Amityville - Il Risveglio: trailer italiano e nuove locandine dell'horror con Jennifer Jason Leigh

Di Pietro Ferraro domenica 16 luglio 2017

Amityville - Il Risveglio: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Franck Khalfoun nei cinema italiani dal 23 agosto 2017.

Arriva anche in Italia, il prossimo 23 agosto, l'horror sovrannaturale Amityville - Il Risveglio, decimo film ufficiale del popolare franchise "Amityville Horror" che conta in tutto 19 titoli.

Belle, la sua sorellina e il suo fratello gemello in coma traslocano in una nuova casa con la madre Joan, per risparmiare denaro e contribuire a pagare la costosa assistenza sanitaria di suo fratello. Ma quando strani e inquietanti fenomeni cominciano a verificarsi, tra cui il recupero miracoloso di suo fratello, Belle inizia a sospettare che sua madre non le stia dicendo tutto e presto si rende conto di aver appena traslocato nella famigerata casa di Amityville.

Amityville: The Awakening è scritto e diretto da Franck Khalfoun, regista del remake Maniac, e prodotto dallo specialista in horror e thriller Jason Blum con la sua Blumhouse Productions (La notte del giudizio, Insidious, Paranormal Activity).

Il cast include Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Taylor Spreitler e Cameron Monaghan noto per il ruolo di "Ian" nella serie tv Shameless. A seguire trovate anche 4 nuove locandine ufficiali del film.





Amityville: The Awakening - nuovo trailer e poster dell'horror con Jennifer Jason Leigh

Nel lontano agosto 2014, Dimension Films ha rilasciato il primo trailer di Amityville: The Awakening che all'epoca doveva uscire nei cinema il 2 gennaio 2015. Appena un mese dopo lo studio ha cancellato la data di uscita e da allora non abbiamo sentito più nulla sul film. Ora The Weinstein Company ha reso disponibile un altro trailer, quasi identico al primo, con il film ora previsto in uscita il prossimo 1° aprile.

Amityville: The Awakening è un revival del popolare franchise horror che pone un tocco di modernità sul film horror classico. Nel film Belle (Bella Thorne) e la sua famiglia traslocano in una nuova casa, ma quando strani fenomeni iniziano a verificarsi, Belle comincia a sospettare la madre le stia nascondendo qualcosa e si rende conto ben presto che si è appena trasferita nella famigerata casa di Amityville. Jennifer Jason Leigh, Cameron Monaghan e Taylor Spreitler interpretano ripettivamente madre, fratello e sorella di Belle, con il cast di supporto completato da Taylor Spreitler, Thomas Mann, Mckenna Grace, Dan Martino, Hunter Goligoski e Brian Breiter.

Amityville: The Awakening è scritto e diretto da Franck Khalfoun (Maniac, P2) e prodotto dallo specialista in horror e thriller Jason Blum con la sua Blumhouse Productions (La notte del giudizio, Insidious, Paranormal Activity).

Il classico originale The Amityville Horror ha debuttato nei cinema nel 1979 generando una serie di sequel: Amityville Possession del 1982, Amityville 3D del 1983, Amityville Horror - La fuga del diavolo del 1989, Amityville - Il ritorno (1990), Amityville 1992, Amityville - A New Generation (1993) e Amityville Dollhouse (1996). Il franchise è stato riavviato nel 2005 con una nuova versione di The Amityville Horror con Ryan Reynolds e Melissa George. Ci sono state anche voci che il sequel The Conjuring 2 - L'evocazione si aprirà con un prologo dedicato proprio al caso Amityville Horror, ma il rumor non è stato confermato.

Insieme al trailer The Weinstein Company ha anche rilasciato un nuovo poster in stile "social media" che trovate a seguire.

Amityville: The Awakening - primo trailer dell'horror con Jennifer Jason Leigh

Disponibile un primo trailer del'horror Amityville: The Awakening, si tratta del dodicesimo capitolo del celeberrimo franchise che ha esordito nel 1979 con il classico Amityville Horror.

Questo sequel arriva a 10 anni dal remake Amityville Horror prodotto da Michael Bay e diretto Andrew Douglas ed esce nei cinema giusto in tempo per celebrare i 35 anni del capitolo originale anni '70.

Amityville: The Awakening vede protagonista Jennifer Jason Leigh nei panni di Joan, una madre single che trasloca con i suoi tre figli Bella, Marissa e James (Bella Thorne, Cameron Monaghan e Taylor Spreitler) nella contea di Suffolk, presso la famigerata casa di Long Island al 112 di Ocean Avenue, naturalmente inconsapevole del terrificante background della location in passato teatro del terrificante massacro di una famiglia. Uno dei tre figli della donna, James, dopo un terribile incidente stradale è ricoverato in coma in un ospedale della zona che dispone del miglior reparto neurologico dello stato.

Da appassionati di horror torniamo con estremo piacere tra le mura dela famigerata casa la cui facciata è ormai parte della storia del genere e il trailer ci mostra il consueto repertorio da "casa infestata" con tanto di incubi ricorrenti dei nuovi inquilini e la canonica serie di manifestazioni sovrannaturali in una terrificcante escalation orrorifica che risveglierà di nuovo la casa e ciò che di oscuro vi dimora.

Il film è prodotto dalla Blumhouse Productions (Paranormal Activity, Insidious, Sinister) di Jason Blum e diretto dal regista francese Franck Khalfoun che ha recentemente diretto il notevole remake Maniac con protagonista Elijah Wood.

Nel film recitano anche Jennifer Morrison, Thomas Mann, Dan Martino, Hunter Goligoski e Mckenna Grace.