaggi vari

Eva Lena: Personaggi vari

Jimmy il Fenomeno: canottiere Mughini





La trama

Dopo un esilarante prologo in cu Fantozzi / Adamo con tanto di spinosissima foglia di cactus a coprire le pudenda si becca una Eva da dimenticare, inizierà un viaggio nella storia che ci porterà in ordine cronologico: nella preistoria dove un Fantozzi cacciatore scatenerà le ire di un dinosauro, nell’antica Grecia dove vedremo un Fantozzi maldestro maratoneta e in Palestina dove il nostro sfigatissimo ragioniere verrà crocifisso sul Golgota insieme al messia e ai due ladroni.

Il viaggio proseguirà nel Medioevo dove Fantozzi di ritorno dalla Crociate per conquistare la bella principessa di turno dovrà trovare la leggendaria Eschizzibur...pardon Excalibur, per poi incontrare il prode Robin Hood, testare la ghigliottina durante la Rivoluzione Francese ed essere testimone "live" della storica breccia di Porta Pia.

L’esilarante escursus spazio-temporale terminerà coi fratelli Lumiere e la nascita del cinematografo, un battaglia aerea al fianco del Barone Rosso durante il primo conflitto mondiale e una in veste di kamikaze giapponese nella seconda guerra mondiale, un’incursione ai mondiali di calcio dell’86, per culminare con un salto nel futuro con i devastanti effetti collaterali di un meteorite.





Il nostro commento

Quinto capitolo e "canto del cigno" per la saga del ragionier Ugo Fantozzi e lo spassoso microcosmo impiegatizio creato da Paolo Villaggio nei primi anni ’70, alla regia Neri parenti che si può considerare una vera certezza anche in tempi fatti di sceneggiature "fast-food".

SuperFantozzi gioca con la parodia tra storia e leggenda, e bisogna dire che la maggior parte degli sketch proposti strappano più di qualche risata, sballottolando il mitico ragioniere nelle varie epoche e rileggendo la storia dal punto di vista tutto tragicomico del simpatico protagonista.

Dopo Superfantozzi la serie perderà mordente mostrando qualche raro guizzo nei successivi Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa e Fantozzi in paradiso e trascinandosi stancamente negli ultimi due mediocri capitoli della serie: Fantozzi - Il ritorno e Fantozzi 2000 - La clonazione.





La colonna sonora