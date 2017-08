Stasera in tv: "Something Borrowed" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 14 agosto 2017

Canale 5 stasera propone "Something Borrowed - L'amore non ha regole", commedia romantica del 2011 diretta da Luke Greenfield e interpretata da Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, Colin Egglesfield e John Krasinski.





Cast e personaggi

Ginnifer Goodwin: Rachel

Kate Hudson: Darcy

Colin Egglesfield: Dex

John Krasinski: Ethan

Steve Howey: Marcus

Ashley Williams: Claire

Peyton Roi List: Darcy da giovane





La trama

Rachel White (Ginnifer Goodwin) è un'avvocatessa single che lavora in uno studio legale di New York e causa del suo lavoro non ha una vita sentimentale.

Il giorno del suo trentesimo compleanno, con il supporto di qualche drink di troppo, rivela all'amico Dex (Colin Egglesfield) di avere una cotta per lui dai tempi dell'università, l'unico problema è che Dex sta per convolare a nozze con la sua migliore amica Darcy (Kate Hudson) che Rachel conosce sin dall'infanzia.

Se questa situazione imbarazzante non bastasse Rachel e Dex finiscono a letto e Rachel si trova sentimentalmente contraccambiata con lui che le rivela di essere innamorato.

Da quel momento in poi scoppia il caos tra bugie, sotterfugi e finte relazioni per nascondere una relazione che rischia di distruggere un'importante amicizia di lunga data.





Curiosità



Il film à basato sul romanzo "Piccole confusioni di letto" di Emily Giffin.



Quando Marcus e Rachel sono seduti sulla panchina nel parco, la donna seduta sulla panchina accanto a loro (la scrittrice Emily Griffin in un cameo) può essere vista leggere il libro "Something Blue" che è il sequel del libro "Something Borrowed".



Kate Hudson (Darcy) e Steve Howey (Marcus) hanno recitato insieme anche in Bride Wars - La mia miglior nemica (2009).



Durante una scena ambientata in aeroporto, una delle persone che accolgono i viaggiatori è in possesso di un cartello per "L. Greenfield", che è un riferimento a Luke Greenfield, il regista del film.



Quando Dex si presenta sulla porta di casa di Rachel e il furgone delle consegne gli sta bloccando la visuale, il camion è della FedEx, ma l'unica parte visibile indica "Dex".



Peter Facinelli (noto per il ruolo di Carlisle Cullen in Twilight) ha sostenuto un provino per il ruolo di Dex.



Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassati nel mndo circa 60, di questi 39 milioni incassati in patria.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alex Wurman (Hollywood Homicide, Anchorman, La marcia dei pinguini).

La colonna sonora include anche brani di King Floyd, Salt-N-Pepa, Natasha Bedingfield e The Civil Wars.



Il cantante Adam Duritz dei Counting Crows ha dichiarato di non aver mai approvato la cover della sua canzone utilizzata in questo film.



1. Running Around In My Dreams – Tyrone Wells

2. Little Too Much – Natasha Bedingfield

3. Poison & Wine – The Civil Wars

4. The Longer I Run – Peter Bradley Adams

5. Crank It Up (feat. Sherry St. Germain) – Hipjoint

6. Groove Me – King Floyd

7. Push It – Salt-N-Pepa

8. Round Here – Pt Walkley

9. How’s It Going To Be? – Pt Walkley

10. The World I Know – Collective Soul

11. Wanna Touch - Dj Axel