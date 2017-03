Stasera in tv: "Crazy, Stupid, Love" su Italia 1

Italia 1 stasera propone "Crazy, Stupid, Love", commedia del 2011 diretta da Glenn Ficarra e John Requa e interpretata da Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore ed Emma Stone.





Cast e personaggi

La trama

L’irreprensibile quarantenne Cal Weaver (Steve Carell) ha una vita da favola: un bel lavoro, una bella casa, dei figli fantastici, ed è sposato con la donna che ama dai tempi della scuola. Ma quando scopre che la moglie Emily (Julianne Moore) l’ha tradito e vuole divorziare, il suo mondo perfetto va in frantumi.

Di nuovo single, Cal, che non esce con una ragazza da decenni, è un vero e proprio disastro. Trascorre le serate da solo in un bar locale a piangersi addosso finché viene preso sotto l’ala protettiva del bel sciupafemmine Jacob Palmer (Ryan Gosling). Per aiutare il povero Cal a dimenticare la moglie e a riprendere in mano la propria vita, Jacob gli apre gli occhi e gli mostra come tornare in pista: donne disponibili, drink da vero uomo e uno stile che può cambiare col taglio giusto e un abbigliamento trendy.

Cal ed Emily non sono gli unici a cercare il vero amore nel modo sbagliato: Robbie (Jonah Bobo), il figlio tredicenne di Cal, è infatti innamorato della sua babysitter diciassettenne Jessica (Analeigh Tipton), la quale a sua volta ha preso una bella cotta proprio per Cal. E persino l’incorreggibile dongiovanni Jacob viene messo a dura prova quando tenta di conquistare Hannah (Emma Stone), una ragazza che non riesce a togliersi dalla testa, forse perché è la prima che non lo vede come playboy.





Il nostro commento

Dopo il debutto con "Colpo di fulmine - Il mago della truffa", la coppia di sceneggiatori Glen Ficarra e John Requa per la loro seconda prova dietro la macchina da presa regalano a Steve Carell, qui anche co-produttore della pellicola, uno dei più bei ruoli della sua carriera riuscendo a sfruttarne quella vena malinconica che ogni comico di razza porta in sè, quella tipica da "clown triste" che abbiamo già visto sfoggiare a colleghi come Billy Crystal e Jim Carrey.

Crazy, Stupid, Love è una delle migliori comedy-romance sfornate da Hollywood in questi ultimi anni, agrodolce e spassosa, romantica e a tratti squisitamente cattiva, un equilibrio difficile da trovare e soprattutto da mantenere nelle comedy di ultima generazione o troppo irriverenti o troppo romantiche. Qui invece si punta alto e si centra il bersaglio, mettendo in luce la bravura di un talentuoso cast guidato da uno Steve Carell in forma smagliante.





Curiosità



Nel cast figurano anche Marisa Tomei nei panni di un’insegnante e la modella e campionessa di pattinaggio Analeigh Tipton in quelli di una baby-sitter, quest’ultima al suo secondo film dopo il debutto in The Green Hornet.



Ryan Gosling per questo film ha ricevuto una nomination al Golden Globe come miglior attore comedy.



Emma Stone e Analeigh Tipton hanno la stessa età, tuttavia il suo personaggio Hannah (di circa 24-25 anni) nel film è di quasi dieci anni più grande di quello della Tipton (Jessica - 17 anni).



Il cocktail che Jacob beve e prepara per tutto il film è un "Old Fashioned", considerato da alcuni storici come il primo cocktail americano. La ricetta di solito miscela dolce e amaro, club soda e ghiaccio, whisky di segale e una grossa fetta di buccia d'arancia.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 142.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Christophe Beck (Una notte da leoni, Frozen, Voices, A proposito di Steve).

La colonna sonora include anche brani di John Legend, Nina Simone, Doris Troy, Goldfrapp e The Bamboos.



