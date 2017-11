Stasera in tv: "Vizi di famiglia" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 21 novembre 2017

Rete 4 stasera propone Vizi di famiglia (Rumor Has It...), commedia romantica del 2005 diretta da Rob Reiner e interpretata da Jennifer Aniston, Shirley MacLaine, Kevin Costner e Mark Ruffalo.





Cast e personaggi

Jennifer Aniston: Sarah

Kevin Costner: Beau

Shirley MacLaine: Katharine

Mark Ruffalo: Jeff

Richard Jenkins: Earl

Mena Suvari: Annie

Kathy Bates: Zia Mitzy

Erinn Hayes: Wedding Planner

Doppiatori italiani

Eleonora De Angelis: Sarah

Michele Gammino: Beau

Rita Savagnone: Katharine

Riccardo Rossi: Jeff

Carlo Valli: Earl

Domitilla D'Amico: Annie

Vittoria Febbi: zia Mitzy





La trama

La giornalista Sarah (Jennifer Aniston) è fidanzata con l'avvocato Jeff (Mark Ruffalo) con il quale dovrebbe sposarsi a breve, ma è completamente in balia dell’indecisione, quindi decide di intraprendere un viaggio verso casa, un ritorno alle radici per riprendere contatto con se stessa e la sua famiglia allontanandosi dalla fonte dei suoi problemi e l’occasione sarà il matrimonio di sua sorella Annie (Mena Suvari).

Il viaggio avrà anche l'effetto di far riaffiorare i dubbi su chi sia il vero padre di Sarah, visto che la nonna le confessa un’avventura avuta dalla madre prima del matrimonio con un certo Beau (Kevin Costner), avventura che sembra raccordarsi perfettamente con la data della sua nascita, non solo, Beau sembrerebbe anche il presunto ispiratore del famoso film "Il laureato".

Così Sarah decisa a risolvere il problema che ne sta minando futuro, amore e carriera decide di incontrare e confrontarsi con il suo presunto padre, ma in realtà Sarah non solo scoprirà che Beau non è il suo il padre biologico, ma se ne invaghirà instaurando con l’uomo un’intensa relazione.

Ben presto però Jeff farà capolino nella nuova storia d’amore di Sarah che si troverà ancora una volta indecisa e confusa, costretta a scegliere tra la fascinosa maturità del miliardario Beau e la passione e sincerità del suo fidanzato e promesso sposo...chi scegliere?





Il nostro commento

Particolare e intrigante questo "romance" di Rob Reiner (Harry ti persento Sally), ci sono tutti gli ingredienti della comedy romantica per antonomasia, colonna sonora ammiccante, suggestive location, fascinosi protagonisti e l’immarcescibile triangolo amoroso, ma Reiner mostra una vena caustica appena percettibile in superficie che fa viaggiare tutta la pellicola sul filo del surreale.

Reiner si avvale di un cast d'alto profilo che include un sempre fascinoso Kevin Costner e dona un tocco di originalità ad una storia che poteva facilmente scivolare nel convenzionale.

Le scelte amorose si intrecciano, prendono strade diverse per poi ingarbugliarsi nuovamente per scoprirsi infine più semplici di quello che a prima vista sembravano, un vero baillame di sentimenti, emozioni e decisioni per la vita, un ritratto intrigante e gradevole dell’amore e le sue conseguenze.





Curiosità



All'inizio della fase di pre-produzione del film, Dustin Hoffman e Anne Bancroft sono stati presi in considerazione per i ruoli di Beau Burroughs e Katherine Richelieu. Ma quando la Bancroft è morta e Hoffman aveva impegni per diversi altri progetti, i ruoli sono stati dati a Kevin Costner e Shirley MacLaine.



Insieme con quelle del presidente Bill Clinton e Fidel Castro, la foto sulla sinistra è di Beau (Kevin Costner) con Rob Reiner (il regista). In origine ritratto con Beau ci doveva essere il magnate Hugh Hefner, ma Hefner all'ultimo minuto obiettò e Reiner venne aggiunto digitalmente.



Il film, dal budget non comunicato, alla sua uscita in sala ha incassato un totale di circa 88 milioni di dollari, di questi 42 provenienti dal box office americano e 45 milioni da quello internazionale, a cui vanno aggiunti circa 21 milioni di dollari provenienti dagli incassi home-video.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Marc Shaiman che per il regista Rob Reiner ha musicato anche Harry ti presento Sally, Misery non deve morire, Il presidente - Una storia d'amore (nomination all'Oscar per la migliore colonna sonora), Codice d'onore, Storia di noi due, Alex & Emma, Non è mai troppo tardi e Mai così vicini.

A seguire trovate altri brani inclusi nella colonna sonora:



1. I Love How You Love Me - The Paris Sisters

2. Mrs. Robinson - Simon & Garfunkel

3. Cultivating The Land - The Hubei Song and Dance Ensemble

4. Are We In Trouble Now - Randy Travis

5. Just One Of Those Things - Nellie McKay

6. Pasadena Girl - Nellie McKay

7. Moonlight Serenade - Freddy Martin and His Orchestra

8. In The Mood - Joe Loss & His Orchestra

9. So Tired - Kay Starr

10. I'm Beginning To See The Light - Duke Ellington

11. Face of a Faith - Nellie McKay