Stasera in tv: "Rimini Rimini" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "Rimini Rimini", commedia del 1987 diretta da Sergio Corbucci e interpretata da Paolo Villaggio, Serena Grandi, Jerry Calà, Laura Antonelli e Andrea Roncato.





Cast e personaggi

Paolo Villaggio: Ermenegildo "Gildo" Morelli

Serena Grandi: Lola/Ramona

Jerry Calà: Gianni Bozzi

Laura Antonelli: Noce Bovi

Andrea Roncato: Don Andrea

Eleonora Brigliadori: Liliana

Maurizio Micheli: Pino Tricarico, l'animatore di casa Bovi

Paolo Bonacelli: L'ingegnere

Elvire Audray: La suora che turba don Andrea

Sylva Koscina: La sorella dell'ingegnere

Adriano Pappalardo: Gustavo, marito di Noce

Gigi Sammarchi Massimiliano "Max" Ponchielli, conoscente di Simona

Monica Scattini: Simona, amica di Liliana

Sebastiano Somma: Jerry, l'uomo ubriaco in discoteca

Giuliana Calandra: La moglie di Jerry

Camillo Milli: Il dottor Piedimonte, medico dell'ospedale

Livia Romano: Marisa

Arnaldo Ninchi: Arnaldo, fratello di don Andrea

Andrea Azzarito: fratello di Noce (Girello)

Enrico Appetito: fratello di Noce (Costantino)

Mario Pedone: fratello di Noce (Lombo)

Lydia Mancinelli: Sig.ra Donadoni

Gianfabio Bosco: Giangino, amico e collega di Pino Tricarico (appare solo nella versione televisiva)

Natale Tulli: Il maggiordomo della famiglia Bovi (Noce e i suoi fratelli)

Guido Monti: Pio, il figlio di Simona

Alex Vitale: Conan, il culturista

Giovanni Febbraro: uno dei villeggianti, conoscente di Morelli





La trama

Cinque episodi per un’estate tra le spiagge e i locali di Rimini per un racconto corale a sfondo balneare:

Il rigido pretore Ermenegildo Morelli (Paolo Villaggio) in vacanza da una serie di sentenze "moralizzatrici", che verrà incastrato dalla procace e irresistibile Lola (Serena Grandi) che lo circuirà e costringerà addirIttura a trasvestirsi da donna prima di rovinargli la carriera per vendetta.

Liliana (Eleonora Brigliadori) è una single alquanto affascinante che ha qualche problema a trovare l’anima gemella, o quantomeno un partner sessuale, ed è per questo che una spregiudicata amica la spingerà tra le braccia di un culturista che però si rivelerà un flop colossale, cosi la ricerca d’affetto della bella Liliana la porterà nelle mire di un luciferino dodicenne che dopo averla sedotta cercherà anche di ricattarla

Don Andrea (Andrea Roncato) si ritrova nella calura estiva a fare i conti con la propria sessualità latente risvegliata da una suora straniera decisamente attraente.

La vedova Noce Bovi (Laura Antonelli) cerca di ricominciare a vivere con l’aiuto dei tre fratelli, ma il marito disperso in mare ricompare improvvisamente creando scompiglio.

Infine un imprenditore senza scrupoli (Jerry Calà) noleggia una prostituta per convincere un architetto a firmare un grosso contratto.





Il nostro commento

Rimini Rimini è forse l’esempio più eclatante delle origini dei recenti e modaioli "cinecocomeri" e come il primo Vacanze di Natale andrà evolvendosi di anno in anno per trasformarsi nei recenti Un’estate al mare e Un'estate ai Caraibi.

Gli episodi di per sè lasciano alquanto perplessi, anche quello con Paolo Villaggio che vira pericolosamente sul "pecoreccio" lasciando ben poco spazio all’immaginazione e all’ironia.

Quello che salva la facciata di un’operazione alquanto furba e la mano sicura del regista Sergio Corbucci che, insieme al fratello Bruno, firma anche soggetto e sceneggiatura.

Nel complesso ci risulta difficile segnalare un episodio particolarmente riuscito visto che tutti risultano alquanto scontati e di palese fattura televisiva.





Curiosità







film in origine era suddiviso in episodi singoli e non inframmezzati tra loro, in una versione di oltre tre ore concepita per la televisione, poi in seguito tagliata, eliminando un episodio intero interpretato dal Gian della coppia di comici "Ric e Gian", e rimontato ad hoc per un più fruibile formato cinematografico inferiore alle due ore.







La colonna sonora



La ricca colonna sonora include brani di Righeira, Giuni Russo, Loredana Bertè, Umberto Tozzi e Renzo Arbore.



A seguire i brani inclusi nella colonna sonora:



1. "Rimini Splash Down" - Righeira

2."Champagne" - Peppino Di Capri

3. "Concerto Popolare" - Orchestra Spettacolo di Raul Casadei

4. "Con Te" - Giuni Russo

5. Così non va, Veronica" - Edoardo Bennato

6. "Duetto" - Pippo Caruso

7. "…E La Luna Bussò" - Loredana Bertè

8. "Il Clarinetto" - Renzo Arbore

9. "Innamorarsi In Riviera" -Orchestra Spettacolo di Raul Casadei

10. "Kangarù" - Lorella Cuccarini

11. "Love And Sunshine" - Time Out

12. "Nell'Aria C'è" - Umberto Tozzi

13. "Pagaia" (R. Licastro) - Tony Esposito

14. "Showing Out" (Stock-Aitken-Waterman) - Mel & Kim

15. "Sinuè" - Tony Esposito

16. "Sole Sole" - Eugenio Bennato

17. "Splendido" - Orchestra Spettacolo di Raul Casadei

18. "Touch Me" - Samantha Fox

19. "The Captain Of Her Heart" - Double

20. "Valzer Naif" - Orchestra Spettacolo di Raul Casadei

21. "Waves" - Schirone