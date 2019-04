Stasera in tv: "Dirty Dancing - Balli Proibiti" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 aprile 2019

Canale 5 stasera propone "Dirty Dancing - Balli proibiti", dramma romantico del 1987 diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey.





Cast e personaggi

Patrick Swayze: Johnny Castle

Jennifer Grey: Frances "Baby" Houseman

Jerry Orbach: Dr. Jake Houseman

Kelly Bishop: Marjorie Houseman

Cynthia Rhodes: Penny Johnson

Jane Brucker: Lisa Houseman

Jack Weston: Max Kellerman

Max Cantor: Robbie Gould

Wayne Knight: Stan

Doppiatori italiani

Roberto Pedicini: Johnny Castle

Silvia Tognoloni: Frances "Baby" Houseman

Franco Zucca: Dr. Jake Houseman

Fabrizia Castagnoli: Penny Johnson

Roberto Chevalier: Robbie Gould





La trama

Estate 1963, la famiglia Houseman al completo si prepara a trascorrere le vacanze estive in un villaggio turistico situato presso le suggestive Catskill Mountains. Una delle due sorelle Houseman, Frances (Jennifer Grey) soprannominata "Baby", ha un forte attaccamento alla famiglia e specialmente a suo padre Jake (Jerry Orbach) che la considera un vero e proprio vanto da ostentare.

Frances è una studentessa modello e una ragazza sin troppo seria, e queste vacanze non la stimolano molto, almeno fino a quando non incontra l’affascinante capo-animatore e ballerino Johnny Castle (Patrick Swayze), il classico "cattivo ragazzo" che la turba non poco.

L’attrazione per la danza si manifesta nella ragazza grazie anche a delle feste notturne che tutto il gruppo d’animazione del villaggio organizza dopo le giornate passate ad intrattenere con castigati balli di gruppo l’intero villaggio, e in una di queste feste capita anche l’ingenua Frances, che assiste affascinata ad una serie di esibizioni danzerecce alquanto provocanti, che al contempo la turbano e affascinano.

Ormai stracotta del prestante ballerino, la giovane soffre le prime pene d’amore, perchè Johnny è alquanto scostante e la sua partner di ballo Penny (Cinthya Rhodes) sembra molto gelosa del suo compagno e aggressiva nei confronti della timida Frances.

Tutto si chiarirà quando Baby scoprirà che tra Johnny e Penny non esiste alcun legame sentimentale e tra i due due esploderà inevitabile la passione.

In seguito all'impossibilità di Penny di poter ballare alla serata speciale in onore degli ospiti, che si terrà di lì a qualche giorno, toccherà a Baby salire sul palcoscenico dopo una dura preparazione e oltre a fare una gran bella figura, questa vacanza diventerà per lei un rito di passaggio verso l’età adulta.





Il nostro commento

Dirty Dancing è un ottimo esempio di romance musicale con canzoni ammiccanti, un fascinoso protagonista, un’ambientazione azzeccata e una serie di canzoni che farebbero capitolare chiunque, anche il meno avvezzo a questo genere di pellicole.

E' vero che su schermo abbonda una sorta di ammiccante romanticismo nazional-popolare, ma in fondo che importa quando i protagonisti sono in parte, su tutti un Patrick Swayze in procinto di diventare icona sexy maschile degli anni ’90, e il regista italoamericano Emile Ardolino dimostra di sapere cosa vuole lo spettatore, sua anche la coinvolgente comedy a base di suore canterine Sister Act.

In Dirty Dancing è la semplicità dei sentimenti a coinvolgere, una semplicità che si arricchisce di musica, amori adolescenziali e una furba ambientazione "vintage" di notevole appeal. Il film è quindi sconsigliato agli irriducibili detrattori di Mr. Swayze e chi è allergico ai film ad alto tasso "romance", per tutti gli altri consigliamo di godersi un coinvolgente film sentimentale con una colonna sonora strepitosa e senza alcuna pretesa contenutistica, insomma dell'ottimo intrattenimento a misura di spettatore.





Curiosità



La scena molta famosa dove Johnny e Baby fanno pratica ballando sul pavimento non era destinata ad essere parte del film; era uno scherzo degli attori fatto in fase di riscaldamento per prepararsi alla scena reale, ma al regista è piaciuta così tanto che la tenne nel film.



Patrick Swayze ha dovuto convincere Jennifer Grey ad accettare il ruolo in questo film, perché lei lo aveva preso in antipatia durante le riprese di Alba rossa (1984).



