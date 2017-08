Stasera in tv: "Bagnomaria" su Canale 5

Di Pietro Ferraro sabato 12 agosto 2017

Canale 5 stasera propone "Bagnomaria", commedia del 1999 diretta da Giorgio Panariello e interpretata da Giorgio Panariello, Manuela Arcuri e Lillo & Greg.





Cast e personaggi

Giorgio Panariello: Mario, Merigo, Pierre, Simone

Gianna Giachetti: Bice

Ugo Pagliai: il sindaco

Andrea Cambi: vigile

Pietro Fornaciari: Livorno

Manuela Arcuri: la bombolonaia

Katia Beni: moglie del sindaco

Lillo & Greg: avvocati

Mario Cipollini: sé stesso

Alfiero Toppetti: cliente del Bagnomaria

Piero Maggiò: Boris





La trama

A Pietrasanta mentre fervono i preparativi per una festa di piazza facciamo la conoscenza di Merigo, appassionato di biciclette e vino; dello scansafatiche Pierre figlio del sindaco e ballerino in discoteca; del pestifero Simone, un bambino in fuga dalla colonia e del burbero Mario, lo storico bagnino del "Bagnomaria".





Il nostro commento

Nonostante Panariello sia stato supportato in fase di scrittura da Leo Benvenuti (Don Camillo e l’onorevole Peppone) e Piero De Bernardi (Questi fantasmi, Fantozzi) tende a strafare e invece di affidarsi a qualche veterano si cimenta anche nella regia, mettendo in scena una sequela di scenette costellate da gag viste e straviste, con personaggi tanto funzionali in tv quanto grotteschi nella loro rappresentazione cinematografica.

Sicuramente operazione indirizzata ai suoi irriducibili fan/spettatori, ma che comunque non giustifica la pochezza della messinscena che ha tutta l’aria dell’operazione commerciale tout court, concepita in fretta e furia per cavalcare il meritato successo televisivo del comico.





La colonna sonora