Nella scena in cui Johnny e Baby fanno pratica e lei continua a ridere quando lui le sfiora il braccio non era parte della scena; lei in realtà rideva sul serio e la sua frustrazione era genuina. La scena venne lasciata così perché risultava efficace e spontanea.



Jennifer Grey che all'epoca aveva 27 anni aveva 10 anni di più del personaggio di Baby. Durante la sua audizione ha avuto 5 minuti per dimostrare di poter sembrare più giovane e ci riuscì.



Riguardo alla scena in cui Baby e Johnny stanno ballando nel bosco e poi in acqua, dal momento che parte del film è stato girato nel mese di ottobre a Mountain Lake in Virginia, quando tutte le foglie sugli alberi iniziano a cambiare colore, gli alberi tutto intorno il lago per quella scena sono stati verniciati con spray verde a causa del fatto che il film era ambientato in estate. Se si guarda da vicino durante quella scena nei boschi, si possono vedere le foglie cadute dagli alberi.



Mentre gli esterni delle scene che riguardano il villaggio sono state girate a Mountain Lake in Virginia, la scena del lago è stata invece girata a Lake Lure nella Carolina del Nord nel mese di ottobre. Non ci sono primi piani perché gli attori avevano così freddo che le loro labbra erano blu.





Il libro che Robbie cerca di dare a Baby come una spiegazione per il suo rifiuto di aiutare Penny è 'La fonte meravigliosa' di Ayn Rand. Rand è stato il creatore di una filosofia chiamata "oggettivismo", che teorizza che è più importante per una persona essere interessati al proprio benessere piuttosto che cercare di aiutare gli altri. Alcuni dei suoi aderenti (tra cui a quanto pare anche Robbie) interpretano i suoi libri come giustificazione per un comportamento egoista ed egocentrico e il disconoscimento di responsabilità verso gli altri.



In un'intervista la sceneggiatrice Eleanor Bergstein ha raccontato che i personaggi di Baby e Johnny sono stati entrambi influenzati da eventi autobiografici. Come baby Houseman anche la Bergstein proveniva da una famiglia ebrea liberale che visitò il resort Catskills nel corso degli anni '60, suo padre era un medico, lei è stata soprannominata "Baby" fino all'età di 22 anni e come Johnny Castle, anche la Bergstein era una abile "dirty dancer", stile che ha imparato alle feste in casa e in seguito dall'insegnante Arthur Murray.



Per tutto il film, Johnny e Baby indossano sempre colori contrastanti: Baby indossa colori molto chiari e Johnny indossa il nero o qualcosa di molto scuro.



Lynn Lipton, l'attrice originariamente lanciato come Marjorie Houseman (la madre di Baby) è stato sostituita all'inizio dele riprese con Kelly Bishop, che era stato originariamente lanciata come Vivian Pressman ("Bungalow Bunny"). Dopo la sostituzione e senza un'attrice per interpretare Vivian, i produttori hanno reclutato per il ruolo Miranda Garrison, assistente coreografo del film.



A Val Kilmer era stato inizialmente offerto il ruolo di protagonista, ma l'attore rifiutò.



Billy Zane e Sarah Jessica Parker hanno sostenuto provini per il ruolo di protagonista (Zane non era un ballerino abbastanza bravo).



La scena d'amore tra Johnny e Baby durante la sequenza con il brano "Cry to Me" è stata tagliata dal film è reinserita nell'edizione home-video per il 20° anniversario del film.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di di John Morris ed Erich Bulling .

La colonna sonora include il brano "(I've Had) the Time of My Life" di Bill Medley & Jennifer Warnes premiato con un Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone e il singolo "She's Like The Wind" interpretato da Patrick Swayze (anche co-autore del brano) con Wendy Fraser .

La canzone "She's Like The Wind" era stata originariamente scritta per il dramma Bulldozer (1984) con Jamie Lee Curtis e Patrick Swayze.



TRACK LISTINGS:

1. (I've Had) the Time of My Life - Bill Medley & Jennifer Warnes

2. Be My Baby - The Ronettes

3. She's Like The Wind - Patrick Swayze feat. Wendy Fraser

4. Hungry Eyes - Eric Carmen

5. Stay - Maurice Williams and the Zodiacs

6. Yes - Merry Clayton

7. You Don't Own Me - The Blow Monkeys

8. Hey Baby - Bruce Channel

9. Overload - Zappacosta

10. Love Is Strange - Mickey & Sylvia

11. Where Are You Tonight - Tom Johnston

12. (I'll Remember) In The Still Of The Night - The Five Satins